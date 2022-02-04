روسيا تحظر عمل "دويتشه فيله" على أراضيها...قرار "مسيس"؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تزامنا مع التصعيد الحاصل بين روسيا والغرب بشان اوكرانيا؟؟ روسيا تحظر عمل مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية على أراضيها وإدانات من الاتحاد الأوروبي...فهل تخلط روسيا بين حرية الإعلام والسياسة في قرارها؟
الحكومة الروسية تغلق مكتب مؤسسة دويتشه فيله في موسكو وتمنعها من البث، في رد فعل على قرار الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا (زاك) بحظر بث قناة "آر تي دويتش"، الممولة من الحكومة الروسية على الأراضي الألمانية.
قررت روسيا حظر بث قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كما أمرت وزارة الخارجية الروسية بإغلاق مكتب مراسلي القناة في موسكو وسحب تصاريح الصحفيين.
أعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا أنها حظرت بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين، على خلفية تصاعد التوتر بين الدول الغربية وموسكو بشأن أوكرانيا.
يريد الرئيس التركي أردوغان أن تلعب بلاده دوراً وسيطاً في الأزمة الروسية الأوكرانية، فبعد لقائه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، كرر أردوغان عرض بلاده استضافة قمة تجمع روسيا وأوكرانيا بالرغم من الجهود الأوروبية الدائرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول