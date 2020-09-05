حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
التفاصيل تتبع
تضاءلت بشدة الآمال في العثور على أحياء تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت بعد أن حبست البلاد أنفاسها ثلاثة أيام انتظاراً لوقوع معجزة، إذ أكد فريق الإنقاذ التشيلي أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت الأنقاض.
شهر على انفجار بيروت وحصيلة الخسائر في ارتفاع مستمر، وحالة من الإحباط تدفع مزيدا من اللبنانين لمغادرة البلاد..بالتزامن تتسارع الجهود لانتقال سياسي يعجل بتحصين لبنان من الأسوأ..فهل تتحول مأساة المرفأ إلى فرصة لتخلص اللبنانيين من حكم الطوائف؟
في ختام زيارته لبلد الأرز وبعد لقائه ممثلين عن قواه السياسية، أعلن الرئيس الفرنسي عن اتفاق القوى اللبنانية على تنفيذ إصلاحات وتشكيل حكومة خلال أسبوعين. ولكن ماذا قال عن عزم شارلي إبدو معاودة نشر الرسوم "المسيئة"؟
© 2020 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول