انفجار بيروت.. نحو ثلث القتلى سوريون والمفقودون بالعشرات

يعتزم الآلاف من اللبنانيين تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم السبت (الثامن من آب/أغسطس) حداداً على وفاة 154 شخصاً على الأقل في انفجار مرفأ بيروت، بدلاً من خطة سابقة بتنظيم جنازة جماعية، حسبما قال منظمون.

ولا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً، وفق ما أكدت وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.

وتسبّب الانفجار بمقتل 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.

وأعلنت السفارة السورية في بيروت اليوم السبت أن 43 سورياً سقطوا جراء الانفجار المروع الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي. وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن العدد المعلوم من القتلى السوريين جراء الانفجار وصل حتى الآن إلى 43 في حصيلة غير نهائية، وأضافت أنها قامت بتقديم "كل التسهيلات" لنقل جثامين بعض القتلى إلى سوريا والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.



ومن الضحايا زوجة السفير الهولندي في لبنان التي توفيت اليوم متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي مرفأ بيروت، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية.وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الالكتروني، إن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

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وأضافت :"نشعر بحزن عميق لوفاة هيدفيغ والتمانز مولييه في وقت مبكر نتيجة الانفجار الضخم في بيروت"، وتابعت: "تعاطفنا مع زوجها وأولادهم وأفراد الأسرة ، ونتمنى لهم كل القوة لمواجهة هذه الخسارة الفادحة". وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن حزب الكتائب اللبناني استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان. وجاءت استقالة نواب الكتائب بعد وقت قصير من تأكيد النائبة المستقلة بولا يعقوبيان، الممثلة للمجتمع المدني، لفرانس برس استقالتها من البرلمان. وكان النائب مروان حمادة المقرّب من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قدم استقالته الأربعاء إلى البرلمان.

من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون إن الجامعة "مستعدة للمشاركة بطاقات عربية بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)