 العرب واقتحام الكونغرس .. صمت رسمي ولهيب في مواقع التواصل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.01.2021

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سياسة واقتصاد

العرب واقتحام الكونغرس .. صمت رسمي ولهيب في مواقع التواصل

وسط صدمة عالمية من أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، يخيم الصمت على الجهات الرسمية في العالم العربي حول هذه الأحداث، على عكس رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين تفاعلوا مع الأحداث بردود فعل مختلفة!

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس

أحداث اقتحام مبنى الكونغرس أثارت تفاعلاً واسعاً بين المغردين العرب، وسط صمت عربي رسمي

مايزال العالم تحت وقع صدمة اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير). وفي حين تتوالى البيانات الرسمية من مختلف دول العالم حول الأحداث، حتى من إيران وتركيا، يبدو أن الصمت يطبق على الجهات الرسمية العربية، التي لم تتفاعل مع هذه الحدث حتى وقت إعداد هذا الموضوع.

مختارات

ووسط الصمت العربي الرسمي، تثير أحداث اقتحام الكونغرس تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب بردود فعل مختلفة تتراوح ما بين صدمة أو سخرية!

"إرسال قوات عراقية لإنقاذ أمريكا"
لاعب كرة القدم العراقي السابق سعد قيس علق على الأحداث ساخراً وهو يستذكر الغزو الأمريكي للعراق بالقول: "ماذا لو قرر العراق إرسال قواته الجوية والبرية والبحرية لإنقاذ عرش أمريكا وإرساء الديمقراطية في الدولة الأعظم على مر التاريخ"!


أما الصحفية العراقية هند حسن فنشرت صورة لأحد أنصار ترامب في مبنى الكونغرس وهو يحمل قطعة أثاث، وعلقت عليها قائلة: "على أمل أن تظهر هذه القطع الأثرية الأمريكية المنهوبة في المتحف الوطني العراقي ببغداد ويتم الاحتفاظ بها هناك إلى أجل غير مسمى للحماية وكذلك من أجل متعة المشاهدة الثقافية للسكان المحليين"!

"داء الدكتاتوية أم ربيع أمريكي!"
مغردون عرب آخرون رأوا أن الولايات المتحدة "أصيبت بداء الدكتاتوية المنتشر في الشرق الأوسط"، وهي تحاول أن تنشر الديمقراطية فيها!

وكتب وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام، القيادي في حزب النهضة الاسلامي، في تغريدة على تويتر: "يبدو أن عدوى السيسي قد ضربت الليلة في كابتل هيل. يصمم ترامب على الانقلاب على نتائج الإنتخابات على منوال أصدقائه من حكام المنطقة المحصنين دكتاتورياً"، وأضاف: "كان من المنتظر أن تنقل الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية لمنطقة الشرق الأوسط ، فإذا بها تصاب بلعنة السيسي وبن زايد".

أما الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، المعروف بتأييده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي يعارض الربيع العربي، فرأى أن أحداث اقتحام مبنى الكونغرس تشبه أحداث الربيع العربي الذي وصفه بـ"العبري" (يقصد أنه مدعوم من إسرائيل). وكتب بكري على تويتر: "سيناريو الربيع العبري يتكرر في أمريكا، بايدن لترامب: الآن الآن".

"الدولة بدون قوة مؤسساتها ضعيفة"
مغردون آخرون حمّلوا ترامب مسؤولية ما يجري في الولايات المتحدة، لكنهم أشادوا بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية. وعلق الكاتب السعودي خالد الدخيل على الأحداث بالقول: "حاول (ترامب) الاستيلاء على الدولة لكن مؤسساتها وقفت أمامه. أثبتت تجربته عملياً أن الدولة بدون قوة مؤسساتها ضعيفة".


وأشاد آخرون بالديمقراطية الأمريكية فيما يتعلق بالشركات أيضاً. وكتب الباحث الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد ابوظبي، الدكتور عبد الخالق عبد الله: "تويتر تغلق حساب الرئيس ترامب لمدة 12 ساعة وتهدده باغلاق تام لحسابه إذا كرر مخالفاته لقواعد النشر في تويتر"، وأضاف: "هذه أيضاً ديمقراطية أمريكية عندما تتمكن شركة أمريكية من معاقبة الرئيس الأمريكي وتجرده من أقوى سلاح لديه ويقف الرئيس عاجزًا لا سلطة له ولا حول له و لا قوة له على شركة أمريكية".


فيما رأى آخرون أن الأحداث ليست إلا نتائج لأفعال السياسة الأمريكية. وقال الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان في تغريدة على تويتر: "إلى الرئيس ترامب وكل الرؤساء الامريكيين الذين عاثوا في بلادنا العربية والاسلامية قتلاً وفساداً وتدميراً: بضاعتكم ردت إليكم! اللهم لا شماتة"!

م.ع.ح/ ص.ش

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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