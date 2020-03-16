 ألمانيا وأوروبا.. إغلاق وإجراءات صارمة لمواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2020

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أخبار

ألمانيا وأوروبا.. إغلاق وإجراءات صارمة لمواجهة كورونا

بعد إغلاق الحدود، أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات واسعة جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين سجلت الإصابة زيادة واضحة. أوروبيا أعلن الرئيس الفرنسي عن الحد من حركة مواطنيه، وإغلاق حدود دول الاتحاد الأوروبي.

دورية ألمانية عند الحدود مع سويسرا.

إغلاق الحدود والمتاجر غير الضرورية للحياة اليومية والحد من السفر وحركة المواطنين للحد من تفشي كورونا في ألمانيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان إلى إلغاء الإجازات داخل البلاد وخارجها، فيما طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير منهم "البقاء في المنازل".

 وحظرت الحكومة التجمعات في الكنائس والمساجد والكنس، وأمرت بإغلاق المتاجر غير الضرورية إضافة إلى ملاعب الأطفال. وفي مؤتمر صحافي في برلين، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين (16 مارس/ آذار 2020) إنه بموجب الإجراءات الجديدة "يجب عدم القيام بأي رحلات بهدف الإجازة داخل البلاد أو خارجها". وأضافت "لم يسبق أن فرضت إجراءات مثل هذه في بلادنا من قبل. إنها إجراءات واسعة، ولكنها ضرورية في الوقت الحاضر".

مختارات

قررت ألمانيا إغلاق حدودها على نطاق واسع مع عدة دول ابتداء من يوم الاثنين، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا. كما قامت بتشديد الرقابة على الحدود مع دول أخرى مجاورة. وكانت دول أخرى قد بادرت غلى إغلاق حدودها مع ألمانيا. (15.03.2020)

في حربها على فيروس كورونا، ردت ألمانيا بعدة إجراءات مثل إلغاء التجمعات وإيقاف المنافسات الرياضية، خصوصاً كرة القدم، وإغلاق المدارس والجامعات. فهل هذا كثير أو مبالغ فيه؟ (14.03.2020)

والقيود الواسعة التي تهدف إلى "الحد من التواصل الاجتماعي في الأماكن العامة" ستشمل إغلاق معظم المواقع من المتاحف إلى أحواض السباحة إلى صالات الرياضة والسينما والترفيه.

 إلا أن محلات السوبرماركت ومتاجر أخرى لبيع الطعام والصيدليات والمؤسسات المصرفية ومكاتب البريد ستبقى مفتوحة.

 وستواصل محلات تصفيف الشعر ومتاجر مواد البناء ومغاسل الملابس عملها، بحسب الحكومة التي قالت إن هذا يهدف إلى ضمان "مواصلة مزودي الخدمات والحرفيين عملهم".  ويمكن للمطاعم والمقاهي أن تفتح أبوابها حتى الساعة السادسة مساء يوميا. وستستخدم الفنادق "للأغراض الضرورية وليس السياحية"، بحسب الحكومة.

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ألمانيا تواجه كورونا بإجراءات مشددة

الالتزام بالإجراءات ضروري

وبشأن المدة المنتظر أن تستمر خلالها القيود والحظر المفروض من الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). قالت ميركل بعد انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني، "كلما زاد التزام كل واحد بهذه الشروط وهذه القواعد، تجاوزنا هذه المرحلة بصورة أسرع".

والأسبوع الماضي أمرت الحكومة باغلاق المدارس وخفض رحلات القطارات بين المقاطعات للحد من السفر. وأعادت ألمانيا فرض قيود على حدودهامع النمسا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك ورفضت دخول السيارات بدون سبب ضروري.

 ومع حملة الإغلاق التي عمت معظم أوروبا، وانخفاض البورصات، وعدت برلين الجمعة الشركات بائتمان "غير محدود" للحفاظ على عملها. وتقدر قيمة خطة المساعدات الاقتصادية بـ 550 مليار يورو على الأقل مبدئيا، وتعد الأكبر في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

قفزة في الإصابات

وعن تطورات تفشي الفيروس قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، الذي تعتمد الحكومة على أرقامه، إن ألمانيا أعلنت عن قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 1100 حالة إلى 6012 حالة اليوم الاثنين مقارنة بأمس الأحد، فيما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن عدد حالات الغصصابة في ألمانيا تجاوز 6600 حالة.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة المؤكدة المرتبطة بالفيروس ارتفع الآن إلى 13 بعد وفاة أحد المصابين، وأن ولايات نورد راين وستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرغ من بين أسوأ المناطق تضررا من انتشار الفيروس.

إغلاق الحدود الأوروبية

وفي باريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لأسباب ضرورية في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأضاف في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي أن قرار إغلاق البلاد سيدخل حيز التنفيذ من منتصف نهار غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل، محذرا من أنه سيجري "معاقبة كل من يخالف هذه القواعد".

كما أعلن ماكرون في خطابه أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من (غد) الثلاثاء" حدوده الخارجيةكاملة لمدة 30 يوما بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد. وقال ماكرون "كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً".

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

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