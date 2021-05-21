بشرط التطعيم الكامل.. أمريكا تعتزم فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب

أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأربعاء (الرابع من آب/أغسطس 2021) أن الولايات المتحدة، التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كوفيد بالكامل بدخول البلاد.

وقال المسؤول إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع ادراكها لأهمية السفر الدولي تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة"، وأضاف أن واشنطن تطوّر "مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت أنه يتعين على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، دون أن يحدد إطاراً زمنياً للتنفيذ. ولفت المسؤول إلى أن مجموعة عمل تنكب على تطوير نظام جديد "ثابت وآمن" لدخول المسافرين الأجانب "عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر".

وتمثل هذه الخطة تطوراً أولياً لكنه على قدر من الأهمية في النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد، خاصة وأن واشنطن كانت قد أعلنت في 26 تموز/يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت بايدن إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول الأوروبيين خلال زيارتها لواشنطن في منتصف تموز/يوليو، بحسب موقع "شبيغل" الألماني، ووعدها بايدن بمراجعة سريعة للوائح.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وايران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقاً دولاً أخرى بينها البرازيل والهند. وفي حزيران/يونيو فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام المسافرين من الولايات المتحدة مع تقديم إثبات بتلقي اللقاح او اختبار كوفيد سلبي، وذلك بضغط من دول التكتل التي يعتمد اقتصادها على السياحة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.

وأدى متحور دلتا الى زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة غالبيتها بين الاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. والاثنين حققت الولايات المتحدة هدف بايدن بإعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد الى 70 بالمئة من البالغين، وان بتأخير قارب الشهر تقريباً، وترافق ذلك مع موجة إصابات جديدة بالفيروس وصلت خلالها معدلات دخول المستشفيات لتلقي العلاج الى مستويات مماثلة لما شهدته البلاد الصيف الماضي.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب ، رويترز)