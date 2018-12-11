 بسبب كورونا... تعليق جلسات الاستماع لطالبي اللجوء في ألمانيا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.03.2020

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أخبار

بسبب كورونا... تعليق جلسات الاستماع لطالبي اللجوء في ألمانيا!

كثيرة هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية للحد من انتشار الفيروس. الآن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يخفض عمله بقوة بسبب انتشار الفيروس ويعلق جلسات استماع طالبي اللجوء إلا في حالات خاصة.

لاجئون يصلون إلى هانوفر الألمانية قادمين من تريكا في 14/1/2020

قواعد جديدة لدخول البلاد ستحد كثيراً من وصول الأجانب إلى ألمانيا. الصورة للاجئين وصلوا من تركيا إلى ألمانيا في بداية هذا العام.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا "بامف" (BAMF) تحجيم عملها بقوة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء (17 آذار/مارس) إنه لن يتم السماح للباحثين عن حماية بتقديم طلب لجوء إلا إذا كانت نتيجة اختبار الفيروس لديهم سلبية أو تسنى لهم إثبات بقائهم في حجر صحي لمدة 14 يوماً. وأضاف المتحدث أن الأمر ذاته يسري على جلسات الاستماع التي يتم إجراؤها في إطار إجراءات اللجوء.  ويستمر تعليق جلسات الاستماع حتى ( 29 آذار/مارس)

مختارات

قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي حظر دخول الأفراد من خارج التكتل لمدة شهر كامل، حسبما أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، فيما أوضحت الداخلية الألمانية أن هناك استثناءات طفيفة لا يشملها القرار. وبرلين تبدأ فورا بتطبيق القرار. (17.03.2020)

مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، تتسارع الدول إلى تطبيق إجراءات أكثر تشددا متجهة نحو مزيد من إجراءات العزل. (17.03.2020)

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية أعلن أمس الثلاثاء (17 مارس/آذار) عن وجود 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ستة مراكز استقبال موجودة في أربع ولايات ألمانية فضلاً عن وجود 31 حالة مشتبه بها. وأكد المتحدث باسم الوزراة الداخلية على أن الولايات الألمانية "تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في مراكز استقبال اللاجئين".

في خطوة تنسيقية بين وزارة الصحة الألمانية ومعهد روبرت كوخ الألماني، تقوم جميع الولايات الألمانية "بإخضاع كل طالب لجوء يصل إلى ألمانيا إلى فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس".

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني رفع تقييمه حالياً للتهديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بالنسبة لصحة المواطنين في ألمانيا إلى مستوى "مرتفع".

 وأرجع رئيس المعهد لوتار فيلر رفع التقييم إلى زيادة عدد حالات الإصابة، وكذلك إلى الإشارات التحذيرية الصادرة من الهيئات الصحية العامة والمستشفيات، وناشد المستشفيات زيادة قدراتها في وحدات الرعاية المركزة.

الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة واللاجئين (BAMF)

بسبب انتشار فيروس كورونا قللت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا من عملها بقوة.

طالبو لجوء يرفضون الحجر الصحي!

من جانبها، شددت السلطات الألمانية الإجراءات الطبية داخل كل المقاطعات والمدن الألمانية كما اتخذت مجموعة من القرارات الوقائية مثل إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات وتعليق جميع الأنشطة الاجتماعية والفعاليات التي يجتمع فيها الناس.

وتسبب عدم التزام بعض طالبي اللجوء بقواعد الحجر الصحي في نقلهم إلى حجر منعزل في مدينة إرنشتات.  كان هؤلاء الأشخاص من ضمن 533 موجودين في مركز استقبال أولي في مدينة زول. وكانت إدارة مدينة زول في ولاية تورينغن الألمانية وضعت جميع المقيمين في مركز الاستقبال الأولي في المدينة قيد الحجر الصحي، بعد وصول طالب لجوء مصاب بالفيروس إلى المركز.

وكانت ألمانيا أعلنت عن إغلاق  حدودها مع بعض الدول الأوروبية، كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ولم تقرر الحكومة الفيدارالية بعد إمكانية السماح بدخول طالبي اللجوء الراغبين بالوصول إلى ألمانيا بعد قرار إغلاق الحدود الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين الماضي (16 مارس/آذار).

المصدر: مهاجر نيوز

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من بعض المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    شهدت محطة القطارات في ميونيخ وصول أفواج من اللاجئين عايشوا ظروفا صعبة قبل وصولهم إلى ألمانيا. وفي انتظار أن تسجل الشرطة أسماءهم ويتم نقلهم إلى مراكز الإيواء، تناول بعضهم الطعام في مطاعم مؤقتة في المحطة خصصت لهذا الغرض.

  • Deutschland Österreich Grenzübergang Freilassing

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    عدد من اللاجئين وصلوا عن طريق القطارات القادمة من شرق أوروبا، في حين هناك بعض اللاجئين الذين تم تهريبهم عن طريق السيارات. في الصورة الشرطة الألمانية تضبط على الحدود سيارة فيها لاجئون.

  • Flüchtlinge Hbf München Sonderzug Dortmund

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    في الصورة قطار خصص لنقل اللاجئين من مدينة ميونيخ إلى مدينة دورتموند في إطار توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية. ويرتكز التوزيع على المعطيات الديموغرافية لكل ولاية وخاصة عدد سكانها.

  • Deutschland, arabische Jugend Berlin empfängt Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قام عدد من الشباب العربي في برلين باستقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق في محطة القطارات الرئيسية في برلين. ويقوم عدد منهم بمساعدة اللاجئين خاصة في يتعلق بالترجمة في المصالح الإدارية الألمانية.

  • Bundesliga FC Bayern München Flüchtlinge Kinder Maskottchen Flüchtlingskinder

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    دخل لاعبو فريق بايرن ميونيخ الملعب في إطار مباراة في الدوري الألماني البوندسليغا وهم مصحوبين بأطفال اللاجئين، وهي رسالة ترحيب يبعث بها النادي الألماني العريق، والذي له ملايين من المحبين في ألمانيا وكافة أنحاء العالم.

  • Klassenzimmer Willkommensklasse

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حرصا على إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني قامت بعض معاهد تعليم اللغة في برلين بفتح أقسام مجانية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية. كما التحق أبناء اللاجئين بالمدارس الألمانية ومنهم من نجح بتفوق في الامتحانات.

  • Berlin InfoCompass-App für Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قدمت شركات ألمانية برامج تطبيقية خاصة بتقديم معلومات مفيدة للاجئين، بحيث ترشدهم إلى المصالح الإدارية التي تهتم بإصدار الوثائق الخاصة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، وتعليم اللغة، وبرامج تشرح لهم القوانين الخاصة باللجوء.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    بالرغم من جو الترحيب باللاجئين الذي تشهده ألمانيا إلا أن عدة مراكز لإيواء اللاجئين تعرضت لاعتداءات كإضرام الحريق في مركز فيرتهايم. وقد أكدت المستشارة ميركل أن لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Deutschland Widerstand der NPD Anhänger gegen die Aufnahme von Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبال اللاجئين تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الألمانية. في الصورة مظاهرة معادية للاجئين نظمها أعضاء في حزب النازيين الجدد.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

تشهد ألمانيا العديد من المبادرات التي ترحب بقدوم اللاجئين وهي في أغلبها مبادرات تطوعية. وبالرغم من هذا الترحيب فإن بعض المدن الألمانية شهدت هجمات معادية للاجئين، بالإضافة إلى مظاهرات معادية نظمها اليمينيون المتطرفون. (24.09.2015)  

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