 ألمانيا ـ حملة أمنية كبيرة تستهدف مقاهي شيشة ومحلات قمار | أخبار | DW | 13.07.2019

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أخبار

ألمانيا ـ حملة أمنية كبيرة تستهدف مقاهي شيشة ومحلات قمار

في إطار ما تسميها السلطات "استراتيجية عدم التسامح مطلقا" مع العصابات الإجرامية شنت الجهات الضبطية المختصة بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا حملة على مقاهي تدخين النرجيلة ومطاعم ومكاتب مراهنات، وضبطت العديد المخالفات.

Deutschland Berlin Großeinsatz in Neuköllner Shisha-Bars (picture-alliance/TeleNewsNetwork)

شنت الشرطة وسلطات الجمارك وإنفاذ القانون في مدينة لانجنفيلد الألمانية حملة أمنية موسعة ليلة الجمعة/السبت استهدفت مقاهي تدخين النرجيلة (الشيشة) ومطاعم ومكتبا للمراهنات.

وأعلنت الشرطة اليوم السبت (13 يوليو/ تموز) أن حملة التفتيش، التي شملت سبعة محال، أسفرت عن إغلاق فوري لثلاثة منها بسبب مخالفة أصحابها لقوانين البناء.

مختارات

بعد سنوات من المحاولات نجحت سلطات بريمن أخيرا في ترحيل أحد قيادي الشبكات الإجرامية العربية. العقبة الرئيسية كانت في رفض السلطات اللبنانية التعاون، لكن الأمور تغيرت بعد زيارة رسمية. (11.07.2019)

ناقش وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر مع وزراء داخلية الولايات الألمانية عشرات النقاط في مؤتمرهم الربيعي في كيل. وأصدر المشاركون في المؤتمر عدداً من القرارات منها ما يخص التعامل مع العائلات والعشائر الإجرامية. (14.06.2019)

قال زعيم نقابة شرطة مكافحة الجريمة سيباستيان فيدلر، عشية بدء محاكمة متهمين من عصابة ذات جذور عربية إن وجود العائلات الإجرامية في ألمانيا تشكل دليلا صارخا على فشل سياسة الاندماج، مطالبا بمواجهة الظاهرة بصرامة أكبر. (10.01.2019)

وبحسب البيانات، تعتبر المحال السبعة بالمدينة التي تقع في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، غربي ألمانيا، ملتقى لأفراد على صلة بعائلات إجرامية.

وقامت السلطات بتفتيش 105 أشخاص، وبدء تسعة إجراءات جنائية، وتحرير محاضر في 37 مخالفة نظامية.

وضبطت سلطات الجمارك خلال الحملة نحو 15 كيلوغراما من التبغ المهرب، كما حررت بلاغات بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك قانون الضرائب.

ووسعت الشرطة والسلطات القضائية حملاتها الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد أعضاء العائلات الإجرامية على مدار الأشهر الماضية. وأكدت السلطات أنها ستواصل حملاتها صد العصابات الإجرامية  تنفيذا لـ" استراتيجية عدم التسامح مطلقا " معها.

ع.ج.م/ ع.ج (د ب أ)

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


 

مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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