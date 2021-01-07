اقتحام الكونغرس... ترامب يشجب أعمال العنف ويدعو للمصالحة!

أعلنت متحدّثة باسم البيت الأبيض أنّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" الانتهاكات التي حصلت الأربعاء بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول. وقالت كيلي ماكيناني في تصريح مقتضب للغاية "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".

وكانت تلك أوّل إدانة تصدر عن البيت الأبيض لما شهده مقرّ الكونغرس الأربعاء (6 كانون الثاني/ يناير 2020) من انتهاك لحرمته وتخريب على أيدي أنصار لترامب الذي كان اكتفى في خضمّ تلك الأحداث ببثّ مقطع فيديو قصير خاطب فيه أنصاره الذين أكّد لهم أنّه "يُحبّهم" ودعاهم إلى "العودة إلى ديارهم"، مع تشديده في الوقت نفسه على أنّ الانتخابات "سُرقت" منه. ودعا ترامب الخميس إلى "المصالحة وتضميد الجراح"، مؤكّداً أنّه يريد انتقالاً "سلساً" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن. وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر إنّ "إدارة جديدة ستُنَصّب في 20 كانون الثاني/ يناير. تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلّب تضميد الجراح والمصالحة".

وأضاف أنّه "ساخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى" التي ارتكبها أنصاره في مقرّ الكونغرس حيث قُتلت امرأة بالرصاص خلال صدامات دارت بينهم وبين قوات الأمن عندما اقتحموا الكابيتول لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة. وقال ترامب مخاطباً مقتحمي الكابيتول "إلى مَن ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثّلون بلدنا. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن".

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نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب دعت إلى تنحية ترامب وإلا فإن الكونغرس مستعدّ لإطلاق آليّة لعزله من خلال محاكمته برلمانياً

عزل ترامب؟

وتعالت الأصوات لتنحية ترامب قبل أقلّ من أسبوعين من انتهاء ولايته. ودعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب.

بدورها، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تنحية الرئيس، معتبرةً هذه الخطوة "أمراً ملحّاً بالغ الأهمية"، ومحذّرةً من أنّه إذا لم يُنحَّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آليّة لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس بأنّ بنس يُعارض اللجوء إلى التّعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار ترامب على التنحّي عن منصبه، رغم مطالبات الديموقراطيّين وبعض الجمهوريّين. وفي حين لم يتحدّث بنس علنًا عن إمكان اللجوء إلى هذا التعديل الذي لم يسبق استخدامه في تاريخ الولايات المتحدة، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من بنس قوله إنّ نائب الرئيس يُعارض هذه الخطوة الراديكاليّة. وقالت الصحيفة إنّ موقف بنس هذا مدعوم من العديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضروريا لتنفيذ التعديل الخامس والعشرين. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين "يرون أنّ إجراءً كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن" بدلاً من حلحلتها.

استقالات

وأصبحت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس أمس الخميس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مبنى الكابيتول. وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقّى عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة نسخة منها "لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ".

وقبل ساعات، أعلنت وزيرة النقل إيلين تشاو استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار ترامب الكابيتول. وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر "أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل"، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان "حدثاً صادماً وكان يمكن تجنّبه تماماً (...) وقد أزعجني كثيراً إلى درجة أنّني لا أستطيع تجاهله".

وقدّم رئيس شرطة الكابيتول استقالته أيضا الخميس، غداة اقتحام مناصرين لترامب مقرّ الكونغرس، بحسب ما أعلن مصدر مقرّب منه لوكالة فرانس برس. وقال المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه، إنّ ستيفن ساند تقدّم باستقالته التي "ستُصبح نافذةً اعتبارا من 16 كانون الثاني/ يناير 2021". وأتت الاستقالة بعد ساعات على مطالبة رئيسة بيلوسي بتنحّي قائد شرطة الكابيتول.

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وفاة رجل شرطة

وتوفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه أنصار ترامب أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول، طبقاً لشرطة الكابيتول الأمريكية. وأضافت الشرطة في بيان أن رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب التي اندلعت أمس الأول الأربعاء وأصيب بينما "كان يشتبك جسدياً" مع المتظاهرين. وعاد إلى مكتب كتيبته وأصيب بالإغماء وتوفي في المستشفى الليلة الماضية. وسيتم التحقيق في وفاته من قبل فرع جرائم القتل في شرطة واشنطن بالإضافة إلى شرطة الكابيتول ومحققين اتحاديين.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)