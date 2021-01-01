 بايدن يرفض قرار ترامب ويؤكد على إبقاء قيود سفر كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2021

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أخبار

بايدن يرفض قرار ترامب ويؤكد على إبقاء قيود سفر كورونا

أعلنت متحدّثة باسم جو بايدن أنه لن يُطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى أمريكا من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل.

الرئيس الأمريكي المنتخب

جو بايدن يرفض قرار ترامب القاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى أمريكا من البرازيل وبعض الدول الأوروبية.

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه ينوي أن يمدد سريعا قيود السفر التي تمنع معظم الأشخاص الذين زاروا البرازيل ومناطق كثيرة من أوروبا في الآونة الأخيرة من دخول البلاد، وذلك بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب رفع القيود اعتبارا من 26 يناير/ كانون الثاني.

مختارات

ساعات تفصلنا عن يوم تاريخي في واشنطن: حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. الحدث ليس عادياً لعدة أسباب، أبرزها اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس وما سبقها من تشكيك ترامب بنزاهة الانتخابات.

قالت عنها والدتها إنّها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس ترامب". فما قصة رايلي جون ويليامز التي تقول شكوى جنائية ضدها أنها شاركت في اقتحام الكابيتول وسرقت محمولا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي سعت لبيعه لوكالة تجسس روسية؟

ووقع ترامب يوم الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2021) على أمر يقضي برفع القيود التي فرضها في أوائل العام الماضي بسبب جائحة كورونا بعد أن حصل على تأييد أعضاء فريق العمل المكلف بالتعامل مع الجائحة ومسؤولي الصحة العامة.

وبعد وقت قصير من إعلان ترامب، قالت جين ساكي المتحدثة باسم بايدن "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (إدارة بايدن) رفع هذه القيود في 26 يناير". وأضافت أنه "مع تفاقم الجائحة وظهور المزيد من الفيروسات المتحورة في أنحاء العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود عن السفر الدولي، بل نحن نخطّط، في الواقع، لتعزيز تدابير الصحة العامّة المتعلّقة بالسفر الدولي للحدّ أكثر من تفشي كوفيد-19".

وجاء تصريح ساكي بعيد دقائق من إعلان ترامب أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 كانون الثاني/ يناير الجاري حيث سيتعيّن على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ "هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأمريكيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان"، مشيراً إلى أنّ حظر السفر سيظلّ بالمقابل سارياً على المسافرين من الصين وإيران.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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