روسيا تحظر عمل "دويتشه فيله" على أراضيها...قرار "مسيس"؟

منع بث قناة "روسيا اليوم" على الأراضي الألمانية

أعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا أنها حظرت بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين، على خلفية تصاعد التوتر بين الدول الغربية وموسكو بشأن أوكرانيا.