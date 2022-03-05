بسبب تقييدات موسكو.. وسائل إعلام عالمية تعلق عملها في روسيا

علقت وسائل إعلام غربية عملها من روسيا بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها موسكو ضد وسائل الإعلام الأجنبية. وأعلنت وكالة بلومبيرغ للأنباء يوم الجمعة (الرابع من آذار/مارس 2022) تعليق نشاط صحافييها في روسيا، بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش وغزو أوكرانيا.



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة ينص على فرض غرامة كبيرة والسجن 15 عاماً عند نشر معلومات كاذبة بشأن القوات المسلحة.

وقال رئيس تحرير بلومبيرغ جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبيرغ الإلكتروني: "قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتاً عملنا في جمع الأخبار في روسيا"، وأضاف: "إن التغيير في القانون الجنائي الذي يبدو أنه يهدف إلى تحويل أي مراسل مستقل إلى مجرم بالتبعية البحتة، يجعل مستحيلاً الاستمرار في أي شكل من أشكال الصحافة العادية داخل البلاد".

من جهتها قالت شبكة "سي إن إن" التي تعمل على مدار 24 ساعة إنها "ستتوقف عن البث فى روسيا بينما نواصل تقييم الوضع وخطواتنا التالية للمضي قدماً".

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أيضاً الجمعة أنها أوقفت عمل صحفييها في روسيا. وقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي في بيان: "يبدو أن هذا التشريع يجرّم عمل الصحافة المستقلة". وحذّر من أن الصحفيين قد يواجهون "خطر الملاحقة الجنائية لمجرد تأديتهم عملهم".



كما قالت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنها أوقفت موقتاً التقارير الواردة من روسيا. وقد تم حجب مواقع دويتشه فيله و"بي بي سي" ووسائل إعلام غربية عديدة في روسيا مساء الخميس (الثالث من آذار/مارس 2022).

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر الثلاثاء منع قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين من البث على أراضيه، مهما كانت وسيلة البث، واعتبرهما تقدمان "أعمال دعائية" و"تشويه حقائق" و"تهددان بشكل مباشر وخطير الأمن العام والنظام في الاتحاد الأوروبي"، وتؤديان دورا أساسيا وحاسما في دفع ودعم العدوان ضد أوكرانيا ومن أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة". ودخل الحظر حيز التنفيذ الأربعاء وبات على كل دولة عضو فرض احترامه.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)