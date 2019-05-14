 تحليل: عن النرجيلة.. درس من الأزهر لساسة ألمانيا ومسلميها! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.02.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: عن النرجيلة.. درس من الأزهر لساسة ألمانيا ومسلميها!

أضحت مقاهي الشيشة في قلب العاصفة بعد اعتداءات هاناو. اليمين المتطرف والمتشددون الإسلاميون يستهدفونها كلا بطريقته، ولمواجهة الترهيب يمكن أن يستفيد ساسة ألمانيا ومسلموها من تجربة خاضها أئمة الأزهر.

Deutschland Baba'z Shisha-Bar Bonn (DW/U. Steinwehr)

مقهى شيشة في بون..ملتقى اجتماعي

لست من مدخني النرجيلة (الشيشة) ولا من المواظبين على ارتياد مقاهي أو حانات الشيشة، ولا أتجاهل النصائح الطبية المتعلقة بمضارِّ التدخين عموما على صحة الإنسان. لكن توجيه الوعظ وإطلاق فتاوى تحرّم الشيشة بتزامن مع استهداف مقاهيها من قبل اليمين المتطرف، مسألة تتطلب التوقف عندها أولا لإدراك خلفياتها، وثانيا لوضع النقاط على الحروف بشأنها.

مختارات

إيديولوجية اليمين التطرف تشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي، نظرا لسلسة الاعتداءات التي تم تنفيذها مؤخرا. وهكذا قادت دردشة خاصة إلى اعتقال "زعيم" مجموعة يمينية متطرفة تخطط لهجمات إرهابية في ألمانيا. (26.02.2020)

ترتبط مقاهي الشيشة في ألمانيا بالمهاجرين، ويبدو أنه السبب في اختيار منفذ اعتداء هاناو هذا الفضاء. فكيف كان وقع الاعتداء على أصحاب مقاهي الشيشة ومرتاديها؟ DW زارت عدداً من مقاهي الشيشة في مدينة بون وأعدت التقرير التالي. (26.02.2020)

مقهى لتدخين النرجيلة (الشيشة) في العاصمة الألمانية برلين يسمح للنساء بالجلوس مع بعضهن دون التعرض للمضايقة من الرجال. ويمنع دخول الرجال حتى صاحب المقهى نفسه. هل ترغبين بزيارتها؟ (22.08.2018)

في إطار ما تسميها السلطات "استراتيجية عدم التسامح مطلقا" مع العصابات الإجرامية شنت الجهات الضبطية المختصة بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا حملة على مقاهي تدخين النرجيلة ومطاعم ومكاتب مراهنات، وضبطت العديد المخالفات. (13.07.2019)

درس من الإسكندرية

 قبل بضع سنوات أطلقت مجموعة من الوعاظ الأزهريين الشبان مبادرة عبر مقاهي الشيشة في الإسكندرية، تقوم على تنظيم لقاءات مع مرتاديها والحوار معهم حول قضايا إجتماعية ودينية، أثارت المبادرة إبانها جدلا في مصر، بيد أن كثيرين وجدوا فيها انفتاحا من رجال الدين على حياة الشباب ومحاولة للاقتراب منهم ومن قضاياهم بدل وصم تلك المقاهي وتحريمها على النحو الذي يقوم به بعض الوُعّاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في المساجد، اليوم على إثر الاعتداء الذي وقع في ألمانيا.

لم تكن مسألة تحريم الشيشة أو نبذها مطروحة أصلا ضمن مناقشات أئمة الأزهر أصحاب المبادرة ورواد المقاهي التي يزورونها، بل إنهم كانوا يبادرونهم بمشاركتهم لعب الورق والدومينو وتبادل النكت والقصص الساخرة.

لقد كانت رسالة أصحاب المبادرة هي محاربة الفكر السلفي المتشدد الذي يحرم مجرد ارتياد مقاهي الشيشة ويصفها بـ "وكر للفساد والقمار وتعاطي المخدرات"، وهو وصم يتطابق تقريبا مع ما تطلقه أوساط يمينية شعبوية ومتطرفة في ألمانيا على حانات الشيشة، وتضيف عليه بأنه "وكر للمافيا والعصابات الإجرامية" مستغلة في ذلك، وفي صيغة تعميم ظالم، بعض الحوادث وحملات الشرطة في برلين ومدن بولاية فستفاليا شمال الراين.

سرّ جاذبية مقاهي الشيشة في المجتمعات الغربية

الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام في ألمانيا عن مقاهي وحانات الشيشة ليست كلها وردية، فبعضها ارتبط بمشاكل اجتماعية ومظاهر سلبية، وهذه مسألة تجد الحلول لها في مسالك القانون والمؤسسات الاجتماعية والصحية المختصة. لكن البعد الأكثر عمقا لدور مقاهي الشيشة في المجتمع الألماني وغيره من المجتمعات الأوروبية، هو ما يبرزه خبراء وعلماء الاجتماع.

بعد خمسة قرون من ظهورها في المجتمع الفارسي، كتقليد اجتماعي وثقافي، وانتشارها لاحقا في المجتمعات الشرقية، تشهد النرجيلة أو الشيشة ازدهارا غير مسبوق في التاريخ. وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فان استهلاكها يتضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ويبلغ معدلها اليومي مئات الملايين من المدخنين. وتنطلق المنظمة الأممية من هذه المؤشرات لوضع خطط تهدف إلى تقليص الاستهلاك بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم المضار الصحية والتحذيرات من مخاطر الشيشة على صحة مستهلكيها وخصوصا اليافعين، فان الإقبال عليها في تزايد ملحوظ وخصوصا في المجتمعات الغربية، وهو ما يثير شغف الباحثين في علم الاجتماع. فبعد أن كانت مقاهي الشيشة ممارسة اجتماعية من خصائص المجتمعات الشرقية، باتت اليوم أحد المظاهر المعتادة في كبريات مدن وعواصم أوروبا.

