حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع

غابت المعجزة.. لا إشارات على وجود ناجين تحت أنقاض مبنى في بيروت

تضاءلت بشدة الآمال في العثور على أحياء تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت بعد أن حبست البلاد أنفاسها ثلاثة أيام انتظاراً لوقوع معجزة، إذ أكد فريق الإنقاذ التشيلي أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت الأنقاض.