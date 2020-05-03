الكرة الإنجليزية تقترب من العودة بعد توقف بسبب كورونا

ذكرت شبكة (إيسبن) الأمريكية، نقلا عن مصادر اليوم الأربعاء (13 أيار/ مايو 2020)، أن كرة القدم الإنجليزية ربما تعود لمنافساتها بعد توقف طويل بسبب تداعيات انتشار كورونا، وذلك مع حلول السادس من حزيران/يونيو المقبل، فيما اقتربت رابطة دوري البطولة (الدرجة الأولى) من وضع اللمسات الأخيرة على العودة المرتقبة للمنافسات.

وأضافت الشبكة أن المناقشات بين أندية الدوري الممتاز والحكومة البريطانية حول عودة المنافسات وموعدها وأماكن إقامتها، لم تسفر عن شيء، وذلك رغم المهلة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حتى 25 أيار/مايو الجاري لتأكيد عودة منافسات الدوريات المحلية أو إلغائها.

ويشار إلى أن الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" سيستأنف يوم السبت المقبل في مباريات دون جمور، أو ما بات يعرف بـ"مباريات الأشباح".

وتابعت أنه في الوقت الذي تبحث فيه أندية الدوري الممتاز عن طريقة للعودة للمسابقة، فإن رابطة أندية دوري البطولة لديها ثقة في إمكانية عودة المسابقة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل. وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، إن الأندية تنتظر إخطارها ببروتوكولات السلامة التي تشمل الاختبارات والتدريب وتنظيم المباريات قبل العودة مع حلول الشهر المقبل.

ويتصدر ليفربول البطولة قبل تسع جولات من النهاية ويحتاج إلىست نقاط فقط لحسم اللقب. وتبقت تسع مراحل أمام 24 ناديا في دوري البطولة، منذ توقف المنافسات في 13 آذار/ مارس الماضي، حيث لم يتم خوض 108 مباريات بالإضافة للمباريات الفاصلة بين الأندية أصحاب المركز الثالث وحتى السادس في الترتيب.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)