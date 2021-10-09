بـ"ريمونتادا" جديدة.. فرنسا تتوج بدوري الأمم الأوروبية

توج منتخب فرنسا ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق (ريمونتادا) تاريخية أخرى في مسيرته بالبطولة، بتغلبه 2 / 1 على منتخب إسبانيا اليوم الأحد (العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021) في المباراة النهائية للمسابقة القارية.



وبعدما قلب تأخره صفر/2 أمام نظيره البلجيكي إلى انتصار قاتل 3/2 في الدور قبل النهائي للبطولة يوم الخميس الماضي، عاد المنتخب الفرنسي لتعويض تأخره بهدف نظيف أمام نظيره الإسباني حمل توقيع ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لفرنسا في الدقيقة 66، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني "المثير للجدل" في الدقيقة 80.



وبات هذا هو ثاني لقب يتوج به منتخب فرنسا في غضون 3 أعوام، بعدما توج عام 2018 بكأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي في النهائي، ليعيد منتخب (الديوك) البسمة إلى وجوه محبيه بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خروجه المبكر من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة.

بنزيمة أحرز الهدف الأول لمنتخب الديوك

وانتزع المنتخب الإيطالي المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب فوزه على نظيره البلجيكي 2/1، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث. وتقدم نيكولا باريلا للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 86 سجل شارل دي كيتيلير هدف منتخب بلجيكا الوحيد.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)