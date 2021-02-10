 الإفراج عن الهذلول.. أي رسالة توجهها السعودية لإدارة بايدن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.02.2021

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سياسة واقتصاد

الإفراج عن الهذلول.. أي رسالة توجهها السعودية لإدارة بايدن؟

قرار السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول جاء عقب مجموعة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا بشأن المملكة والحرب التي تخوضها في اليمن منذ سنوات. ما الرسالة التي تسعى السعودية لتوجيهها إلى إدارة جو بايدن؟

صورة مركبة للرئيس بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

صورة مركبة للرئيس بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إطلاق صراح الناشطة السعودية لجين الهذلول يتجاوز كونه مجرد خبر يتعلق بحياة ناشطة تم إدانتها من قبل لتقبع بضعة سنوات في السجون السعودية. فقرار السلطات هناك يعد بمثابة موشر على استجابة المملكة لضغوط أمريكية تمارسها الولايات المتحدة مؤخرا، من خلال مجموعة قرارت تعكس النهج الذي ستسير عليه في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

توقيت  قرار  السعودية

أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول أعلنت أمس الأربعاء إفراج السلطات السعوديةعنها، وكانت محكمة في الرياض قد حكمت في ديسمبر/ كانون الأول بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على "تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية". وقضت الهذلول ما يقرب ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، بما عجل من خروجها من الحبس.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمهد لتولي السلطة بإصلاحات محدودة لا تطال النظام السياسي

أن تفلح انتقادات الاصلاحات الانتقائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطلاق سراح جميع سجناء الرأي؟

وجاء قرار الإفراج عنها بعد مرور أقل من اسبوع على تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة بانتظار"تحسين السعودية لسجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والسجناء السياسيين الآخرين".

وقد يعكس القرار السعودي بالإفراج عن الناشطة السعودية ما يمكن اعتباره إدراكا لما وصفه الخبير في شؤون الخليج المقيم في واشنطن حسين إيبش، في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، بـ ”المشكلة العميقة التي سيواجهها السعوديون مع إدارة بايدن". ورأى إيبش أن ”السعودية تتخذ موقف عدائي نحو السجناء السياسيين الداخليين، مع علمهم أن هذه نقطة حساسة بالنسبة للديمقراطيين الأميركيين".

وفي حوار أجرته DW، رأى الخبير الألماني في الشأن السعودي غيدو شتاينبيرغ أن "انتقال السلطة في البيت الأبيض لعب دورا هاما في إطلاق سراح الهذلول، خاصة وأن بايدن أعلن أثناء حملته الانتخابية عن نيته اتخاذ منهج اكثر صرامة تجاه المملكة" وصل لاستخدام بايدن تعبير ”الدولة المنبوذة دوليا"، على حد قوله. 

وتشهد السياسة الأمريكية تحولا من غض البصر لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ ”انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان"، في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلى ”إعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان"، في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.  

ماذا  عن  سجناء  الرأي  الأخرين؟

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ضمن المرحبين بقرار الإفراج عن الناشطة السعودية. إلا أن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك نبه لضرورة اتباع نفس النهج مع السجناء الأخرين، ”الذين في نفس ظروف الهذلول وتم حبسهم لنفس الأسباب" داعيا إلى ”الإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

مشاهدة الفيديو 12:11

مسائيةDW: سجن لجين الهذلول.. ضربة جديدة لحقوق الإنسان في السعودية؟

وتم اعتقال لجين الهذلول، والبالغة من العمر 31 عاما، ضمن حملة اعتقالات وقعت في أيار/مايو 2018 قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح إلى جانب الدعوة لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مع الهذلول ناشطات أخريات في مجال حقوق الإنسان مثل سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ولمياء الزهراني. وعزت منظمات حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بـ "المساس بأمن البلاد والإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج". وأفرجت السلطات السعودية عن بعض المعتقلات أثناء محاكماتهن.

ولعل أحدث قضايا ملف حقوق الإنسان في السعودية، صدور حكما في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لست سنوات على الطبيب السعودي وليد فتيحي، إلى جانب حظر سفر لمدة ست سنوات، بحسب أسرته ومصدرين مطلعين على القضية. وفتيحي متهم بالحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن وانتقاد دول عربية على موقع تويتر فيما اعتبر انتهاك لقانون الجرائم الإلكترونية ودعم منظمة إرهابية والتعاطف معها، في إشارة فيما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لوكالة رويترز.

ولا يخلو الملف السعودي لحقوق الإنسان من قضايا حصل بعضها على اهتمام وسائل الإعلام، كقضية المدون السعودي رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة وغرامة مالية تقدر بمليون ريال سعودي بتهم أبرزها "الإساءة للإسلام".

ووجه العام الماضي كلا من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووفد عن البرلمان الأوروبي دعوة للحكومة السعودية للإفراج عن رائف باعتباره سجين رأي.

وكانت السعودية قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة وانتهاء شرط ارتداء النساء أزياء لتغطية الجسد بالكامل. إلا أن منظمات حقوقية رأت أن على الملك وولي العهد إدخال إصلاحات حقيقية ”تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية".

 ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية إلى ”إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي" لإثبات التزام السعودية بالإصلاح، على حد تعبير المنظمة الدولية.

لجين الهذلول، أبرز ناشطة سعودية.

لجين الهذلول، أبرز ناشطة سعودية.

ولكن بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رأى محللون أن مسألة الإصلاح في السعودية "لا تزيد عن كونها محاولة لغسل ماء الوجه"حيث تسبب مقتل الصحفي في صدمة للعالم.

تراجع  ديمقراطي  عن  السياسات  الجمهورية

ولم تكن حقوق الإنسان على رأس قائمة أولويات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. ووصل الأمر إلى حد "تباهي ترامب بنجاحه في إنقاذ ولي العهد السعودي من اتهام الكونغرس الأمريكي له في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نشره الصحفي بوب وودوارد في كتابه "غضب".

وبرحيل ترامب وعودة الديمقراطيين للبيت الأبيض تنقلب السياسات الأمريكية نحو السعودية رأسا على عقب. ففي انقلاب على سياسات الرئيس الأمريكي السابق، قرر بايدن التراجع عن قرار ترامب بتصنيف المتمردين الحوثيين كمنظمة إرهابية.

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ردود فعل مرحبة ومشككة حول سياسية بايدن في اليمن

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة، وهو ما أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار "لا علاقة له بنظرتنا للحوثيين وسلوكهم المستهجن"، وأكدت على التزام الولايات المتحدة بـ ”مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جديدة".

ويأتي هذا التراجع بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي وقف دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين، إلى جانب تعليق بايدن مبيعات الأسلحة للسعودية.

ونبهت أرقام معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية بين عامي 2017 و2019، بما يعد ثاني أعلى مبيعات لإدارة واحدة بعد إدارة بيل كلينتون بين عامي 1993 و 2000، وذلك دون احتساب المبيعات في عام 2020.

ووصل السلاح للسعودية كذلك في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث منحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الديمقراطي السعودية أسلحة ومعدات وتدريبات عسكرية تتجاوز قيمتها 115 مليار دولار، وفقا لتقرير اعتمد على بيانات وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

بيد أن أوباما أوضح صراحة، في حوار سابق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه بالرغم من وجود ”تهديدات خارجية" على العالم العربي، لا ينبع التحدي الأكبر من إيران وانما من السخط الداخلي، على حد تعبيره، متمثلا في ”تعرض بعض المجموعات للاقصاء والشباب العاطل عن العمل والأيديولوجيات الهدامه والشعور بغياب مخرج سياسي للمظالم".

دينا البسنلي

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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