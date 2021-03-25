السعودية لجين الهذلول تفوز بجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان

منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الإثنين (19 نيسان/أبريل) جائزتها السنوية المرموقة، جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان، للناشطة السعودية لجين الهذلول. وقبلت الجائزة لينا الهذلول، شقيقة الناشطة.
وتمنح الجمعية الجائزة، وقيمتها 60 ألف يورو (72200 دولار)، كل عام منذ عام 2013 للأشخاص الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان. وتمت تسمية الجائزة باسم رئيس تشيكي سابق وناشط في مجال الحقوق المدنية.
والهذلول ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، عرفت بتحديها الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية ومعارضتها لنظام ولاية الرجل.
في كانون الأول/ديسمبر عام 2020، حكم عليها قاض بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، ووجهت إليها تهم انتهاك الأمن القومي وإقامة اتصالات مع حكومات أجنبية في محاولة لتغيير النظام السياسي في البلاد. وعند صدور الحكم، كانت قد أمضت أكثر من عامين في الحجز أثناء انتظار المحاكمة. وبعد قضاء 1001 ليلة في السجن، تم إطلاق سراح الهذلول في شباط/فبراير عام 2021، لكنها لاتزال تخضع للمراقبة.
وعادة ما تُمنح جائزة "فاتسلاف هافيل" في الخريف، لكن حفل توزيع جوائز 2020 تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم عقده افتراضياً للمرة الأولى. ويجتمع مشرعون من الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا أربع مرات كل عام لعقد جمعية برلمانية. ويُعنى مجلس أوروبا بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
السعودية لجين الهذلول
تعتبر من أبرز الناشطات السعوديات في مجال حقوق المرأة. وكانت الهذلول سباقة في المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. اعتقلت في أيار/مايو 2018 بتهمة تتعلق بالأمن القومي، وتم الإفراج عنها في شباط/فبراير المنصرم، مع تعهد بعدم الحديث عن ظروف اعتقالها علناً، ومنع السفر لخمسة أعوام. أصبحت خلال فترة اعتقالها رمزاً للسعوديات اللواتي طالبن بتحسين الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في المملكة.
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
السعودية رانيا النشار
مستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية للملكة). تولت المنصب في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد استقالتها من منصبها كرئيسة تنفيذية لمجموعة سامبا المالية. صنفتها مجلة "فوربس" كواحدة من أكثر سيدات العالم تأثيراً في عام 2020، وحصلت على جائزة المرأة العربية المتميزة في الاقتصاد للعام نفسه.
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
المغربية أسمهان الوافي
تم تعيينها في أيلول/سبتمبر 2020 بمنصب كبيرة علماء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتحمل الوافي شهادة الدكتوراة في علم الوراثة، وشغلت منصب المستشار الأول لمساعد معاون وزير الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، والمديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية بالإمارات. حاصلة على وسام الاستحقاق الوطني المغربي، وجائزة الامتياز في العلوم من المنتدى العامل للمفكرين.
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
المصرية سارة عصام
لاعبة كرة قدم مصرية. باتت أول لاعبة عربية تحترف في إنكلترا، بعد أن وقعت لصالح نادي "ستوك سيتي" الذي ينشط في الدرجة الثالثة من دوري السيدات. وتوجت كأفضل هدافة للنادي وحصلت على الحذاء الذهبي عام 2019. كما تحمل لقب "أفضل رياضية عربية" لعام 2018 بعد إحرازها 27 هدفاً لصالح فريقها. وتسعى سارة للحصول على شهادتها في الهندسة المدنية من جامعة ديربي البريطانية.
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
السورية وعد الخطيب
"تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، هذا ما كتب على فستان المخرجة السورية وعد الخطيب خلال حضورها حفل ترشح فيلمها "إلى سما" لجائزة الأوسكار، والذي صورت فيه رحلتها مع زوجها الطبيب في حلب. يعتبر الفيلم رسالة من وعد إلى ابنتها "سما"، وتروي فيها تفاصيل الحياة اليومية خلال الحرب في حلب. الفيلم حاز على جائزة "البافتا"، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي.
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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!
الإماراتية سارة الأميري
تولت منصب رئيسة وكالة الإمارات للفضاء عام 2020، وقادت الفريق العلمي في بلدها لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل". وصنفتها هيئة الإذاعة البريطانية كأحد أكثر 100 امرأة إلهاماً وتأثيراً لعام 2020. وشغلت منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة منذ عام 2017، وُلدت سارة الأميري عام 1987 وكانت محبة للبرمجة منذ صغرها، وتحمل شهادة الماجستير في هندسة الحاسوب. إعداد: مرام سالم