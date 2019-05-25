 كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز اللقب ويحقق الثنائية | عالم الرياضة | DW | 25.05.2019

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عالم الرياضة

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز اللقب ويحقق الثنائية

حقق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية لكاس ألمانيا.

DFB Cup - Final - RB Leipzig v Bayern München (Reuters/F. Bensch)

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة التاسعة عشر في تاريخه عقب تغلبه على لايبزيغ  3 / صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت (25 أيار/ مايو 2019). وسجل أهداف  بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 29 و86 وكينجسلي كومان في الدقيقة 78.

وتوج بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد أن تمكن من حسم لقب الدوري السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن أهدر فرصة حصد الثنائية في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 3 في نهائي الكأس. في المقابل فشل لايبزيغ في حصد أول لقب على الإطلاق للنادي الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط.

وأصبح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في صفوفه عام 2003.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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