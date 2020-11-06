بنزيمة يعود إلى صفوف الديوك بعد ست سنوات على فضيحة الابتزاز

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى صفوف منتخب فرنسا المشارك في كأس أوروبا 2020، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015، كما أعلن اليوم الثلاثاء (18 أيار/مايو) مدرب "الديوك" ديدييه ديشان أثناء إعلانه اللائحة الرسمية المشاركة في النهائيات القارية المقررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وخاض بنزيمة (33 عاماً) آخر مباراة دولية وهي الرقم 81 له، ضد أرمينيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان الفرنسي وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا في نهاية عام 2015. وفضح دور مهاجم الريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد اصدقائه.



وقال بنزيمة في 2016 ، عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام، إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا. وأحرز بنزيمة (33 عاماً) 27 هدفاً في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، وسينضم إلى التشكيلة مع باقي المهاجمين: أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وكينغسلي كومان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي ووسام بن يدر وماركوس تورام.

وقال ديشان إنه لم يضم مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال بسبب مشاكله مع الإصابات. ورغم أن ديشان لم يضم بنزيمة للمنتخب منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 وقال إنه لن ينسى تصريحاته، فإنه لم يتعهد مطلقاً بعدم استدعائه للمنتخب من جديد. وقال ديشان رداً على سؤال بشأن بنزيمة "لا يمكننا تغيير أحداث الماضي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو حاضر ومستقبل المنتخب. قطعنا خطوات مهمة".

واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيمة كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وأضاف ديشان "تقابلنا وأجرينا نقاشاً طويلاً. أخذت وقتاً طويلاً قبل اتخاذ هذا القرار. لن أكشف عن فحوى الكلام الذي دار بيننا. إنه أمر خاص بيننا. كنت أحتاج لهذا النقاش، وبنزيمة أيضاً"، وأضاف: "واجهت العديد من المواقف الصعبة من قبل وكنت أنحي دائماً الأمور الشخصية جانباً. لا أملك المنتخب الفرنسي رغم علمي التام بحجم المسؤولية نظراً لطبيعة القرارات التي اتخذها". ومع افتقار جيرو لخوض المباريات بانتظام مع تشيلسي فإنه من المرجح أن يفسح المجال لبنزيمة لدخول التشكيلة الأساسية.

وستنطلق البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 حزيران/يونيو المقبل وتستمر شهراً. وستلعب فرنسا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.

وتحت قيادة ديشان، الذي تولى المسؤولية في 2012، فازت فرنسا في 14 مباراة وتعادلت في ثلاث وخسرت في اثنتين في المسابقات الكبرى وبلغت دور الثمانية في كأس العالم 2014 ونهائي بطولة أوروبا 2016 وفازت بكأس العالم 2018.

م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب، رويترز)