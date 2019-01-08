 قرصنة بيانات بألمانيا.. جرس إنذار يقض مضجع الساسة! | الرئيسية | DW | 09.01.2019

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قرصنة بيانات بألمانيا.. جرس إنذار يقض مضجع الساسة!

بعد القبض على المتورط في قرصنة بيانات خاصة لساسة ومشاهير ألمان. فُتح النقاش في البلد حول خطورة سرقة شاب لا يتجاوز العشرين لبيانات مهمة، وتأثير ذلك على أمن المعلومات في الدولة. فكيف يمكن لألمانيا أن تستغل القضية لصالحها.

Datenklau Hacker Angriff Computerkriminalität Symbol (picture-alliance / ANP Lex van Lieshout)

قبل أيام من الآن تفجرت حادثة قرصنة بيانات شخصية لسياسيين وشخصيات ألمانية مرموقة عبر حساب "تويتر". في البداية تم تسريب معلومات متعلقة بفنانين ومشاهير، وبعدها بدأ "القرصان" بتقاسم العناوين الإلكترونية وأرقام الهاتف، بل أيضا بيانات الحسابات البنكية وصور شخصية عبر صفحته.

من بين الأشخاص الذي تم استهدافهم في الحادثة الممثل السينمائي والتلفزيوني تيل شفايغر، وساسة كبار من طينة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب كارنباور بالإضافة إلى رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس.

 في فضيحة سرقة البيانات سقط أكثر من 1000 شخص ضحية لحادث خُيل أن المسؤول عنه جهات خارجية، في حين تم اكتشاف "القرصان" الحقيقي فيما بعد وعُرف أنه مٌجرد شاب لا يتجاوز عمره العشرين.

الشاب الذي لم يُغادر بيت أبويه بعد، استطاع أن يخلق جدلا كبيرا وتساؤلات وسط المجتمع الألماني وخارجه.

فهل يعني أن السلطات الألمانية فشلت في حماية  بيانات المواطنين الألمان، خاصة وأن القرصان شاب مغمور دفعه غضبه من بعض الأطراف السياسية إلى الإقدام على مثل هذا الفعل؟

 خطر .. فجره الغضب

مختارات

من أرقام الهواتف المحمولة إلى وثائق داخلية ومعلومات بطائق الائتمان، هذا جزء مما استهدفه هجوم قرصنة الكتروني استهدف مئات السياسيين الألمان، حسب ما كشفه تقرير إعلامي، أفاد أن القراصنة نشروا تلك البيانات المسروقة. (04.01.2019)

شهدت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة عمليات قرصنة لبيانات ألف من السياسيين والشخصيات الشهيرة. وإلقاء نظرة على البلدان الأوروبية المجاورة تبرهن على أنه لا وجود لوصفة جاهزة للتصدي لهجمات القراصنة الإلكترونيين أو الحماية منها. (09.01.2019)

في الوقت الذي تحفظت الشرطة الألمانية عن الإدلاء باسم الشاب الذي تورط في قرصنة الحسابات الشخصية لساسة ومشاهير من البلد، قالت إنه قد اعترف بفعلته في استجوابه للمرة الأولى. كما أن المحققين يتوقعون أن يكون قد قام بالفعل بمفرده، كما نقلت مواقع إعلامية.

الشاب الذي يقطن في ولاية هيسن غربي ألمانيا، اعتبره البعض خطرا على أمن المعلومات بألمانيا. ورأى جزء آخر في فعله دليل على إمكانية إلحاق أضرار كبرى فيما يخص المعلومات الخاصة والبيانات الشخصية باستخدام وسائل بسيطة.

DW عربية، اتصلت بخبير حماية البيانات رياض جويلي، الذي قال إن الحادث لا يشكل خطرا كما يقول البعض. لكن الخبر ليس بالمُفرح خاصة وأن الأمر متعلق بأمور خاصة تم قرصنتها ووصلت حد الصور العائلية.

وليد الباجي، الخبير في ميدان المعلومات والبيانات، قال في تصريحه، إن فعل الشاب جرم في حق السياسيين. وبرر المتحدث، الذي يعمل مستشار بيانات في شركة عالمية، قوله لـ DWعربية بكون "القٌرصان" تجاوز حدود تعامله مع أشخاص معينين واطلع على معطيات شخصية لهم ليست معروضة للعموم وهو شيء غير جائز قانونيا وأخلاقيا كذلك.

بالمقابل يرى المتحدثان أن الحادثة تحتوي على جوانب مضيئة، فإقدام الشاب على قرصنة هذه البيانات لا يعني بالضرورة رغبته في إيذاء هؤلاء الشخصيات أو التلاعب ببياناتهم الشخصية وهو ما لا يستدعي خوف كثيرين، حسب جويلي. الذي يرى أن "هذا الشاب الصغير أراد أن يكون مشهورا على الإنترنت ووصل بطريقة سهلة إلى معلومات خاصة لناس معروفين".

وفي نفس الاتجاه رأى الباجي في قدرة شاب على قرصنة آلاف البيانات دليلا على وجود كفاءات بالبلد وهو الشيء الُمفرح، على حد تصريحه.

