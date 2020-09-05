 حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2020

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حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع

Libanon Beirut Feuer Hafen (Reuters/A. Kanaan)

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