 لجين الهذلول.. الناشطة التي وضعت إصلاحات بن سلمان على المحك | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.12.2020

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ثقافة ومجتمع

لجين الهذلول.. الناشطة التي وضعت إصلاحات بن سلمان على المحك

بعد مرور أكثر من سنتين على توقيفها، حوّلت السعودية قضيتها إلى محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب. من هي الناشطة السعودية لجين الهذلول؟ وما هي تفاصيل قصتها؟

الناشطة السعودية لجين الهذلول

الناشطة السعودية لجين الهذلول

الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول البالغة من العمر (31) عاماً، واجهت الاعتقال وتحملت مرارة السجن مرات عديدة لمعارضتها حظر قيادة المرأة للسيارات، والدعوة لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

مختارات

أكدت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول أن ابنتها دخلت في إضراب جديد احتجاجاً على تقييد تواصلها مع أفراد العائلة. وفيما تقول منظمات حقوقية إن الهذيل تتعرض للتعذيب، ينفي مسؤولون سعوديون مزاعم التعذيب.

لم تنته بعد فصول محنة الناشطة السعودية لجين الهذلول، فبعد مرور أكثر من سنتين على توقيفها، حوّلت السعودية قضيتها إلى محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب، إذ تزعم الرياض أن الناشطة كانت تتواصل مع جهات أجنبية.

مضى أكثر من عامين على اعتقالها، ولم تعتقل الهذلول للمرة الأخيرة بسبب قيادة السيارة كما سبق أن حدث عام 2014 عندما قضت حوالي 72 يوماً، وإنما هذه المرة باتهامات خطيرة تمثلت في "التواصل مع جهات خارجية بغرض تهديد أمن الدولة". وكانت الهذلول قد تعرضت لحملة تشهير كبيرة تهدف إلى ردع وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ وصفتها وسائ إعلام محلية موالية للحكومة السعودية إلى جانب ستة معتقلين آخرين بأنهم "خونة"، في حين أكدت منظمة العفو الدولية أن الناشطة "استهدفت بسبب دفاعها عن حقوق المرأة".

وكان قد ألقي قبض على الهذلول إلى جانب ما لا يقل عن12 ناشطة أخرى من المدافعات عن حقوق المرأة في أيار/مايو 2018، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية"، قبل تغيير حظر قيادة المرأة للسيارة، الأمر الذي فسر على أنه رسالة من القيادة السعودية مفادها أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية لا تتم إلا عندما تقرر القيادة ذلك.

وبحسب أقاربها، تعرضت الهذلول للاعتداء الجنسي والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، واحتُجزت في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، الأمر الذي نفته الرياض بشدة، كما دفعت عدة محاولات للإضراب عن الطعام لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى التعبير عن مخاوفها بشأن صحتها المتدهورة.

وكانت الهذلول قد رفضت عرضاً من قبل أمن الدولة بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب والتهديد بالتحرش أثناء احتجازها، حسب مقربين منها.

"اقصى عقوبة" بـ"اتهامات زائفة"

بعد اتهامها بزعزعة الأمن القومي والعمل مع منظمات أجنبية ضد الدولة في محكمة جنايات الرياض، أحيلت قضية الهذلول في نوفمبر / تشرين الثاني الحالي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين. ومن جانبها توضح منظمة العفو الدولية أن الهيئة السرية تفرض بشكل روتيني فترات سجن طويلة وأحكام إعدام على أولئك الذين يعارضون النظام الملكي المطلق في البلاد، وأنها تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين بعد مثولها أمام المحكمة إن "معنويات لجين جيدة لكن حالتها البدنية لاتزال ضعيفة".

وكان من المفترض أن يصدر الحكم بحق لجين الخميس (24 ديسمبر/كانون الثاني 202)، لكنه حسب علياء الهذلول تأجل إلى الإثنين القادم "للاطلاع والتأمل"، وفق تغريدة لعلياء على تويتر، أتهمت فيها القضاء السعودي بـ"التخبط" معتبرة بأن "قضية لجين نزهة للقضاء لاكتشاف الأنظمة"، حسب تعبيرها.

