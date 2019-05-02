انتخابات البرلمان الأوروبي 2019

يتوجه مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نهاية مايو/ أيار الجاري 2019 لانتخاب 751 نائباً في برلمان أوروبي، يُعد الهيئة التشريعية الوحيدة العابرة للدول في العالم.

يفتخر أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 بانتمائهم إلى هيئة فريدة من نوعها، إذ يعتبر البرلمان الذي يتم انتخابه مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ 1979، الهيئة التشريعية الوحيدة العابرة للدول في العالم. ويضع أعضاء البرلمان الأوروبي القوانين لـ 512 مليون مواطن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.