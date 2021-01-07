 اقتحام الكونغرس - ما سر حملة ″الشماتة″ في العالم العربي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.01.2021

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سياسة واقتصاد

اقتحام الكونغرس - ما سر حملة "الشماتة" في العالم العربي؟

مقالات وتغريدات وحوارات تليفزيونية في كل الدول العربية تقريبا محورها الأحداث التي وقعت داخل وحول مقر الكونغرس الأمريكي. البعض يرى حملة "شماتة" وسط هذه التغطية المكثفة، الغرض منها تثبيث فكرة ما. لكن ما الهدف من ذلك؟

حشود مؤيدة لترامب تقتحم مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي (6/1/2021)

عكست الاعتداءات على مقر الكونغرس الأمريكي أزمة كبرى ليس داخل الولايات المتحدة فحسب وإنما خارجها أيضاً

فتحت أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي – قدس اقداس الديمقراطية الامريكية – شهية الكثيرين في العالم العربي للسخرية من الديمقراطية الأمريكية، بل والتشكيك في فكرة الديمقراطية عموما. 

ففي ظل صمت رسمي عربي، إزاء ما حدث في واشنطن، كان هناك على الجانب الآخر تفاعل كبير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واستغل البعض الأمر للشماتة في الولايات المتحدة الأمريكية التي "ناصرت" الربيع العربي. في هذا السياق غرد الكاتب الصحفي والنائب المصري مصطفى بكري - والذي كتب نحو 17 تغريدة عن الأحداث مختتماً أغلبها بجملة "اللهم لا شماتة" – مطالباً "بتهكم" باحترام الربيع الأمريكي ومبادئ حقوق الإنسان.

 

أما الإعلامي المصري عمرو أديب فغرد ساخراً وشبه ما حدث في واشنطن بأحداث 2013 في مصر حين تم خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي:

 

حملة منظمة؟

وفي مقابلة له مع DW عربية، قال طارق الكحلاوي السياسي والأكاديمي التونسي إنه هناك حالة انكار للحاجة إلى الديمقراطية في العالم العربي، "كما أن هناك حالة شماتة تعكس خلطاً خاطئاً بين أمرين: الأول هو سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، والثاني هو فكرة الديمقراطية والحاجة إليها".

مختارات

هل كان اقتحام مبنى الكونغرس أمراً مفاجئا؟ تقارير عدة حذرت من مظاهرات ومسيرات لأنصار ترامب في يوم التصديق على الانتخابات في ظل تحريض متواصل من الرئيس المهزوم. لكن البداية لم تكن من الشارع بل من مجموعات مغلقة في فيسبوك.

وسط صدمة عالمية من أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، يخيم الصمت على الجهات الرسمية في العالم العربي حول هذه الأحداث، على عكس رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين تفاعلوا مع الأحداث بردود فعل مختلفة!

وأضاف الكحلاوي أنه "تم تسويق ما حدث في الولايات المتحدة لدى شعوب المنطقة العربية على أن الأزمة الديمقراطية التي تمر بها الولايات المتحدة حالياً ما هي إلا دليل على فشل سياساتها في الشرق الأوسط، ويقف وراء ذلك التوجه أولئك المعادون للانتقال الديمقراطي في العالم العربي بهدف إبقاء الحكام غير المفوضين شعبياً في مكانهم مع استعادة للخطاب المؤامراتي الذي يرفض الديمقراطية من الأصل".

ويرى خالد منصور الكاتب والمحلل السياسي المصري أن ما يجب أن يدفعنا للتفكير فيما نشر مؤخراً في العالم العربي عبر وسائل إعلام مختلفة ضد الديمقراطية هو أن ما يحدث قد يكون وراءه أمرين: الأول أنه مؤشر لجهل عميق للغاية بفكرة الديمقراطية، والأمر الثاني هو أنها حملة منسقة للتسفيه والتحقير من الديمقراطية وأن لهذه الحملة غرض نتيجته الواضحة هو كفر تام بالديمقراطية التمثيلية وأنها لا تصلح للعمل حتى في البلاد التي أسستها وترسخت فيها".

وأضاف منصور أن من نتائج تلك الحملة الحط من شأن الديمقراطية كلها كنظام سياسي للحكم وأيضاً الحط من فكرة الشعب نفسه ومن خياراته، "فالشعب إما همجي مثل أولئك الذين يحطمون الممتلكات العامة كما حدث في الكونغرس، أو أنه لا يستحق أن يُمنح الحق في اختيار ممثليه وبأنه ليس جاهزاً للديمقراطية، ربما يشمل ذلك الشعب الأمريكي نفسه، وبالتالي فالنتيجة هي أن تلك الشعوب تستحق العائلة المالكة الحاكمة أو الفرد المالك الحاكم الديكتاتور الذي هو أدرى بمصالحنا وهو من يقول لنا ماذا نفعل وكيف نتصرف، وبالتالي أيضاً تبرير القبضة الأمنية والاستبداد".

 

ومنذ أحداث "الربيع العربي" وربما قبلها، يتم تسويق فكرة أن الشعوب العربية "غير مؤهلة للديمقراطية" وأنها إن تحركت لنيل مطالبها فإنها ستدمر البلاد، وأن ثقافة تلك المنطقة تتطلب نوعاً من الحزم في القيادة والشدة في الحكم مع دول تقف "دائماً وأبداً" على حافة السقوط في هاوية المؤامرات والمكائد التي لا تنته، كما يروج البعض.

