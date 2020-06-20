ختام البوندسليغا.. هبوط دوسلدورف وبريمن إلى مباراة الملحق

هبط فورتونا دوسلدورف من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد الخسارة 3-صفر أمام أونيون برلين في الجولة الأخيرة للمسابقة اليوم السبت (27 حزيران/يونيو 2020).

وكان دوسلدورف يدرك أن الفوز سيجعله يتجنب الهبوط بشكل مباشر ويجعله يخوض مواجهة فاصلة مع فريق من الدرجة الثانية لحسم البقاء في دوري الأضواء.

لكن الهزيمة منحت الفرصة أمام فيردر بريمن لتجاوزه في الترتيب وخوض مباراة الملحق بعد الفوز على كولونيا (6-1) اليوم أيضاً. وأنهى دوسلدورف الدوري برصيد 30 نقطة وسيلتحق بفريق بادربورن الذي هبط في وقت سابق. ويملك بريمن 31 نقطة ويحتل المركز 16.

من جهته رفع بايرن ميونيخ، المتوج باللقب منذ الأسبوع الماضي، درع دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام مدرجات خالية اليوم السبت بعد أن سحق مستضيفه فولفسبورغ 4-صفر في الجولة الختامية للمسابقة.

وتقدم بايرن، الذي عادل الرقم القياسي للنادي بخوض 25 مباراة بجميع المسابقات دون هزيمة ولم يخسر في الدوري في عام 2020، عبر كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة بعد التمريرة الحاسمة 21 لتوماس مولر وهو رقم قياسي بالدوري.

وسجل ميكيل كويسانس هدفاً رائعاً من مسافة 25 متراً في الدقيقة 37، ثم حصل اللاعب الفرنسي البالغ عمره 20 عاماً على ركلة جزاء تسببت في طرد يوشوا غيلافوغي لحصوله على الإنذار الثاني. ونفذ هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي الركلة بنجاح محرزاً هدفه 34 هذا الموسم.

واختتم مولر الرباعية في الدقيقة 79 لينهي بايرن الموسم برصيد 100 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققه في موسم 1971-1972.

نال ليفاندوفسكي جائزة هداف الدوري للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة على التوالي



كراماريتش يسحق دورتموند!

في مباراة أخرى، أصبح أندريه كراماريتش أول لاعب من هوفنهايم يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلال فوز ساحق 4-صفر على بروسيا دورتموند في مواجهة من طرف واحد اليوم السبت.

ورفع المهاجم الكرواتي، هداف هوفنهايم هذا الموسم، رصيده إلى 13 هدفاً ليصعد فريقه للدوري الأوروبي بتقدمه في الجدول على فولفسبورغ منهياً الموسم في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

واختتم دورتموند، الذي ضمن المركز الثاني بالفعل خلف بايرن ميونيخ، الموسم بهزيمة محرجة على أرضه وبفارق 13 نقطة عن البطل. وهدد دورتموند المرمى مبكراً بمحاولة وحيدة من المهاجم النرويجي الصاعد إرلينغ هالاند لكن بعد ذلك هيمن كراماريتش (29 عاماً) على اللقاء.



وفي مباريات أخرى اليوم فاز باير ليفركوزن على ماينتس بهدف نظيف. وشهدت مباريات اليوم أيضاً فوز مونشنغلادباخ على هرتا برلين (2-1) واينتراخت فرانكفورت على بادربورن (3-2) ولايبتزيغ على أوغسبورغ (2-1)، بالإضافة إلى فوز كبير لفرايبورغ على حساب شالكه (4-0).

م.ع.ح/ع.ش (رويترز- أ ف ب)