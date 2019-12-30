 العراق.. لماذا ينأى المحتجون بأنفسهم عن التوتر الأمريكي الإيراني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.01.2020

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سياسة واقتصاد

العراق.. لماذا ينأى المحتجون بأنفسهم عن التوتر الأمريكي الإيراني؟

تلقى المحتجون في ساحات الاعتصام والتظاهرات في العراق نبأ هجوم ميليشيات موالية لإيران وأنصارها على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بقلق كبير. فهذا الحدث يعتبر سابقة خطيرة برأيهم ويرون فيه تهديدا لحركتهم الاحتجاجية.

حزب الله العراقي الموالي لإيران يرفع أعلامه في المنطقة الخضراء

حزب الله العراقي الموالي لإيران يرفع أعلامه في المنطقة الخضراء

تفاجأ المحتجون في ساحة التحرير بهجوم متظاهرين من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران على السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. الهجوم أثار القلق بين صفوف الشباب لكون الحدث سابقة خطيرة قد تنذر بخطر أكبر تكون تبعاته خطيرة على الحركة الاحتجاجية في بغداد والمدن الأخرى، كما يشير إلى ذلك متابعون لتطورات الاحتجاجات العراقية في الداخل والخارج.

وجاء في بيان المحتجين إثر الهجوم على السفارة الأمريكية وانتشار أنصار الميليشيات الشيعية في المنطقة الخضراء لتعبر بشكل واضح عن رفض المحتجين لتلك العملية التي يتوجسون منها. فقد أعلن المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، براءتهم من الأحداث التي تشهدها المنطقة الخضراء، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنه متظاهرون مؤيدون للحشد الشعبي على السفارة الأميركية.

براءة المحتجين من أحداث المنطقة الخضراء

وقال بيان تلاه أحد الناشطين، من مبنى "المطعم التركي" الذي بات غرفة عمليات للمتظاهرين المناهضين للطبقة الحاكمة، إن "اعتصامنا في التحرير والمناطق القريبة منها وليس لنا علاقة بالمنطقة الخضراء". وأضاف البيان أن المتظاهرين يعلنون براءتهم "من الأعمال التي تحدث هناك"، مؤكدا أن المظاهرات المستمرة منذ أكتوبر الماضي رغم محاولات القمع الدموي "ستبقى سلمية حتى النصر".

والهجوم على السفارة الأمريكية ومحاولة اقتحامها ردا على القصف الجوي الأمريكي لمواقع ميليشيات مسلحة موالية لإيران في عدة مناطق عراقية قتل خلاله أكثر من 20 مسلحا بعد مقتل متعاقد مدني أمريكي.

وللنشطاء أسبابهم للنأي بالنفس عن الهجوم على السفارة الأمريكية، إذ يتهمون هذه الميليشيات بتنفيذ عدة اعتداءات كخطف عدد من الناشطين المدنيين، وقتل قسم غير قليل منهم،حسب قولهم. كما يتهمونها باستخدام العنف المفرط ضد المدنيين العزل، عبر استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بشكل أفقي، كما جاء ذلك في بيان قوى عراقية داعمة لحركة الشباب في البلاد في المقابل لا يريدون أن يكونوا طرفا في التوتر الأمريكي ـ الإيراني.

إشاعة الفوضى تمهيدا لضرب الحراك الشعبي

في هذا السياق يقول الباحث الأكاديمي والناشط السياسي الدكتور كاظم حبيب في بيان له نشره على نطاق واسع " إن إيران والقوى التابعة لها في العراق قامت وتقوم باستفزازات متنوعة وواسعة، بينها الهجوم على قواعد أمريكية في العراق لجر الأخيرة إلى مواجهة فعلية إلى العراق. وما الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية سوى خطوة بين خطوات كثيرة هدفها نشر الفوضى في العراق وذلك تمهيدا لضرب الاحتجاجات وإخمادها في العراق، كما فعلت في إيران"، حسب قول حبيب.

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2019 .. ماذا حققت الاحتجاجات في الشرق الأوسط؟

وينتقد الباحث السياسي كاظم حبيب "سلوك أجهزة الدولة الأمنية" العراقية ويتهمها بالكيل بمعيارين. فهي من جهة تمنع المتظاهرين من الاقتراب من المنطقة الخضراء حتى باستخدام الرصاص الحي لكنها في المقابل "بقيت دون حراك وغضت الطرف عند حركة الميليشيات نحو السفارة الأمريكية ومحاولة اقتحامها، حيث دخلت المنطقة الخضراء دون مقاومة القوى الأمنية الموجودة ليل نهار وأشعلت النيران في غرف في باحة السفارة الأمريكية دون تحرك القوى الأمنية الحكومية ساكنا".

الانسحاب من أمام السفارة

في غضون ذلك ذكر الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء. وقال في بيان "جرى انسحاب  جميع المحتجين ورفع السرادق  وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنيةالعراقية محيط السفارة بالكامل".

مختارات

منعا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي، كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن أرسلت 750 جنديا لحماية سفارتها في بغداد وتستعد لإرسال آلاف آخرين إلى المنطقة. الرئيس ترامب وجه إتهامات لمن اعتبرهم مسؤولين عن التصعيد في العراق. (01.01.2020)

بعد موافقته على ضربات جوية ضد قوات موالية لإيران في العراق وضع الرئيس دونالد ترامب خطاً أحمر أمام طهران برسالة واضحة، وقد يكون فتح بذالك الباب أمام تصعيد يهدد المنطقة برمتها، ويزيد الفوضى في العراق على حد سواء. (31.12.2019)

وكان المئات من أنصار الحشد الشعبي قد بدؤوا بالانسحاب التدريجي من أمام السفارة الأميركية في بغداد الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2020) بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين، لكن حزب الله الموالي لإيران الذي استهدفته الغارات الاميركية الاحد أكد أنه يصر على البقاء.

ويرى محللون أن أن طهران خضعت أخيرا لرغبة بغداد وأمرت أنصارها بالانسحاب، حيث انسحب جميع المتظاهرين من أنصار الحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية في بغداد. وتوجه المتظاهرون الى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة وساروا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا اعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.

وأثار ذلك تصعيدا بين طهران وواشنطن ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها في طهران عام 1979 وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012. واستدعت طهران الاربعاء القائم بالأعمال السويسري للاحتجاج على المواقف الاميركية.

أما بالنسبة لحركة الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية فقد شهدت ساحة التظاهر اليوم حالة من الهدوء، رغم تجمع الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وإصلاح العملية السياسية في البلاد. وتسود حالة الترقب الحذر مصحوبا بقلق كبير ساحات الاعتصام في بغداد وبقية المدن العراقية بانتظار المجهول القادم.

ويواصل المحتجون المناهضون للسلطة التظاهر منذ ثلاثة أشهر في عموم العراق تحت شعار "نريد وطن"، ويرفضون اليوم تحول بلادهم الى ساحة للصراع الايراني- الأميركي متمسكين بحماية حركتهم من الغرق في التوترات التي تعيشها المنطقة.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ (02.12.2019)  

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2019 .. ماذا حققت الاحتجاجات في الشرق الأوسط؟  

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