مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم

18:28 أحرز ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 69

18:20 مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

18.18 فرنسا تسجل الهدف الثاني وتتقدم بثلاثة أهداف لهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة

17:38 عادت فرنسا للتقدم من جديد بهدف آخر في لقائها أمام كرواتيا لتتقدم في النتيجة 2 / .1 وأحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 38 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

17:28 أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 28

17:18 تقدم منتخب فرنسا بهدف نظيف على نظيره الكرواتي اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا. افتتح المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التسجيل لمنتخب فرنسا بعدما أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة على ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة الروسية موسكو.

ماكرون لدى تسجيل الهدف الأول لصالح فرنسا

تترقب فرنسا بشغف وثقة خوض منتخب بلادها لكرة القدم النهائي الثالث في تاريخها في كأس العالم، عندما يلاقي كرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو الأحد(15 تموز/يوليو 2018)، ساعيا للقب ثان بعد 1998 على أرضه.

واكتست الشوارع والشرفات والحدائق والساحات العامة المخصصة للمشجعين، بألوان العلم الفرنسي (الأزرق والأبيض والأحمر)، وهو الثالث لمنتخب "الديوك" بعد 1998 و2006 (خسر أمام إيطاليا)، في مواجهة منتخب كرواتي يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل ساعات من موعد المباراة، بدأ المشجعون بالتوافد إلى منطقة شان-دو-مارس الباريسية قرب برج إيفل، حيث من المتوقع ان يتابع نحو 90 ألف متفرج النهائي عبر أربع شاشات عملاقة. وردد المشجعون "هيا أيها الزرق!"، وهي العبارة التشجيعية الأكثر تداولا للمنتخب الفرنسي.

فيما يترقب الكرواتيون بفارغ الصبر المباراة النهائية لكأس العالم بين منتخب بلادهم لكرة القدم ونظيره الفرنسي آملين في أن يتوجوا للمرة الأولى باللقب الأغلى. واجتاحت حمى كرة القدم البلد الصغير الذي يناهز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة فقط، والذي كانت أفضل نتيجة له في المونديال (قبل 2018) بلوغ الدور نصف النهائي في نسخة 1998 في فرنسا، قبل الخسارة أمام المنتخب المضيف الذي واصل مسيرته وأحرز اللقب.

واكتست العاصمة زغرب بالألوان الحمراء والبيضاء للعلم الكرواتي، مع ترقب المشجعين المباراة. وكتبت صحيفة "يوتارنيي ليست": "يا أبناء كرواتيا، نحن في انتظاركم! عودوا الى الديار لنحتفل معا!"، مرفقة ذلك بصورة كبيرة لمسجلي هدف كرواتيا في الدور نصف النهائي ضد انكلترا (2-1 بعد التمديد)، ماريو ماندزوكيتش وإيفان بيريشيتش. واحتفت صحف أخرى بـ "المعجزة"، مؤكدة انه "مهما حصل، نحن أبطال".

ي.ب/ ح. ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)