بينها دولة عربية.. الاتحاد الأوروبي يخفف قيود السفر على 8 دول جديدة

من المقرر أن يخفف الاتحاد الأوروبي تدريجياً القيود المفروضة على دخول المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أخرى، بعد التوصل لاتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وألبانيا وهونغ كونغ ولبنان وماكاو ومقدونيا وصربيا وتايوان إلى التكتل الأوروبي سيحظون بفرصة أسهل لدخوله. ومع ذلك، ما زال الأمر يرجع لكل دولة بالاتحاد لتقرير ما هي المتطلبات التي ستفرضها على المسافرين. ولم يتضح بالفعل متى سوف يتم تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بالسفر.
يذكر أنه في ذروة جائحة كورونا، فرضت جميع دول الاتحاد الأوروبي، ما عدا أيرلندا، حظراً على السفر غير الضروري إلا في استثناءات قليلة. كما شاركت دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي النرويج و ليشتنشتاين وسويسرا وآيسلندا، في حظر السفر.
وتنضم الدول الثمان التي وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على تخفيف قيود السفر لمواطنيها، إلى قائمة تشمل أستراليا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.
وقال المتحدث باسم الرئاسة البرتغالية إن قراراً سيتم تبنيه رسمياً بحلول نهاية الأسبوع.
ي.أ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)
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