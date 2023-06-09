حساسية الكيوي.. كيف تتجنب أعراضها المزعجة؟

الكيوي فاكهة لذيذة الطعم وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يقوي جهاز المناعة وعناصر غذائية أخرى منها البوتاسيوم والفولات وإنزيم الأكتينيدين، الذي يحسن الهضم.
حبتان فقط من فاكهة الكيوي يغطيان احتياجتك اليومية. لكن رغم فوائدها، يعاني البعض من الحساسية بعد تناولها، وفق مجلة "فيتال" الألمانية.
أعراض مزعجة أثناء أو بعد الاستهلاك
إذا كنت تعاني من حساسية الكيوي، قد تظهر عليك أثناء أو بعد تناولها مباشرة مجموعة من الأعراض: وخز في اللسان، حكة في الحلق، تورم الأغشية المخاطية، حكة في العينين، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل المغص وانتفاخ البطن أو الإسهال.
رد الفعل التحسسي تجاه الكيوي غير ضار وينحسر بسرعة، غير أن الشخص الذي يعاني من صعوبات في التنفس أو تورم شديد و ألم في البطن، عليه طلب المساعدة الطبية بشكل فوري.
ومن المستحسن أولاً وقبل كل شيء تجنب المواد المسببة للحساسية - خاصةً إذا كنت تعاني من أعراض شديدة. كما يمكن استخدام أدوية مثل مضادات الهيستامين أو قطرات العين أو بخاخ الأنف.
ما هي "الحساسية المتصالبة"؟
تفسير سبب إصابتك بالحساسية تجاه الفاكهة يرجع إلى ما يعرف بـ "الحساسية المتصالبة". وهذا النوع من الحساسية يصيب عادة الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح. وذلك لأن المواد المسببة للحساسية لها بنية كيميائية حيوية تشبه تلك الموجودة في بعض أنواع الفاكهة، منها الكيوي. لهذا السبب، لا يحتمل مرضى "حمى القش" حساسية الكيوي وأعراضها المزعجة.
وأي شخص يعاني من حساسية حبوب اللقاح، عادة ما لا يتحمل تناول المكسرات والفاكهة ذات النواة والكيوي والكرفس والجزر.
وقد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح من أعراض أيضاً بعد تناول الأعشاب والتوابل والجزر وبذور عباد الشمس والكرفس أو المانغو. وغالباً ما يعاني هؤلاء أيضاً من "حساسية متصالبة" تجاه الدقيق والنخالة و الطماطم و البقوليات.
إ.م/ أ.ح
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
حساسية غبار الطلع
أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
القراديات والغبار المنزلي
على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
شعر الحيوانات
في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الغذائية
يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
بعض أصناف الأدوية
على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
العطور والمستحضرات الكمالية
لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المعادن
7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
لسعة الحشرات
وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الكيميائية
وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
أشعة الشمس
صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.