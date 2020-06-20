 ختام البوندسليغا.. هبوط دوسلدورف وبريمن إلى مباراة الملحق | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.06.2020

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رياضة

ختام البوندسليغا.. هبوط دوسلدورف وبريمن إلى مباراة الملحق

استمرت الإثارة في الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رغم حسم اللقب لصالح بايرن ميونخ منذ الأسبوع الماضي. وشهدت الجولة هبوط دوسلدورف وهزيمة محرجة لدورتموند بالإضافة إلى معادلة رقم قياسي لبايرن ميونخ.

لاعب دوسلدورف ستيفن سكريبسي وحيدا في المدرجات الفارغة والحزن يعلو محياه بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية

شهدت الجولة الأخيرة للبوندسليغا هبوط دوسلدورف بعد خسارته أمام أونيون برلين

هبط فورتونا دوسلدورف من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد الخسارة 3-صفر أمام أونيون برلين في الجولة الأخيرة للمسابقة اليوم السبت (27 حزيران/يونيو 2020).

مختارات

فريق بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الثلاثين في تاريخه. إنجاز يستحق الاحتفال، لكن احتفال هذا العام جاء مختلفا. ولعل أحد أبرز مظاهره غياب زوجات اللاعبين. (17.06.2020)

وكان دوسلدورف يدرك أن الفوز سيجعله يتجنب الهبوط بشكل مباشر ويجعله يخوض مواجهة فاصلة مع فريق من الدرجة الثانية لحسم البقاء في دوري الأضواء.

لكن الهزيمة منحت الفرصة أمام فيردر بريمن لتجاوزه في الترتيب وخوض مباراة الملحق بعد الفوز على كولونيا (6-1) اليوم أيضاً. وأنهى دوسلدورف الدوري برصيد 30 نقطة وسيلتحق بفريق بادربورن الذي هبط في وقت سابق. ويملك بريمن 31 نقطة ويحتل المركز 16.

من جهته رفع بايرن ميونيخ، المتوج باللقب منذ الأسبوع الماضي، درع دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام مدرجات خالية اليوم السبت بعد أن سحق مستضيفه فولفسبورغ 4-صفر في الجولة الختامية للمسابقة.

وتقدم بايرن، الذي عادل الرقم القياسي للنادي بخوض 25 مباراة بجميع المسابقات دون هزيمة ولم يخسر في الدوري في عام 2020، عبر كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة بعد التمريرة الحاسمة 21 لتوماس مولر وهو رقم قياسي بالدوري.

وسجل ميكيل كويسانس هدفاً رائعاً من مسافة 25 متراً في الدقيقة 37، ثم حصل اللاعب الفرنسي البالغ عمره 20 عاماً على ركلة جزاء تسببت في طرد يوشوا غيلافوغي لحصوله على الإنذار الثاني. ونفذ هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي الركلة بنجاح محرزاً هدفه 34 هذا الموسم.

واختتم مولر الرباعية في الدقيقة 79 لينهي بايرن الموسم برصيد 100 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققه في موسم 1971-1972.

نال ليفاندوفسكي جائزة هداف الدوري للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة على التوالي

نال ليفاندوفسكي جائزة هداف الدوري للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة على التوالي


كراماريتش يسحق دورتموند!

في مباراة أخرى، أصبح أندريه كراماريتش أول لاعب من هوفنهايم يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلال فوز ساحق 4-صفر على بروسيا دورتموند في مواجهة من طرف واحد اليوم السبت.

ورفع المهاجم الكرواتي، هداف هوفنهايم هذا الموسم، رصيده إلى 13 هدفاً ليصعد فريقه للدوري الأوروبي بتقدمه في الجدول على فولفسبورغ منهياً الموسم في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

واختتم دورتموند، الذي ضمن المركز الثاني بالفعل خلف بايرن ميونيخ، الموسم بهزيمة محرجة على أرضه وبفارق 13 نقطة عن البطل. وهدد دورتموند المرمى مبكراً بمحاولة وحيدة من المهاجم النرويجي الصاعد إرلينغ هالاند لكن بعد ذلك هيمن كراماريتش (29 عاماً) على اللقاء.

وفي مباريات أخرى اليوم فاز باير ليفركوزن على ماينتس بهدف نظيف. وشهدت مباريات اليوم أيضاً فوز مونشنغلادباخ على هرتا برلين (2-1) واينتراخت فرانكفورت على بادربورن (3-2) ولايبتزيغ على أوغسبورغ (2-1)، بالإضافة إلى فوز كبير لفرايبورغ على حساب شالكه (4-0).  

م.ع.ح/ع.ش (رويترز- أ ف ب)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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