انفجار بيروت ـ قاضي التحقيق يتسلم مهامه وسط مطالب بتحقيق دولي

تواصل فرق البحث والتحقيق عملها في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، بينما تتبلّغ عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، وبينهم عائلة حتّي التي تمّ إعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها وتعود لكل من شربل ونجيب حتي، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ قبل دوي الانفجار.

وكان قد أُعلن أمس الخميس العثور على عنصر آخر من فوج الإطفاء، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعلان مقتلهم إلى سبعة من أصل عشرة تلقوا بلاغاً باندلاع نيران في العنبر رقم 12.

وحوّل التفجير بيروت إلى مدينة منكوبة، بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، إضافة إلى تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.

وعلى صعيد التحقيق في أسباب الكارثة يتسلم القاضي فادي صوان اليوم الجمعة (14 أغسطس/ آب) مهامه كمحقق عدلي في القضية للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.

ووفق مصدر قضائي، فإن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، معروف باستقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع اليوم الإدعاء على الموقوفين الـ 19 وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً" على أن يسلّم الملف إلى صوان.

مشاهدة الفيديو 42:05 شارك مسائية DW: هايكو ماس في بيروت.. خطوة جديدة نحو تدويل أزمة لبنان؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3grqA مسائية DW: هايكو ماس في بيروت.. خطوة جديدة نحو تدويل أزمة لبنان؟

ورفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن فرقا من المحققين الأجانب يشاركون في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار ، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان. ودعوا، في إجراء نادر، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في أيلول/ سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

ودعت أسر ضحايا الانفجار اليوم في مؤتمر صحفي إلى تحقيق دولي، وقال بول نجار وهو أب لطفلة (3 أعوام) لقيت حتفها في انفجار الرابع من آب/ أغسطس إننا "نريد تحقيقا دوليا.. نريد أن يتوقف قادتنا عن اللعب بحياتنا مثل الشطرنج". وأكد الرجل "إننا نريد أن نعرف من قتل أحباءنا".

في إطار الحراك الدبلوماسي نحو بيروت، يعقد كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل ووزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف لقاءات منفصلة مع المسؤولين اللبنانيين، فيما تواصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تعدّ بلادها في طليعة الداعين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، زيارتها لبيروت. وسُجلت الجمعة وفاة مواطن فرنسي ثان جراء انفجار بيروت.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، دب أ، رويترز)