 بيروت ″المنكوبة″ تستيقظ على وقع صدمة مقتل العشرات وإصابة الآلاف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2020

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أخبار

بيروت "المنكوبة" تستيقظ على وقع صدمة مقتل العشرات وإصابة الآلاف

أستيقظت العاصمة اللبنانية بيروت على وقع الصدمة غداة انفجارين تسببا في دمار هائل لم تشهده بيروت في تاريخها الحديث، وأسفرا عن سقوط 100 قتل على الأقل، وإصابة الآلاف، ما جعل السلطات تعلن بيروت منطقة منكوبة.

العاصمة اللبنانية صبيحة يوم الانفجار

دمار هائل في العاصمة اللبنانية سببه الانفجاران فيما لايزال العمل جارياً لانتشال جثث الضحايا من تحت الركام

استيقظت بيروت الأربعاء (5 أغسطس/آب 2020) تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة الآلاف فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة.

مختارات

بعد تأكيد وقوع قتلى، بينهم قيادي بحزب الكتائب، ومئات الجرحى نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت الحكومة اللبنانية الأربعاء يوما للحداد على الضحايا، فيما أكدت واشنطن أنها تتابع التطورات عن كثب.

ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من آب / أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في يوم لن ينساه اللبنانيون أبدا، رغم أن أولوياتهم تغيرت وباتوا مشغولين بلقمة العيش أكثر من أي شيء آخر.

وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة "منكوبة" وتلتزم الحداد الأربعاء على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

مشهد مأساوي

وفي موقع الانفجار الذي شعر به السكان وصولا الى جزيرة قبرص على بعد حوالي 200 كلم من المكان، يبقى المشهد مأساويا. ففي مرفأ بيروت شوهدت جثث وأشلاء، وتحوّلت المستوعبات ركاماً.

في شوارع العاصمة وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيّارات مدمّرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطّيهم دماء، وزجاج متناثر في كلّ مكان.

وتسبب الانفجار بتضرّر باخرة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وجرح عدد من عناصر هذه القوات، وفق ما جاء في بيان لليونيفيل. وبين الإصابات حالات خطرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية إصابة أفراد من طاقم سفارة ألمانيا في بيروت. وعمل رجال الانقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثا عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض.

حصيلة ثقيلة من الضحايا

وحسب رئيس الصليب الأحمر اللبناني، فقد بلغت حصيلة القتلى 100 شخص، فيما لا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.  

ووصلت المستشفيات التي تتعامل أساسا مع حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 الى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الأربعاء يوم حداد وطني على "ضحايا الانفجار"، وتوجّه "بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة التي تحبّ لبنان، أن تقف إلى جاب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة".

وقال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الثلاثاء "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدّر بـ2750 طنّاً موجودة منذ ستّ سنوات في مستودع، من دون اتّخاذ إجراءات وقائية"، مضيفاً "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".

وكان مصدر أمني قال إنّ المواد الموجودة في المستودع مصادرة منذ سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بها عطل، وموضوعة في "العنبر رقم 12 في المرفأ"، مشيرا الى أنه لم تتم "متابعتها بالشكل المطلوب".

ويدخل الأمونيوم في تركيبة مواد شديدة الانفجار. ووقع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15,00 ت غ). وأشار مصدر أمني إلى وقوع انفجارين متتاليين.

 حطام في كل مكان    

وقد هزّ الانفجار كلّ أنحاء العاصمة وطالت أضراره كلّ الأحياء وصولاً إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع دوي الانفجار أيضاً.

ولحقت أضرار بقصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية الواقع في الضاحية الشرقية لبيروت، وبمقرّ رئاسة الحكومة في وسط العاصمة، وبمطار بيروت الدولي في الضاحية الجنوبية. وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماعه الطارئ، بيروت "مدينة منكوبة".

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاجتماع إنّ "كارثة كبرى حلّت بلبنان"، مشدّداً على "اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب". وقال للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هناك للمساعدة".

ويشهد لبنان حاليّاً أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع تدهور في سعر العملة، وقيود على الودائع المصرفيّة، وتضخّم وغلاء في الأسعار، إضافة الى خسارة الآلاف وظائفهم.

 ع.س./ع.ج.م.(أ ف ب، رويترز)

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  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

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