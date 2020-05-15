 البوندسليغا تطلق صافرة العودة في اختبار عالمي لكرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.05.2020

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رياضة

البوندسليغا تطلق صافرة العودة في اختبار عالمي لكرة القدم

بعد توقف دام شهرين بسبب كورونا، تستأنف مباريات البوندسليغا اليوم، في خطوة ينتظرها المشجعون، وتجربة تهتم بها الدوريات الكبرى الأخرى للاستفادة منها في رسم خريطة العودة.

Fußball Bundesliga 31. Spieltag l BVB Dortmund vs FC Schalke 04 l Tor 1:2 Kopfball (Getty Images/Bongarts/M. Rose)

"ديربي الرور" بين دورتموند وشالكه سيكون أحد المباريات الأولى لاستئناف البونسليغا

تستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت (16 أيار/مايو)، ويشكل ذلك اختباراً لكرة القدم والرياضة بشكل عام، حيث أنه في حالة سير الأمور طبقاً لما هو مخطط له، ربما يفتح ذلك الباب أمام العديد من المسابقات لاستئناف منافساتها.

مختارات

بعد الإعلان عن موعد استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم وفق قواعد وشروط صحية صارمة يجب الالتزام بها، أصدرت رابطة الدوري لائحة تعليمات تحدد المسموح والممنوع وطريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة. (09.05.2020)

مع قرب استئناف قطار الدوري الألماني مجددا، بعد أسابيع من التوقف الإجباري، أعلنت رابطة الدوري ترك أمر الإعلان عن نتائج فحوصات الإصابة بكورونا لدى اللاعبين للأندية نفسها. (12.05.2020)

وعند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت غ)، تنطلق خمس من المباريات الست المقررة اليوم، على أن يكون أبرزها "ديربي الرور" بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه، والذي عادة ما كان من أكثر المباريات استقطاباً للمشجعين خلال الموسم.

وستبث مباريات الدوري الألماني عبر شبكات تليفزيونية في نحو 200 دولة حول العالم، حيث تحظى باهتمام هائل كما تشكل مؤشراً لإمكانية عودة العديد من الفعاليات الرياضية بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسترسم ألمانيا مسار اختبار العودة بالنسبة الى الآخرين، باستثناء فرنسا التي وضعت حداً بشكل مبكر لموسمها الكروي مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية :"محرك كرة القدم الأوروبية يتحرك من جديد"، بينما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية "الإشارة التي كانت تنتظرها كرة القدم الأوروبية بأكملها تأتي من ألمانيا."

أما إسبانيا فتشهد "اهتماماً هائلاً بعودة المنافسات في ألمانيا"، كما قال الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضاف كروس: "الانطباع هنا يفيد بأنه إن لم ينجح الألمان في ذلك، فلن يستطيع أحد الاستمرار. وبالتالي، يتابع الناس كيف تسير الأمور."

"نموذج يُحتذى"
كذلك أدلى ريفالدو النجم السابق لبرشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي بتصريحات مشابهة، قائلاً: "البوندسليغا سيشكل نموذجاً قد يحتذى به في دول أخرى."
ويعد الدوري الألماني أكبر مسابقة كروية ورياضية بشكل عام تستأنف منافساتها من جديد بعد فترة التوقف، وذلك أملاً في استكمال المراحل التسع المتبقية قبل نهاية حزيران/يونيو، وذلك بعد أن توقفت منذ منتصف آذار/مارس الماضي. كذلك يخطط مسؤولو مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا لاستئناف المنافسات في حزيران/يونيو، طبقاً لقواعد مشابهة.

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دوري البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا


ويعتقد أوين هارغريفز، اللاعب السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي، أن مسؤولي الرياضات البارزة في الولايات المتحدة، المتوقفة في الوقت الحالي أيضاً، سيتابعون الوضع عن كثب.
وقال هارغريفز في تصريحات لشبكة "بي.تي سبورت" : "بغض النظر عن كرة القدم، العالم بأكمله سيتابع المجريات مطلع هذا الأسبوع للوقوف على سير الأمور. فالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن.بي.إيه) يترقبان كيف ستسير الأمور"، وأضاف :"وإذا نجح ذلك، سنرى كل الناس حول العالم يحاولون تطبيق ذلك".

"المليارات سيشاهدون"
وذكرت صحيفة "ذا إنديبندنت" البريطانية أنه إن لم تنجح ألمانيا في تحقيق ذلك الأمر، ستستمر حالة الغموض بالنسبة للدول الأخرى لبعض الوقت.

وفي ألمانيا، يدرك المسؤولون هذا الوضع، ويتوقع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل-هاينتس رومينيغه، أن "مليارات" سيشاهدون المباريات، كما وصف لاعب ماينز شتيفان بيل مباريات هذا الأسبوع بأنها جولة "تاريخية". وقال بيل: "العالم بأكمله سيتابع كيفية قيامنا بذلك".

ولم تعلن رابطة الدوري الألماني حتى الآن عن الأرقام الرسمية لكن مصادر كشفت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مباريات هذا الأسبوع قد تعرض في أكثر من 200 من الدول الأعضاء في الفيفا.

ولم يكن مثل هذا الاهتمام العالمي الهائل بكرة القدم الألمانية، حاضراً إلا في مباريات القمة بين بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند. فعادة ما يندرج الاهتمام بالبوندسليغا خلف الاهتمام بمنافسات الدوري

الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الإسباني، لكن الوضع يبدو مختلفا الآن في ظل الظروف الراهنة.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ – أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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أنظار عشاق الدوري الألماني لكرة القدم تتجه السبت إلى الملاعب الفارغة من الجمهور حيث تُستأنف مباريات البوندسليغا خلف أبواب موصدة. وستكون هذه الخطوة تحت المجهر، سيما أن البودسليغا هو أول بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا الذي يستأنف مباريات الموسم في ظل جائحة كورونا. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى لقاء قمة الأسبوع السادس والعشرين الذي يجع فريقي بروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور

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