مونديال الأندية: بايرن ينهي مغامرة الأهلي ويتأهل للنهائي

وضع العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا حدا لحلم الأهلي المصري بأن يكون ثالث ممثل للقارة الأفريقية يصل الى نهائي مونديال الأندية المقام بنسخته السابعة عشرة في قطر، وذلك بالفوز عليه 2-صفر اليوم الإثنين (الثامن من فبراير/شباط 2021) بثنائية البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نصف النهائي على ستاد أحمد بن علي في الريان.

وكان بطل أفريقيا الذي بلغ نصف النهائي بفوزه علىممثل البلد المضيف الدحيل القطري 1-صفر، يمني النفس بالسير على خطى تيغريس المكسيكي الذي حقق المفاجأة الأحد في نصف النهائي الثاني بفوزه على بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس 1-صفر، لكي يصبح ثالث ممثل للقارة السمراء يبلغ النهائي بعد مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010 والرجاء البيضاوي المغربي وصيف 2013.

لكن بايرن، الطامح الى السداسية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس والكأس السوبر محليا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية)، أنهى هذا الحلم وبلغ النهائي للمرة الثانية في هذه المسابقة التي انطلقت عام 2000 (توقفت بعدها حتى 2005) بعد عام 2013 حين توج بطلا على حساب الرجاء البيضاوي (2-صفر).

واستحق العملاق الألماني تأهله الى النهائي المقرر الخميس على ستاد المدينة التعليمية في الريان ضد تيغريس، إذ كان الطرف الأفضل بشكل واضح وترجم هذه الأفضلية الى هدفين سجلهما ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و86.

رغم تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني لكن بقيت الغلبة للعملاق البافاري.

ورغم هيمنته الكبيرة على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، فإن معظم مشاركاته السبع حتى الآن في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول باستثناء ثلاث منها حيث وصل فيها الى نصف النهائي في 2006 (خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 ثم حل ثالثا) و2012 (ودّع بخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي ثم حل رابعا) والنسخة الحالية.

وسيكتفي فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالمنافسة مجددا على المركز الثالث حين يلتقي بالميراس الخميس.

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)