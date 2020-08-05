 صحف عالمية: انفجار بيروت حكم إدانة بحق الطبقة السياسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.08.2020

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سياسة واقتصاد

صحف عالمية: انفجار بيروت حكم إدانة بحق الطبقة السياسية

لليوم الثاني على التوالي تصدر انفجار ميناء بيروت عناوين وتعليقات الصحف الدولية، وعلى رأسها الفرنسية والسويسرية والبريطانية والألمانية. دعوات للتضامن ومد يد العون، وتحليلات تطال الطبقة السياسية وبنية دولة "سويسرا الشرق".

مرفأ بيروت.

"غارديان" البريطانية: شعب لبنان يستحق التضامن.

تناولت كبريات الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس (السادس من آب/ أغسطس 2020) الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، والذي أسفر حتى ساعة إعداد هذا التقرير عن أكثر من 137 قتيلاً وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.

"لوباريزيان" الفرنسية: اختبار آخر صعب للبنان

"الدراما المروعة التي ضربت لبنان الواقف على حافة الإفلاس تضع البلد على محك الاختبار مرة أخرى. النظام السياسي مهترئ: فقد نَفسه. إذا ما ثبت أن الإدارة السيئة لمستودع قديم يحوي 2750 طن من نترات الأمونيوم هي السبب الحقيقي وراء الانفجار، عندها سيتضاعف غضب الشعب الذي خرج للشارع خلال الشهور الماضية ضد الطبقة السياسية. يجب على فرنسا، الصديق المهم لبلاد الأرز، وضع كل ثقلها لانتشال 'سويسرا الشرق سابقاً' من الهاوية".

مختارات

لقيت موطفة في السفارة الألمانية ببيروت حتفها في منزلها بسبب الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية. يأتي ذلك بعد أن أعلنت فرنسا وفاة مهندس بارز شارك في عمليات إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية.

إلى أين يتجه الوضع في الشرق الأوسط بعد انفجار مرفأ بيروت؟ هل كانت المنطقة بحاجة إلى انفجار بهذه الشدة لتستيقظ من سلبيتها؟ ماذا بشان الوعود الدولية لمساعدة لبنان، أين تظهر وأين تتوقف؟

يتشابه انفجار مرفأ بيروت مع انفجار وقع في إحدى ضواحي مدينة لودفيغسهافن الألمانية عام 1921، بحسب خبير ألماني تحدثت معه DW. ويؤكد الخبير أن انفجار بيروت يحير العلماء والخبراء نظرا لطبيعة مادة نترات الأمونيوم.

"تايمز" البريطانية: لبنان بحاجة لحكومة مستقرة

"خطر انزلاق لبنان في أزمة وصراع كبير. لبنان معتمد بشكل عاجل على الدعم الاقتصادي الخارجي، الذي يحتاج على كل حال لحكومة مستقرة. الأنشطة المدمرة لميليشية حزب الله الشيعية صعّبت التغلب على مآزق البلد. (...)الديمقراطيات الغربية لديها أسباب وجيهة لدعم لبنان، بدلاً من تركه لمزيد من الفوضى وسوء الإدارة اقتصادياً. على الديمقراطيات الغربية تقديم الدعم العاجل. لكن في النهاية على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولية إعادة هيكلة اقتصادها المتصلب وتنويع مصادر إيراداتها. ولتكريس قيادة حكومية رشيدة لا بد من مواجهة أعداء الدولة الداخليين، وخاصة وكلاء (الرئيس السوري) بشار الأسد".

"تاغس-آنتسايغر" السويسرية: على أوروبا مساعدة لبنان بدون بيروقراطية

"لبنان دولة فاشلة منذ سنوات، ومع ذلك أثبت مرونة رائعة. لقد تمت مواساة لبنان بعد حرب حزب الله المدمرة مع إسرائيل. كان بالإمكان منع انتقال الحرب الأهلية من سوريا المجاورة إلى هذا المجتمع المتعدد الطوائف. الدولة فاسدة جدا ونظامها السياسي رهينة بيد حزب الله الذي تتحكم فيه إيران. ستفشل الدولة بشكل نهائي إذا لم يتبع هذا الانفجار تفسير متسق وتجديد سياسي.

