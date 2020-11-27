الأهلي يقتنص لقبه التاسع في أبطال أفريقيا على حساب الزمالك

أسقط نادي الأهلي المصري غريمه ومواطنه الزمالك 2-1، وأحرز بهذا الفوز لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، معززاً رقمه القياسي، وذلك الجمعة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) على استاد القاهرة الدولي، وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبكّر الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية إلى يسار محمد أبو جبل، لعبها التونسي علي معلول وتابعها عمرو السولية برأسية من مسافة قريبة في الشباك (5). وبعد ربع ساعة على البداية، بدأ الزمالك في الضغط على منطقة الفريق الأحمر من خلال محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وكان لأبناء "القلعة البيضاء" ما أرادوا، عندما أخذ القائد شيكابالا (34 عاماً) الأمور على عاتقه وانطلق على الجناح الأيمن مراوغاً معلول والنيجيري جونيور أجايي والسولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه انفجرت في المقص الأيمن لمرمى الدولي محمد الشناوي، الذي وقف يراقبها داخل الشباك (31).

اقرأ أيضاً: بعد موت "مارادونا".. أستراليون ينعون "مادونا" وهي على قيد الحياة!

مطلع الشوط الثاني، كاد الزمالك أن يتقدم للمرة الأولى، إلا أن تسديدة قوية لمصطفى محمد المكشوف أمام المرمى صدها الحارس الشناوي (50)، رد عليها حسين الشحات بواحدة أخطر ارتدت من القائم الذي أنقذ الزمالك من هدف ثان (55).

القائم تدخل مرة ثانية، ولكن هذه المرة من لصالح الأهلي، إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لأحمد سيد "زيزو" (65).

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، مرت تسديدة قوية لمحمد مجدي "أفشة" على بعد سنتيمترات من القائم الأيمن لأبو جبل (80).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التمديد، هيأ "أفشة" (24 عاماً)، لاعب انبي وبيراميدز السابق، الكرة لنفسه خارج المنطقة وأطلقها صاروخية، لتنفجر في مرمى الزمالك هدفاً ثانياً (86) أهدى به فريقه اللقب القاري.

وبتتويجه، سيمثل الأهلي قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في الدوحة بين 1 و11 فبراير/ شباط المقبل.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب)