 الأهلي المصري يفوز ببرونزية كأس العالم للأندية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.02.2021

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رياضة

الأهلي المصري يفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

حقق الأهلي المصري إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

لاعبو الأهلي يحتفلون بنيل المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية

حصل الأهلي المصري على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي

حصل الأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر عقب فوزه (2/3) بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس (11 فبراير/ شباط 2021)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لنادي القرن في أفريقيا وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، على حساب بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وبذلك، عادل الأهلي إنجازه التاريخي عندما حصل على المركز ذاته في نسخة البطولة التي أقيمت باليابان عام 2006.

كما تعد هذه هي الميدالية الثالثة التي تحصل عليها الكرة المصرية في تاريخ مشاركاتها بالبطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب حصوله منتخب الشباب المصري على الميدالية البرونزية أيضاً في كأس العالم تحت 19 سنة بالأرجنتين عام 2001، وفوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية في 2006.

م.ع.ح/ أ.ح (د ب أ)

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