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شاب ألماني ذو 20 عاما يعترف بقرصنة بيانات الحكومة الألمانية

مسؤولية الجاني والمجني عليه!

قد يكون الشاب الألماني أخطأ في سرقة معلومات خاصة لآلاف الأشخاص، لكن أليس من الجدير بهؤلاء الشخصيات أيضا اتخاذ إجراءات تقيهم شر القرصنة؟

في الحادثة التي وُصفت بأنها أكبر عملية قرصنة بألمانيا، سُرقت بيانات خاصة ومعلومات شخصية لسياسيين كان من بينها التي وضعوها في حساباتهم الخاصة وكانت عبارة عن رسائل تخص الدولة. وهو ما عتبره مراقبون مشكلا يحيل على كيفية تعامل الساسة مع بيانات شخصية.

وبالرغم من أن وزير الداخلية الألماني قد صرح أن واقعة تسريب البيانات لم تغير شيئا في الوضع الأمني في ألمانيا، إلا أن الأمر مثير على الأقل بالنسبة للذين اعتبروا الواقعة دليل على عدم اهتمام الساسة بتأمين معلوماتهم السرية.

الخبير في البيانات، جويلي قال: "إن الأمر لا يعني أن السلطات الألمانية قد قصرت في تأسيس تأمينات جيدة للمعلومات ولكن كذلك لا يعني عدم وجود دواعي للخوف مما يمكن أن يأتي في المستقبل"، وأضاف: "ما حصل دليل على أن تأمين المعلومات بالنسبة للأشخاص ليس في "صحة جيدة".

جويلي أكد في تصريحه على أن ما حصل "يرجع إلى "سذاجة" هؤلاء السياسيين فيما يخص تأمين معلوماتهم الخاصة لأنه لو كان لديهم تأمين شديد لمعلوماتهم لكان بإمكانهم تجنب هذه السرقة".

بعد الواقعة، وُجهت انتقادات كثيرة للمكتب الفيدرالي للمعلومات الأمنية الذي أنشأ عام 1991 ضمن وزارة الداخلية، بمهمة رصد تطور تكنولوجيا المعلومات ومحاربة الخروقات وعمليات القرصنة.

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تسريب بيانات ميركل وسياسيين ألمان: من يقف وراء هذا "الهجوم الخطير"؟

تحويل الخطر إلى قوة!

كشفت دراسة حديثة أن نصف مستخدمي الإنترنت في ألمانيا، وقعوا ضحية جريمة إلكترونية العام الماضي. وأوضح الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات "بيتكوم" اليوم الأربعاء (09 يناير/ كانون الثاني 2019) أن الجريمة تمثلت لدى 23 بالمائة ممن شملتهم الدراسة، في استخدام بياناتهم الشخصية على نحو غير مشروع أو نقلها إلى طرف ثالث.

معلومات كثيرة تشي أن البيانات الشخصية، خاصة التي يتم الاحتفاظ بها على النت ليست مؤمنة كما يظن كثيرون. وهو ما يُشير له الباجي في حديثه، إذ قال إن تخزين معلوماتنا الخاصة على "غوغل درايف" مثلا، تجعل معلوماتنا غير خاصة كما نعتقد بل يكون الأمر خطيرا جدا. المتحدث نفسه، قال إن الدولة الألمانية ملزمة بتشجيع الشباب المولعين بهذا المجال وتحويلهم من "قراصنة" إلى شباب متخصصين في تأمين الشبكات وليس اختراقها.

في حين رأى جويلي أن الحد من خطر القرصنة يمكن أن يتم على مستويين، أولهما أن تحث ألمانيا الساسة على عدم وضع معلومات تخص الدولة في حساباتهم الخاصة، زيادة إلى إرشاد الناس عامة والسياسيين أولا بالطرق الجديدة التي يمكن أن يتم عن طريقها تأمين حساباتهم.

مري مرغيش

  • USA Mark Zuckerberg erhält Ehrendoktortitel der Harvard Universität (Reuters/B. Snyder)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    البداية من هارفارد

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    إقبال متزايد

    كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).

  • Facebook Symbolbild Hate Speech (picture-alliance/dpa/J.W.Alker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    كوكب مواز

    اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".

  • Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "استحواذ" وشراكات

    استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.

  • Symbolbild Fake-News-Untersuchung in Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "نافذة للرقابة والقمع"

    اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.

  • Ägypten Facebook (picture alliance/AP Photo/M. Deghati)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    أفيون الثورات؟

    شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.

  • Computer Hack (Vernon Manlapaz)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    منصة للجيوش الإلكترونية

    خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.

  • Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    انتقادات متكررة!

    "انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.

  • Logo Facebook (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    دعاوى قضائية متعددة

    رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.

  • Screenshot - Facebook Einstellungen (Facebook)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "إخفاق كارثي"

    مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

جعل العالم "قرية صغيرة" لم يعد هدف "فيسبوك" الوحيد. فمع السنين، صار الموقع الأشهر سلاحاً ذا حدين؛ يسمح بحرية التعبير، ولكنه يثير مخاوف خاصة فيما يخص البيانات الشخصية التي بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع وارداً. (21.03.2018)  

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