"أفضل الأنظمة السيئة"

ولا ينكر أحد أن الديمقراطية في حد ذاتها لا يمكن أن يكون كاملا لا تشوبه شائبة، وإن كان هناك من يرون أن الديمقراطية وحكم الشعوب لأنفسها واختيار من يدير بلادها هي فكرة سيئة، فلا شك في أن البدائل الأخرى أسوأ بكثير، ذلك أن "قمع آراء الناس من خلال الديكتاتورية أو الاستبداد يعني سيادة قلة قليلة على البقية، كما أن فرض الاستقرار من خلال الخوف ليس هو أفضل وسيلة لتوفير الأمن والرخاء و النمو الذين سيجعلون حياة الناس أفضل"، بحسب ما كتب بيتر ميليت سفير المملكة المتحدة السابق إلى ليبيا على مدونة وزارة الخارجية البريطانية.

وعلى الجانب الآخر، هناك من يرى أن فكرة الديمقراطية واحترام خيارات الشعوب الحرة لقادتها ليست كما تبدو عليه ظاهرياً، إذ يسوق هؤلاء فكرة أن دعوات الديمقراطية وتداول السلطة غالبا ما تأتي مصحوبة بالفوضى، وأن من يدعون إليها - في الاغلب - إما أنهم من الحالمين وناقصي الخبرة السياسية في أفضل الاحوال، أو هم من المأجورين والعملاء بهدف إسقاط الأنظمة "الوطنية".

ويرى محمود إبراهيم المحامي والحقوقي المصري أن "الموضوع الأساسي حالياً هو إدراك المواطن العربي لفكرة الديمقراطية والتي تم تصديرها إليه على أنها حكم الناس لأنفسهم واختيار من يحرص على مصلحتهم وغيرها من الأفكار لكن الحقيقة أن جوهرها هو فكرة الدولة القائمة على المؤسسات وهذا ما رأيناه في الولايات المتحدة حينما حاول ترامب القفز على فكرة دولة المؤسسات والتي أقرت هزيمته في النهاية".

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عنف وفوضى غير مسبوقين في تاريخ الكونغرس الأمريكي

أضاف الحقوقي المصري في مقابلة مع DW عربية أن المواطنين في الشرق الأوسط لم يعرفوا الديمقراطية في أي لحظة من لحظات حياتهم، "بل إن المبشرين بالديمقراطية في العالم العربي يمكن القول بأن أغلبهم فاقدون للمصداقية، إذ أنهم يبشرون بأشياء ربما لا يعرفون جوهرها، وبالممارسة نجدهم قد تحولوا إلى ديكتاتوريين، وهذا متمثل بشكل أساسي في الإسلاميين واليسار الذين يتحدثون كثيراً في عالمنا العربي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يجعلهم ربما أسوأ من انظمة الحكم التي يعارضونها".

ويرى خالد منصور الكاتب والمحلل السياسي المصري أن الحديث عن المأزق الذي تواجهه الديمقراطية في العالم الغربي "هو حق يراد به باطل شنيع وهو التوقف عن الحديث عن أي نوع من الديمقراطية تمثيلية أو غير تمثيلية".

أضاف منصور أن "الديمقراطية لاتتمثل فقط في وضع أصوات في صندوق، لكنها أيضاً صحافة حرة ومستقلة تمكنت من وضع المشاهد في صورة ما يحدث على الأرض وأيضاً برلمان مستقل عن السلطة التنفيذية يقوم بالمحاسبة والمساءلة، وكذلك قضاء مستقل رفض أكثر من 60 دعوى من ترامب وأنصاره بشأن نتائج الانتخابات"، مشدداً على أن "كل هذه الأمور متعلقة بالديمقراطية ولا يتحدث عنها أحد، ويتم اختزال الأمر كله والحديث فقط عن المشهد الأخير الذي هو بالفعل مشهد مأساوي وخطير"، والمقصود هنا اقتحام مبنى لكونجرس.

حماية الديمقراطية

على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي حول فكرة كيفية حماية الديمقراطية "من حمق الاستبداديين والشعبويين"، موضحاً أن كلا الطرفين سواء أنصار الديكتاتوريات أو دعاة الشعبوية واليمين المتطرف يمثلان تهديداً وجودياً على فكرة الديمقراطية:

وفي هذا الشأن يقول طارق الكحلاوي السياسي والأكاديمي التونسي إن "الديمقراطيات الناشئة مثل تونس تحتاج إلى أمر شبيه بمشروع مارشال، بمعنى دعم استراتيجي كامل، وخصوصاً من الاتحاد الاوروبي، لأن تونس حالياً هي حائط الصد الوحيد أمام انشتار الديكتاتورية".

أضاف الكحلاوي أن "إمكانية فشل فكرة الديمقراطية في العالم العربي تدعم وتزيد من هذا الاحتياج إلى الدعم الدولي خاصة مع صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يجعل حجة المدافعين عن الديمقراطية في تونس ضعيفة وهشة أمام محاولات معسكر الثورة المضادة للعودة إلى ما كانت عليه البلاد قبل الثورة".

أما خالد منصور الكاتب والمحلل السياسي المصري فيرى أن أهم ما يجب عمله في سياق دعم أفكار الديمقراطية في المنطقة العربية هو العرض والمستمر للحقائق ومحاولة إدارة حوار بشكل دائم للخروج من دائرة العبث والتضليل.

وتابع منصور قائلا: "الحقيقة أن الانشغال بالرد على التسفيه والتحقير من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أمر غير مجدٍ، وإنما يجب التركيز على توضيح فكرة أهمية احترام الرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان، وأن هذا الإصرار على الدخول في حوارات جدية وواضحة بشان تلك الأمور هو الحل الوحيد لتؤمن الشعوب أن مصالحها مع الديمقراطية وأنها الحل الوحيد ليكون هناك استقرار وتطور اقتصادي وعدالة اجتماعية".  

محمود حسين

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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