وعبرت إليزابيث برودريك، التي ترأس فريق الأمم المتّحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات، عن قلقها الشديد على حالة لجين الهذلول واحتجازها منذ أكثر من عامين في "اتّهامات زائفة"، وقالت في بيان "نُطالب مجدّداً المملكة العربيّة السعوديّة بالإفراج فوراً عن هذه المدافعة عن حقوق الإنسان التي ساهمت بشكلٍ كبير في إعلاء حقوق النساء".

كما قالت شقيقة لجين، لينا الهذلول: "يجب إطلاق سراح أختي ... كل ما فعلته هو المطالبة بكرامة وحرية المرأة التي ينبغي أن تكون حقها". وأكدت لينا الهذلول أن السلطات السعودية تسعى للحصول على أقصى عقوبة متاحة بموجب القانون. والعقوبة التي يطالب بها الادعاء العام في السعودية قد تصل إلى سجن الناشطة لمدة تصل إلى 20 عاماً.

شقيقة لجين تضيف "يقولون إنها إرهابية - في الواقع هي إنسانية وناشطة وامرأة تريد ببساطة عالماً أفضل أكثر عدلاً".

وبحسب وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، فإنّ الهذلول متّهمة بأنّها كانت على اتّصال بدول "معادية" للمملكة وبأنّها نقلت معلومات سرّية، غير أن عائلتها تقول إنّ الحكومة السعوديّة لم تُقدّم أيّ دليل ملموس لدعم هذه الاتّهامات.

وقد شرعت الرياض في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية واسعة النطاق منذ أن تم تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في عام 2017، بالإضافة إلى السماح للمرأة بقيادة السيارات، تم كبح جماح ما يعرف بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وتتمتع المرأة الآن بحرية السفر دون إذن ولي الأمر، غير أن ملف المعتقلين يثير العديد من التساؤلات.

قصة حب أغضبت المحافظين

حتى الحياة الخاصة للهذلول لم تسلم من الانتقادات، فقد تعرضت هي وزوجها فهد البتيري، لحملة كبيرة. وقد اشتهرت قصة حبهما على الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل وكانت حديث الكثير من السعوديين منذ زواجهما عام 2014، إذ كانت لجين ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، في حين اشتهر البتيري بعروضه الكوميدية، ومنها برنامجه على اليوتيوب "لا يكثر".

واشتهر الزوجان على وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المنشورات التي وثقت حياتهما الشخصية داعمين أعمال واهتمامات بعضهما بعضاً، حيث روجت الهذلول لبعض أعمال زوجها، في حين دافع البتيري عن زوجته في وجه بعض من انتقدوا أفكارها.

غير أن قصة الحب هذه قد واجهت موجة غضب من المحافظين واصطدمت بالواقع السياسي، فقد نقلت وسائل إعلامية مختلفة في وقت سابق أخباراً عن طلاق الزوجين تحت وطأة التهديد والضغوط التي مورست على الزوج البتيري، وأن الطلاق قد تمّ بعد اعتقال لجين في ماي/أيار 2018. وحتى دخول البتيري إلى السعودية لم يكن عادياً، إذ نقلت الواشنطن بوست، أنه اختطف من غرفته في فندق بالأردن، ونُقل إلى بلاده.

وفي مقابلة مع صحيفة الإيكونوميست قبل ثلاث سنوات، كانت لجين الهذلول قد قالت: "ما زلنا نسجن إذا ما عبرنا عن آراء معقولة وطبيعية. ما يزالون يرسلوننا إلى السجن".

تكريم وإلهام

وقد مُنحت الناشطة السعودية لجين الهذلول، في (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول)، "جائزة الحرّيّة" الفرنسية التي تمنحها لجنة دولية مكونة من 5500 شاب، وسلمت إلى عضوين من عائلتها. وعند تسليم الجائزة، قال المحارب القديم تشارلز نورمان شاي: "بفضل تضحيتكِ، سمح للنساء بالقيادة في السعودية، وهذا تقدم مهم جدا".

كما مثلت الهذلول مصدر إلهام لنشر كتاب للأطفال يروي قصتها سيصدر في في ربيع عام 2022، حسب ما ذكرت عائلتها ومناصرون لها، إذ يستهدف الكتاب المصور الذي يحمل عنوان "أحلام لجين بزهور عباد الشمس" الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 4و8 سنوات.

 ويروي الكتاب قصة فتاة تحلم بالطيران لترى حقلاً هائلاً من زهور عباد الشمس، على أمل أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه المرأة السعودية لتطير بأحلامها إلى عالم ينصفها مكانتها. 

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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