 تقريرـ إسرائيل تدفع ترامب لدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية | أخبار | DW | 04.02.2020

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أخبار

تقريرـ إسرائيل تدفع ترامب لدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية

ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على منطقة "الصحراء الغربية"، مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل.

قوات المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

قوات المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر إسرائيلية وأمريكية لم يكشف عنها أن إسرائيل تسعى لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع الدولة العبرية.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة "ستكون بمثابة إنجاز دبلوماسي كبير لملك المغرب، محمد السادس، وكذلك ستمنح دفعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". ولم يرد تعليق رسمي من المغرب أو إسرائيل أو الولايات المتحدة على ما ذكره الموقع الأمريكي.

وإقليم الصحراء الغربية مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، وشهدت نزاعًا مسلّحًا حتّى وقف اطلاق النّار عام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

 ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية، مقترحا منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

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الصحراء الغربية .. نزاع على رمال متحركة

 وقدمت جبهة بوليساريو اعتراضات على اتفاقين مع الاتحاد الأوروبي حول مبادلات تجارية وزراعية وبحرية تشمل منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

في سياق متصل، افتتحت مؤخرا كل من غينيا والغابون وجزر القمر وغامبيا تمثيليات قنصلية في العيون والداخلة كبرى حواضر الصحراء الغربية، وهو ماعتبرته الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو، "يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي"، و"عملا استفزازيا يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي توافقي ينهي هذا النزاع. وفي أيّار/ مايو استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلفا له.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار بين أميركا والمكسيك

    ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء جداء على طول الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف الهجرة الشرعية. غير أن الجدار العازل بين البلدين أمر واقع، لكن ليس على طول الحدود الفاصلة بين البلدين. المكسيك رفضت الاشتراك في تمويل الجدار، فيما هدد ترامب بفرض ضريبة على المواد المستوردة من المكسيك لتمويله.

  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

    عام 2015 بدأ الجيش التركي ببناء جدار بارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي قبالة بلدة أطمة السورية. وفي محافظة هاتاي لمنع للاجئين السوريين من العبور إلى تركيا.

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران في إسرائيل

    لإسرائيل أربعة جدران تحيط بها، جدار يفصلها عن الضفة الغربية وآخر في هضبة الجولان، وجدار مع الأردن من مدينة إيلات على البحر الأحمر حتى صحراء النقب، وجدار كهربائي مع مصر.

  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


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الصحراء الغربية .. نزاع على رمال متحركة  

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