 ترامب ينفي بشدة علمه بمكافآت روسية لطالبان لقتل جنود أميركيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2020

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ترامب ينفي بشدة علمه بمكافآت روسية لطالبان لقتل جنود أميركيين

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون تم إبلاغه بمعلومات استخباراتية تفيد أنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنوداً أميركيين في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بتاريخ 28.05.2020

ترامب يهاجم صحيفة نيويورك تايمز وينفي علمه بدفع روسيا مكافآت مالية لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر بالتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا "جريمة سياسية كاذبة أخرى للتايمز على الأرجح، على غرار خدعتهم الفاشلة بشأن روسيا". وأضاف "لم يقدم أحد إلي إيجازا أو يبلغني سواء (نائب الرئيس مايك) بنس أو رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بشأن ما وصفت بالهجمات على جنودنا في أفغانستان من قبل الروس كما نقلت نيويورك تايمز للأخبار الزائفة عن +مصدر مجهول+".

وتابع ترامب على تويتر اليوم الأحد (28 حزيران/ يونيو 2020) "الجميع ينفي الأمر ولم نتعرّض لهجمات كثيرة... لم تكن أي جهة أكثر تشددا حيال روسيا من إدارة ترامب".

مختارات

بعد مفاوضات ماراثونية طويلة استمرت سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان. (29.02.2020)

بعد نحو أسبوع على توقيع اتفاق "تاريخي" بين طالبان وواشنطن، نفذ مسلحون هجوما على مراسم شيعية في كابول، أسفر عن عشرات الضحايا، لكن الحركة نفت مسؤوليتها عنه. وبرلين تدين الهجوم وتؤكد استمرارها في دعم أفغانستان ضد الإرهاب. (06.03.2020)

كشف تقرير أن العميل الروسي السابق سكريبال كان يمد أربعة أجهزة استخبارات غربية بالمعلومات. واستنادا إلى موظف بقسم مكافحة التجسس بحلف الناتو، فإن سكريبال كشف ضابطا وابنه يعملان لصالح روسيا في أحد الجيوش الأوروبية. (28.09.2018)

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة أن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلّحين مرتبطين بطالبان لقتل جنود من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان. وأضافت أن هدف هذه المكافآت الروسية كان تحفيز المسلحين على استهداف القوات الأميركية بينما يسعى ترامب لسحبها من أفغانستان ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية لطالبان من أجل إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن ترامب أبلغ بالمعلومات الاستخباراتية في آذار/مارس، لكنه لم يقرر بعد كيف سيرد على ذلك. وأصدرت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني نفيا مشابها لذاك الصادر عن ترامب، لكنها لم تنف في شكل حاسم احتمال وجود هذا النوع من المعلومات الاستخباراتية.

بيد أنّها أضافت أنّ "الأمر لا يتعلق بصحة المعلومات الاستخباراتية المزعومة، بل بعدم دقّة تقرير نيويورك تايمز الذي يشير خطأ إلى أن الرئيس ترامب أُبلغ بهذا الموضوع".

من جهتهم شكك بعض خبراء الأمن القومي في واشنطن في هذا النفي. وكتب بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في تغريدة على تويتر "فكرة أن ترامب لم يتم اطلاعه على تقديم روسيا مكافأة تتعلق بالقوات الأميركية أمر أكثر جنونا من إطلاعه على المعلومات وعدم قيامه بأي شيء".

ونفت حركة طالبان ما أوردته الصحيفة الأميركية، مؤكدة من جديد التزامها بالاتفاق الذي وقعته مع واشنطن في شباط/فبراير الماضي ويمهد لخروج كافة القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول العام المقبل. وأكدت الحركة أن الغالبية العظمى من القتلى في صفوف القوات الأميركية سقطوا نتيجة متفجّرات  محلية الصنع.

وقالت حركة طالبان في بيان صدر في كابول إن "جهاد الإمارة الإسلامية المستمر منذ 19 عاما ليس مدينا لخدمات أي جهاز استخبارات أو دولة أجنبية".

ونفت الحركة التي يعتقد أنها تلقت لسنوات دعما من الاستخبارات الباكستانية، اتهامات أميركية سابقة بأن روسيا زودتها بالسلاح. وقالت إن "الإمارة الإسلامية استخدمت الأسلحة والمنشآت والأدوات (...) الموجودة أصلا في أفغانستان أو التي كانت غنائم حرب تم الاستيلاء عليها من الخصم في المعارك".

