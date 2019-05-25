كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز اللقب ويحقق الثنائية

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة التاسعة عشر في تاريخه عقب تغلبه على لايبزيغ 3 / صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت (25 أيار/ مايو 2019). وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 29 و86 وكينجسلي كومان في الدقيقة 78.

وتوج بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد أن تمكن من حسم لقب الدوري السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن أهدر فرصة حصد الثنائية في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 3 في نهائي الكأس. في المقابل فشل لايبزيغ في حصد أول لقب على الإطلاق للنادي الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط.

وأصبح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في صفوفه عام 2003.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)