 دورتموند يحسم المركز الثاني وليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.06.2020

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رياضة

دورتموند يحسم المركز الثاني وليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً

حسم دورتموند وصافة الدوري الألماني للموسم الثاني توالياً بعد فوزه على ملاحقه لايبزيغ في المرحلة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة. في المقابل ضمنت عدة فرق بقاءها بدوري الأضواء فيما لايزال الصراع على المركز الـ 16 مستمراً.

Bundesliga I RB Leipzig - Dortmund (Getty Images/AFP/R. Hartmann)

على ملعب "ريد بول أرينا"، قاد النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لضمان الوصافة على حساب مضيفه لايبزيغ بتسجيله هدفي المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت (20 حزيران/ يونيو 2020) في المرحلة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

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فريق بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الثلاثين في تاريخه. إنجاز يستحق الاحتفال، لكن احتفال هذا العام جاء مختلفا. ولعل أحد أبرز مظاهره غياب زوجات اللاعبين. (17.06.2020)

وبعد أن حسمت البطاقتان الأولى والثانية المؤهلتان إلى دوري الأبطال الموسم المقبل لصالح بايرن ودورتموند، تأجل حسم الصراع على البطاقتين الأخرتين إلى المرحلة الختامية بعد أن انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع مجدداً من باير ليفركوزن، بفوز الأول على الهابط بادربورن وخسارة الثاني أمام مضيفه هرتا برلين.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ليفركوزن ونقطة خلف لايبزيغ. ويختتم لايبزيغ الموسم السبت المقبل في ملعب أوغسبورغ، فيما يلعب مونشنغلادباخ وليفركوزن على ملعبهما ضد هرتا برلين وماينز توالياً.

وبعد أن توج بطلاً في المرحلة الماضية في ملعب فيردر بريمن (1-صفر)، حرم "فيروس كورونا" بايرن ميونيخ من الاحتفال مع جمهوره بلقبه الثامن توالياً والثلاثين في تاريخه، إلا أن ذلك لم يؤثر على معنويات لاعبيه، لاسيما ليفاندوفسكي، وخرج من لقائه وفرايبورغ بفوز عريض (3-1).

صورة من مباراة سابقة يظهر فيها ليفاندوفسكي مع لاعبين آخرين من بايرن.

ليفاندوفسكي حقق رقما قياسيا بعد أن قاده فريقه إلى فوز مريح على فرايبورغ.

ودخل ليفاندوفسكي تاريخ الدوري الألماني كأفضل هداف أجنبي، متفوقا على لاعب أرسنال الإنكليزي حاليا الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ الذي سجل 31 لصالح دورتموند في موسم 2016-2017.

وفي صراع البقاء بين الكبار وبعد أن ضمنت فرق ماينز وكولن (كولونيا) وأوغسبورغ البقاء في دوري الأضواء، أصبح مصير فيردر بريمن مرتبطاً بنتيجة المرحلة الختامية السبت المقبل ليس من أجل حسم استمراره في الدرجة الأولى بل من أجل خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بعد أن خسر الفريق الأخضر أمام مضيفه ماينز 1-3.

وبقي بريمن في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي تعادل السبت مع ضيفه أوغسبورغ الخامس عشر 1-1. ويأمل بريمن الإفادة من خوض مباراته الأخيرة على أرضه ضد كولن الرابع عشر من أجل نيل فرصة خوض الملحق وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1980 والثانية فقط منذ انطلاق الـ"بوندسليغا" عام 1963.

بيد أن مصيره مرتبط بنتيجة مباراة دوسلدورف مع مضيفه أونيون برلين الذي تلقى السبت هزيمة قاسية خارج ملعبه على يد هوفنهايم 4-صفر. في المقابل استمرت معاناة شالكه الذي فشل في تحقيق فوزه الأول منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة، وذلك بخسارته القاسية أمام ضيفه فولفسبورغ 1-4.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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