فمثلا في ألمانيا لا يقتصر رواد مقاهي الشيشة على المهاجرين أو الألمان من أصول مهاجرة، بل إنها تستقطب فئات واسعة من الشباب الألماني. وتفيد دراسة أوروبية نشرتها حملة تابعة للاتحاد الأوروبي تحت شعار "مساعدة.. من أجل حياة خالية من التدخين"، بأن الاقبال على الشيشة ومقاهيها في بلدان أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، يزداد في أوساط الفئات الشابة وذوي المستوى التعليمي والاجتماعي الأعلى.

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منصف السليمي، صحفي بمؤسسة DW الألمانية

وتكمن جاذبية مقاهي الشيشة في كونها تحولت من مجال الحياة "الخاصة" لشخص ما أو مجموعة أشخاص، إلى فضاء اجتماعي تلتقي فيه فئات مختلفة من المجتمع، ويتميز في نفس الوقت بنوع من الحميمية أي الطابع الخاص للجلسة وبكونه فضاء للتواصل الاجتماعي والثقافي لفئات من الشباب والنساء. ويجسد هذا الفضاء في أحد مظاهره بالنسبة للشبان من أصول عربية نمط حياة منفتحة وليبرالية وتدغدغ نوستالجيا الارتباط بجذورهم الشرقية.

كما يتيح هذا الفضاء الاجتماعي المفتوح فرص لقاءات وتواصل إنساني دافئ بين فئات الشباب ذوي الأصول المهاجرة وأصدقائهم أو معارفهم في بلد الاستقبال. وفي بلد مثل ألمانيا يشكل هذا النوع من اللقاءات الاجتماعية ليس فقط مجالا للترفيه عن النفس والخروج عن إيقاع الروتين والانعزال الشخصي، بل يمنح فرصا لتعميق الاندماج وتوسيع فضاءات التفاهم والتعايش في المجتمع. ومن اللافت للنظر أن اليمينيين المتطرفين والإسلامويين في ألمانيا وأوروبا عموما يلتقون حول رفض هذا الهدف، لكونه يحبط خططهم في إحداث القطيعة النفسية والاجتماعية بين الألمان والمهاجرين بل حتى مع مواطنيهم من أصول مهاجرة.

Hanau Gedenken deutschlandweit / Hamburg (Imago Images/J. Große)

تضامن واسع في ألمانيا ضد العنصرية والتطرف

رسائل الشباب في مواجهة الترهيب

إثر حادث الاعتداء على حانتي شيشة في هاناو وعلى وقع الصدمة والغضب في المجتمع الألماني، الذي خلفه مقتل تسعة أشخاص معظمهم من أصول مهاجرة، جنح حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي، وعلى غير عادته، إلى أسلوب النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، في محاولة للهروب من مسؤوليته السياسية والأخلاقية عما ترتكبه عناصر وجماعات يمينية متطرفة.

وبصرف النظر عن مجريات التحقيق القضائي في ملابسات تنفيذ جريمة هاناو وخلفيات منفذ الهجوم، يرى محللون بأن اليمين المتطرف والشعبوي يلتقيان حول هدف جديد، وهو استهداف فضاءات التعايش بين الألمان والمهاجرين، بعد أن كان الهدف مركزا على المساجد وأماكن العبادة. إذ لم يعد الهدف فقط هو مهاجمة المساجد أو مظاهر التدين باعتبارها ترمز إلى "أسلمة المجتمع الألماني" كما يزعمون، بل بات الهدف أوسع وأخطر ويشمل فئات واسعة من المجتمع الألماني تريد تجسيد مظاهر التعايش والاندماج. وهو هدف يلتقي حوله المتطرفون اليمينيون موضوعيا مع المتشددين الإسلاميين والسلفيين عندما يطلق هؤلاء دعاويهم وفتاويهم ضد مظاهر الانفتاح الاجتماعي والعيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد ذوي الثقافات أو الأديان المتعددة.

ومن بوادر الوعي في المجتمع الألماني، بخطورة ما يرمي إليه المتطرفون، أن أصوات قطاع واسع من النخبة السياسية وصناع الرأي، ترتفع أكثر للمطالبة باتخاذ تدابير صارمة في الحياة العامة وفي المجال الإعلامي والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتطويق خطر اليمين الذي يهدد نمط حياة التعايش وأسس الديمقراطية ويسعى لتقويضها عبر اكتساب مواقع انتخابية.

وعلى المستوى الشعبي أظهرت مبادرات عديدة واستطلاعات أجرتها مؤسسات إعلامية في الشارع ومع رواد مقاهي الشيشة أن الألمان وخصوصا الشباب لا ترهبهم تهديدات اليمين المتطرف. وإلى جانب المسيرات الشعبية التي خرجت في هاناو ومدن ألمانية عديدة لاستنكار الإرهاب اليميني المتطرف، ظهرت فعاليات ليبرالية وهيئات من المجتمع المدني في أوساط الجاليات المسلمة واليهودية، حيث سُجلت خلال احتفالات الكرنفال في دوسلدورف وكولونيا مبادرات عديدة لمناهضة معاداة السامية وكره الأجانب والإسلاموفوبيا وغيرها من موجات الكراهية التي يركبها اليمين المتطرف. وإذا لقيت هكذا مبادرات مزيدا من الزخم، يمكن أن تساعد في خلق تيار مجتمعي وشعبي واسع في المجتمع الألماني يدعم نمط حياة التعايش والاندماج ويحاصر التطرف بكل ضروبه وأشكاله.

منصف السليمي

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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