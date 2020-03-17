 معهد روبرت كوخ الألماني: انتشار فيروس كورونا قد يستغرق سنوات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

معهد روبرت كوخ الألماني: انتشار فيروس كورونا قد يستغرق سنوات

رفع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا، تقييم الخطر من "معتدل" إلى مستوى "مرتفع" بشأن فيروس كورونا المستجد.

Coronavirus in USA Nebraska Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Omaha World-Herald/C. Machian)

في مؤتمر صحفي عقده معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث صباح اليوم الثلاثاء (17 مارس/ آذار 2020)، قال رئيسه لوثر فيلر إن معهد الأبحاث يرجح انتقال وباء كورونا المستجد بين البشر لسنوات، وتابع "نحن ننطلق من فرضية أن وتيرة العدوى عالميا سوف تستمر لسنتين" على الأقل. وتابع "نحن نعلم أن انتشار الوباء يمر عبر موجات، ونحن لا نعرف بطبيعة الحال سرعتها بدقة. سوف نحتاج إلى سنوات لكي نصل إلى درجة عدوى من 60 إلى 70 بالمائة من الإصابات. وهذا يتعلق بدرجة كبيرة بتطوير لقاح يتم استخدامه". ويراهن الخبير بأن يحدث ذلك العام القادم.

 وفي ذات السياق رفع معهد "روبرت كوخ" الألماني تقييمه حاليا للتهديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة لصحة المواطنين في ألمانيا إلى مستوى "مرتفع".

وأرجع رئيس المعهد رفع التقييم إلى زيادة عدد حالات الإصابة، وكذلك إلى الإشارات التحذيرية الصادرة من الهيئات الصحية العامة والمستشفيات. وناشد فيلر المستشفيات زيادة قدراتها في وحدات الرعاية المركزة. 

Robert Koch Institut Coronavirus (Reuters/A. Hilse)

لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ الألماني في تقييم جديد للوضع في ألمانيا (17 مارس/ آذار 2020).

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" كان يقيم خطورة الفيروس قبل ذلك بمستوى "معتدل".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة، وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية مساء أمس الاثنين. بينما لا يزال العدد الرسمي على موقع معهد روبرت كوخ مستقرا عند 6012 حالة وهي أرقام تعود إلى ظهر أمس الاثنين.

وأوضح هذا التحليل أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية شمال الراين فيستفاليا بإصابات تجاوزت 2400 حالة تلتها بافاريا بأكثر من 1000 حالة ثم بادن-فورتمبرغ بأكثر من 900 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

 

 

مشاهدة الفيديو 02:27

ألمانيا تتخذ سلسلة إجراءات جديدة لاحتواء تفشي كورونا

مختارات

"ألمانيا ليست للبيع" ـ غضب برلين بعد سعي واشنطن الاستحواذ على عقار ضد كورنا

سارع عدد من المسؤولين الألمان إلى انتقاد سعي الولايات المتحدة لاحتكار الحقوق الحصرية لعقار ضد فيروس كورونا يتم تطويره حاليا من قبل شركة في ألمانيا، وذلك عقب تقارير بأن الرئيس الأمريكي ترامب حاول ضمان اللقاح حصريا لبلاده. (16.03.2020)  

حمى الشراء في زمن كورونا.. حشيش هولندي ودقيق ألماني!

بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد حول العالم ملحقا خسائر فادحة باقتصادات الدول، تسبب في ازدياد انتشار ظاهرة "حمى الشراء" وخاصة للمواد الغذائية والمنظفات، فيما اختلف الوضع في هولندا، حيث هناك تهافت على شراء شيء آخر! (16.03.2020)  

أوروبا في مواجهة كابوس كورونا ـ حالة استنفار قصوى وإجراءات غير مسبوقة

مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، تتسارع الدول إلى تطبيق إجراءات أكثر تشددا متجهة نحو مزيد من إجراءات العزل. (17.03.2020)  

لمكافحة كورونا.. مختبرات عالمية تعلن عن نتائج إيجابية

عمل لا يهدأ في مختبرات علمية حول العالم، بهدف إيجاد لقاح يتيح تطويق فيروس كورونا. ومع توالي الأيام، بدأت إشارات إيجابية في بعض المختبرات، فمن يحقق سبق إنقاذ البشرية من واحد من أخطر الفيروسات عبر التاريخ الحديث؟ (17.03.2020)  

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الدول العربية تعلن تباعا اجراءات مشددة للتعامل مع فيروس  

مواضيع ذات صلة

Coronavirus -Kontrolle an der Grenze zu Frankreich

أوروبا في مواجهة كابوس كورونا ـ حالة استنفار قصوى وإجراءات غير مسبوقة 17.03.2020

مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، تتسارع الدول إلى تطبيق إجراءات أكثر تشددا متجهة نحو مزيد من إجراءات العزل.

Ägypten Gesundheitsministerin Hala Zayed

بسبب فيروس كورونا مصر تغلق مكتب "الغارديان" بالقاهرة 17.03.2020

بسبب ما نشرته حول انتشارمحتمل لفيروس كورونا بأضعاف ما أعلنت عنه الرواية الرسمية، أعلنت مصر إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية ووجهت تحذيرا في السياق نفسه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

Deutschland Coronavirus | Drive-through-Test

كورونا يصل "البوندستاغ" وعدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز 1500 11.03.2020

ضربت عدوى فيروس كورونا المستجد عضوا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في عموم ألمانيا إلى أكثر من 1500. في المقابل أعلنت أغلبية من الألمان عن رضاها عن إدارة وزير الصحة ينس شبان للأزمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  