 روسيا تحظر عمل ″دويتشه فيله″ على أراضيها...قرار ″مسيس″؟ | مسائية DW | DW | 05.02.2022

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مسائية DW

روسيا تحظر عمل "دويتشه فيله" على أراضيها...قرار "مسيس"؟

تزامنا مع التصعيد الحاصل بين روسيا والغرب بشان اوكرانيا؟؟ روسيا تحظر عمل مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية على أراضيها وإدانات من الاتحاد الأوروبي...فهل تخلط روسيا بين حرية الإعلام والسياسة في قرارها؟

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