ونددت روسيا بالتقرير وأكدت السفارة الروسية في واشنطن في تغريدة على تويتر أن "الاتهامات التي لا أساس لها ومصادرها مجهولة" في تقرير نيويورك تايمز "أدت بالفعل إلى تهديدات مباشرة لحياة موظفينا" في سفارتي موسكو في واشنطن ولندن. وفي تغريدة لاحقة، دعت السفارة الروسية "نيويورك تايمز" إلى "الكف عن  فبركة أخبار مضللة تؤدي إلى تهديد حياة" البعض.

وأوردت الصحيفة الأميركية نظريات عدة عن دافع روسيا لدعم هجمات حركة طالبان، بينها رغبة موسكو في إبقاء واشنطن غارقة في الحرب. وأضافت أن روسيا ربما تسعى أيضا للرد على قتل الولايات المتحدة مرتزقة روسا في سوريا حيث تدعم موسكو الرئيس بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، أدارت الوحدة 29155 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي العملية المتعلقة بطالبان. ويذكر أنه تم تحميل الجهاز مسؤولية أحداث دولية عدة بينها الهجوم الكيميائي عام 2018 في بريطانيا الذي كاد يتسبب بمقتل العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال.

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب)

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    يختار فنانو الغرافيتي الأفغان جدران مباني الأغنياء والأقوياء في البلد لإبداعاتهم. مثلهم الأعلى الفنان الانجليزي بانكسي. ويسعون إلى ايصال رسائل اجتماعية بعد قرابة أربعة عقود من الحرب.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    بعض المواطنين يساعدون الفنانين هنا في تخطيط بعض الرسوم والكتابات. وتعد هذه المجموعة الأولى من نوعها في البلاد. ويقول عميد شريفي، أحد أعضائها: "عندما حدثنا الناس عما سنقوم به أعجبوا بالفكرة".

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    العديد من الأعمال إلهات الفن تُظهر عيونا كبيرة لشخصيات معروفة أو عادية تراقب الشارع وحركة المرور. ويريدون من خلال ذلك التوعية بموضوع الرشوة والفساد في بلدهم الذي يتبوأ أعلى المراتب في سلم الرشوة.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    "أبي، من أين اتيت بالمال لشراء سيارة جديدة؟". الهدف من مثل هذه الأسئلة هو دفع الأفغان لطرح الأسئلة حول الكثير من الأمور، كما يوضح شريفي عضو المجموعة. الصورة وضعت على جدار احدى الوزارات حيث تنفق الاموال الرسمية في مشاريع وهمية غالبا.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    كل خامس لاجئ نزحإلى ألمانيا في العام الماضي جاء من أفغانستان. ومنذ انسحاب القوات الدولية في نهاية 2014، تدهور الوضع الأمني بشكل كبير، وتزايدت هجمات جماعة طالبان المتطرفة. العبارة في الصورة تقول" الفرار ليس حلا"

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام وقع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الأفغانية على اتفاق لإعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلدهم. وتعهدت كابول باستقبال عدد غير محدد منهم مقابل الحصول على أكثر من أربع مليارات يورو كمساعدات لدعم خطط التنمية في البلد.الغرافيتي يقرأ" هل ستحق الأطفال هذا الحال" في اشارة الى غرق المهاجرين غالبا في طريق الهجرات غير القانونية.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    حقق الاقتصاد الأفغاني في السنوات الأخيرة بعض النمو بسبب المساعدة الأمنية الدولية. وبعد انسحاب القوات الدولية تضررت المحلات التجارية وفقد الكثيرون عملهم. وحسب البنك الدولي فالاقتصاد الأفغاني حقق عام 2015 نسبة نمو بلغت 1،5 بالمائة فقط.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    نسبة من يعرفون القراءة والكتابة في أفغانستان هي من النسب الأدنى في العالم. وحسب تقديرات اليونسكو يستطيع كل شخص بالغ من من أصل ثلاثة القراءة والكتابة. ورغم التوجه الرسمي لاعادة بناء النظام التعليمي ووضع المناهج الصحيحة، الا أن نقص بنايات المدارس والكوادر التدريسية تعيق جهود نشر التعليم والتربية. (الكاتب مونيكا برنابيه، ترجمة: عبد الرحمان عمار)


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