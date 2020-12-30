 تقارير تزعم تخصيص الصين مكافآت لقتل أمريكيين بأفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2020

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أخبار

تقارير تزعم تخصيص الصين مكافآت لقتل أمريكيين بأفغانستان

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن إدارة دونالد ترامب تتابع معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين عرضت دفع أموال إلى جهات فاعلة غير حكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأمريكيين. مزاعم طالت في السابق أيضا ضباطا روسيين.

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب

من المحتمل أن تزيد تلك التقارير الاستخباراتية من حجم التوتر بين واشنطن وبكين

في تطور من المحتمل أن يزيد من توتر العلاقات الأمريكية مع الصين، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اطلع على معلومات استخباراتية تزعم أن الصين عرضت أموالا على جهات فاعلة غير حكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأمريكيين في البلاد.

مختارات

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون تم إبلاغه بمعلومات استخباراتية تفيد أنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنوداً أميركيين في أفغانستان.

مجددا يواجه الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطات جمة، هذه المرة بسبب تداعيات تقرير "نيويورك تايمز" حول تقارير استخباراتية بشأن مكافآت روسية محتملة عرضت على مقاتلي حركة طالبان لمهاجمة جنود أميركيين.

ونشرت هذه المزاعم الأربعاء ( 30 كانون أول/ ديسمبر 2020) من جانب موقع أكسيوس الإخبارى وشبكة (سي إن إن) التليفزيونية نقلا عن مسؤولين بارزين في الحكومة. وذكر موقع أكسيوس أنه تم إطلاع الرئيس على المعلومات الاستخباراتية في 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري وأن المسؤولين يعملون على التحقق من صحة هذه المزاعم.

وفي الصيف الماضي، ترددت معلومات استخباراتية حول رصد روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان وتسببت في موجة من الاضطرابات في واشنطن.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريحات لشبكة (سي ان ان) إن المعلومات الاستخباراتية ، التي سترفع عنها إدارة ترامب السرية ، قُدمت إلى الرئيس في مذكرته اليومية في 17 كانون أول/ديسمبر. وقال المسؤول إن مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين ناقش المعلومات مع الرئيس في اليوم نفسه.

وكانت أكسيوس قد نشرت الأربعاء أنباء الإحاطة وعزم الإدارة على رفع السرية عن المعلومات. ويعمل مسؤولو الإدارة عبر وكالات متعددة حاليًا على تأكيد التقارير الاستخباراتية الأولية.

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وبحسب شبكة (سي ان ان) الأمريكية فإن هذه المعلومات الاستخبارية المزعومة غير مؤكدة حتى الآن، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس المنتخب جو بايدن قد اطلع على تلك التقارير الاستخباراتية، إلا أنه بإمكانه الوصول إلى المعلومات الاستخبارية نفسها منذ أن بدأ في تلقي الموجز اليومي للرئيس.

وقال مسؤول انتقالي في فريق بايدن لشبكة (سي ان ان) إن" الرئيس المنتخب سيحاسب أي شخص يعرض الأمريكيين للخطر".

هل رصد روس مكافآت لقتل أمريكيين؟

وكانت الشبكة الإخبارية الأمريكية قد نشرت في يونيو/ حزيران أن ضباط المخابرات الروسية في وكالة المخابرات العسكرية GRU عرضوا أموالًا على مقاتلي طالبان في أفغانستان كمكافآت إذا قتلوا أفراداً من القوات الأمريكية أو البريطانية هناك، وفقًا لمسؤول استخباراتي أوروبي.

وقال المسؤول لشبكة (سي ان ان) إن الحوافز التي قدمها الروس أدت ، في تقديرهم ، إلى خسائر في صفوف التحالف. ولم يحدد المسؤول متى سقط هؤلاء الضحايا أو عددهم أو جنسيتهم أو ما إذا كانوا قتلى أو مصابين.

وبعد انتشار الخبر، نفى ترامب تلقي إحاطة بشأن المعلومات الاستخباراتية. وكتب على تويتر أنه "لم يكن هناك الكثير من الهجمات" على القوات الأمريكية من قبل مقاتلي طالبان ما يدل على أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون "زائفة".

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي تترقب فيه الصين ما إذا كان بايدن سيتبنى سياسات ترامب الأكثر عقابية تجاهها أم سيتحرك لتحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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