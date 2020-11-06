 بنزيمة يعود إلى صفوف الديوك بعد ست سنوات على فضيحة الابتزاز | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بنزيمة يعود إلى صفوف الديوك بعد ست سنوات على فضيحة الابتزاز

في خطوة مفاجئة، أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عودة مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب المشارك في بطولة كأس أوروبا. وكان بنزيمة استُبعد من المنتخب بعد فضيحة ابتزاز عام 2015.

آخر مباراة لعب فيها بنزيمة مع المنتخب الفرنسي تعود لعام 2015

بعد نحو ست سنوات من استبعاده بسبب فضيحة ابتزاز، بنزيمة يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى صفوف منتخب فرنسا المشارك في كأس أوروبا 2020، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015، كما أعلن اليوم الثلاثاء (18 أيار/مايو) مدرب "الديوك" ديدييه ديشان أثناء إعلانه اللائحة الرسمية المشاركة في النهائيات القارية المقررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين.

مختارات

وخاض بنزيمة (33 عاماً) آخر مباراة دولية وهي الرقم 81 له، ضد أرمينيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان الفرنسي وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا في نهاية عام 2015. وفضح دور مهاجم الريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد اصدقائه.

وقال بنزيمة في 2016 ، عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام، إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا. وأحرز بنزيمة (33 عاماً) 27 هدفاً في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، وسينضم إلى التشكيلة مع باقي المهاجمين: أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وكينغسلي كومان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي ووسام بن يدر وماركوس تورام.

وقال ديشان إنه لم يضم مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال بسبب مشاكله مع الإصابات. ورغم أن ديشان لم يضم بنزيمة للمنتخب منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 وقال إنه لن ينسى تصريحاته، فإنه لم يتعهد مطلقاً بعدم استدعائه للمنتخب من جديد. وقال ديشان رداً على سؤال بشأن بنزيمة "لا يمكننا تغيير أحداث الماضي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو حاضر ومستقبل المنتخب. قطعنا خطوات مهمة".
واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيمة كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وأضاف ديشان "تقابلنا وأجرينا نقاشاً طويلاً. أخذت وقتاً طويلاً قبل اتخاذ هذا القرار. لن أكشف عن فحوى الكلام الذي دار بيننا. إنه أمر خاص بيننا. كنت أحتاج لهذا النقاش، وبنزيمة أيضاً"، وأضاف: "واجهت العديد من المواقف الصعبة من قبل وكنت أنحي دائماً الأمور الشخصية جانباً. لا أملك المنتخب الفرنسي رغم علمي التام بحجم المسؤولية نظراً لطبيعة القرارات التي اتخذها". ومع افتقار جيرو لخوض المباريات بانتظام مع تشيلسي فإنه من المرجح أن يفسح المجال لبنزيمة لدخول التشكيلة الأساسية.

وستنطلق البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 حزيران/يونيو المقبل وتستمر شهراً. وستلعب فرنسا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.

وتحت قيادة ديشان، الذي تولى المسؤولية في 2012، فازت فرنسا في 14 مباراة وتعادلت في ثلاث وخسرت في اثنتين في المسابقات الكبرى وبلغت دور الثمانية في كأس العالم 2014 ونهائي بطولة أوروبا 2016 وفازت بكأس العالم 2018.

م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مواضيع ذات صلة

Kombobild Präsident Recep Tayyip Erdogan und Emmanuel Macron

منتخب فرنسي ينسحب من بطولة في تركيا حرصا على "سلامة الوفد" 06.11.2020

انضم منتخب فرنسا للجمباز إلى عدة دول أوروبية أعلنت تغيبها عن بطولة أوروبا للجمباز المقرّرة في تركيا، غير أن السبب لا يعود فقط إلى الأزمة الصحية بسبب كورونا، بل كذلك إلى التوتر الكبير بين البلدين على خلفية عدة ملفات.

Fußball Champions League I Manchester City vs Real Madrid

دوري الأبطال: سيتي يقصي الريال وليون يصعد على حساب يوفنتوس 07.08.2020

بعد توقف طويل بسبب كورونا، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي في بلوغ ربع نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم. فقد أثبت السيتي علو كعبه على ريال مدريد، بينما لم تؤثر خسارة ليون أمام يوفنتوس على صعوده للدور التالي.

Japan Karim Benzema

تغريدة لبنزيمة تفتح باب التكهنات حول إمكانية لعبه مع"محاربي الصحراء"؟ 17.11.2019

أثارت تغريدة لنجم ريال مدريد كريم بنزيمة وظهوره بقميص المنتخب الجزائري، تكهنات وأسئلة حول إمكانية التحاق اللاعب الفرنسي من أصل جزائري للمنتخب الجزائري. فما هي الفرص المتاحة؟