على أوروبا أن تساعد لبنان بلا بيروقراطية في أزمته الأصعب منذ نهاية الحرب الأهلية. هذا واجب إنساني. على أوروبا أن تقوي المجتمع المدني، لا من يتحدث عن الشفافية والمسؤولية والحكم الرشيد بالكلام فقط. من خلال ذلك فقط يمكن أن تنشأ دينامية تؤدي بلبنان إلى الأفضل".

"غارديان" البريطانية: شعب لبنان يستحق التضامن

"الخطر الأكبر يكمن في أن تجد النخب الفاسدة في لبنان طرق للاستفادة من هذه المأساة، بحيث تقوي هياكل سلطة الوضع الراهن عن طريق استغلال حال الضعف لهذا البلد. هذا كان ديدن تلك النخب على مدار عقود. لا يمكن ولا يجب أن يدير العالم ظهره لمأساة بيروت. بيد أن من يحتاج أكثر من الجميع لمساعدة مالية ليسوا في وضع بمقدورهم أن يجبروا ساستهم على التصرف بروح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها رجال الدولة. روح انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما زالت تعيش في الذاكرة الوطنية أكثر منها في أي مؤسسة رسمية. إلى جانب التبرعات الإغاثية كل العالم مدين للشعب اللبناني بالاعتراف بهذه الروح. نحن مدينون لأمة بالتضامن. أمة في الماضي نهضت من جديد بعد كل مأساة، تلك القدرة على المقاومة توضع اليوم على المحك من جديد".

"نيو تسيورشر تسايتونغ" السويسرية: لبنان بحاجة للتضامن والإصلاح

"صدمة الانفجار يتعين أن توقظ جميع الأطراف والجماعات التي لها مصلحة في لبنان. يتعين على النخب السياسية والاقتصادية استغلال الأزمة للبدء في الإصلاحات الضرورية الفورية. يتوجب على ذوي السلطة والأغنياء الذين ليسوا بالقليلين في لبنان وضع مصلحة البلد فوق مصلحتهم والتوقف عن عرقلة الإصلاحات. (...) يتعين على القوى الإقليمية المتنافسة تقديم العون للشعب اللبناني وفق حاجته، لا بما يخدم مصالحها الخاصة.

يبقى الأمل في بقاء شركاء لبنان الدوليين واقفين إلى جانبه حتى بعد تضميد الجراح والتعافي. لبنان سيكون بحاجة للعون لفترة طويلة في بناء المدينة المدمرة، وفي إصلاح نظامه المالي-الاقتصادي".

"تاغش شبيغل" الألمانية: غياب فعل الدولة

"بيروت الآن ضحية غياب فعل الدولة. وإلا كيف يمكن تفسير تخزين أطنان من المواد الكيماوية بطريقة غير آمنة في المرفأ لسنوات؟ ومن هنا قد يكون الوضع بعد الكارثة أكثر تفجراً إذا لم يتم تحديد المذنبين. (...) الكارثة الحالية في لبنان محلية الصنع. الغضب الذي يأتي بعد الحزن يمكن أن يخرج عن السيطرة ويُستغل طائفياً ويجذب التدخل الخارجي. شرع العالم في مد العون، الذي لا بد أن يكون كريماً. ولكن على المدى المتوسط لا يستطيع العالم حماية لبنان من نخبه السياسية اللامسؤولة".

"فرانكفورتر ألغيمانة تسايتونغ" الألمانية: حكم مدمر على الطبقة السياسية

"منذ سنوات لدى القيادة السياسية في لبنان علم بخطر الكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء. تجاهلها لتلك المخاطر ليس إلا إضافة لفصل جديد لقائمة تعاملها اللامسؤول والمهمل مع صحة الشعب. الحكام كانوا قد عرضوا صحة الشعب للخطر عندما حولوا لبنان لمكب نفايات أوروبا السامة مقابل مبالغ مالية كبيرة. (...) مأساة الثلاثاء تصدر حكماً بالإدانة على الطبقة السياسية اللبنانية وتمثل فشل البلد المقسم طائفياً".

خ.س/ع.خ

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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