 احذر .. عشر علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.07.2020

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صحة

احذر .. عشر علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها!

عند حدوث أي خلل بالجسم، يرسل لنا إشارات متعددة تنبهنا لما يحدث. فما هي أهم العلامات التي ينبغي الالتفات إليها؟

وجع البطن

مشاكل البطن من أكثر المشاكل الصحية شيوعا

يرسل الجسم العديد من الإشارات لتحذير الإنسان من مشاكل صحية لديه قد لا يكون على دراية بها. ويترجم الجسم هذه الإشارات إلى أعراض يشعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج المناسب. وفي الغالب يكون الشعور بالألم هو الرسالة التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما. لكن في بعض الأحيان تظهر أعراض غير مؤلمة، لكنها شديدة الأهمية ولا ينبغي تجاهلها. نتعرف على أهم هذه العلامات استناداً لأراء الخبراء.

تشقق وجفاف الشفاه

مختارات

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بحسب موقع فوكوس الألماني (Focus)، يدل تشقق الشفاة وجفافها على نقص في فيتامين ب، خاصة من نوع (ب 2). وينصح الموقع بعدة أغذية تمد الجسم بفيتامين ب ومنها البروكولي ومنتجات الألبان. ويضيف موقع بوستل (Bustle) أن الشفاه المشققة قد تدل أيضاً على عدم شرب كميات كافية من المياه وشعور الجسم بالجفاف. أما في حالة ظهور أعراض أخرى مثل تكون طبقة بيضاء على الشفة أو تحولها للون زهري داكن، فينصح موقع هيلثلاين (Healthline) بزيارة طبيب للأمراض الجلدية، حيث أن هذه الأعراض قد تكون مؤشراً على وجود التهاب من نوع ما في الجسم.

شعر ضعيف ومتساقط

الشعر الضعيف والباهت قد يكون علامة على نقص فيتامين أ في الجسم، بحسب ما ينقل موقع فوكوس. ويستطيع الجسم الحصول على حاجته من فيتامين أ عن طريق تناول الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة. أما الشعر المتقصف والمتساقط فقد يكون علامة على نقص الحديد والزنك. ويضيف موقع ويب ميد  (WebMD) الطبي أعراضاً أخرى يجب الالتفات لها، مثل القشر الأصفر في الشعر، وهو ما قد يشير إلى وجود التهاب يعرف باسم التهاب الجلد الدهني.

نزيف اللثة

يشير نزيف اللثة عادة إلى وجود نقص فيتامين سي بالجسم. ويقول موقع فوكوس إن اللثة الملتهبة والتي تنزف باستمرار قد تكون علامة على وجود مشاكل بالقلب. كما يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة تحذير من مرض السكري بنوعيه بحسب ما يذكر موقع ويب ميد (WebMD)، وفي حالات نادرة قد يكون مؤشراً على سرطان الدم. إذا كان السبب نقص فيتامين سي، فيمكن تناول أغذية تحتوي عليه مثل التوت والفلفل والسبانخ.

إضطرابات النوم

يُرجع موقع فوكوس أغلب إضطرابات النوم إلى السلوك الخاطئ للشخص في المساء. فمن يتصفح جواله قبل النوم لن يتمكن من الاسترخاء بشكل كامل. لكن في بعض الأحيان قد يكون السبب في عدم القدرة على النوم هو نقص الكالسيوم والماغنسيوم بالجسم. وينصح الموقع بتناول الموز والأفوكادو للحصول على الكالسيوم والبقوليات والحبوب من أجل مد الجسم بالماغنسيوم. بالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك أسباب أكثر خطورة وراء  هذه الإضطرابات، فبحسب موقع ويب ميد يعاني البعض من صعوبة التنفس أثناء النوم، وهو الأمر الذي قد يدل على وجود مشاكل بالقلب أو الرئة.

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تعلم النوم بشكل جيد

العيون المنتفخة

العيون المنتفخة قد تكون علامة على نقص النوم، لكن بحسب موقع فوكوس قد تكون أيضاً مؤشراً على الإصابة بالحساسية، أو على ضعف في الكلى. كما تتسبب الأطعمة المشبعة بالملح في انتفاخ العينين لدى البعض. أما موقع وومنز هيلث (Women’s Health) فيشير إلى أن الدورة الشهرية قد تتسبب أيضاً في انتفاخ العينين لدى بعض النساء. وفي بعض الأحيان قد يكون سبب الانتفاخ خلل ما بالغدة الدرقية، بحسب الموقع.

اللسان الأبيض

في بعض الأحيان تتكون طبقة بيضاء سميكة على اللسان، ويقول موقع فوكوس أن ذلك قد يشير إلى نقص فيتامينات أ وسي وب12، كما قد يكون مؤشراً على وجود التهاب ما بجسم الإنسان. ويضيف موقع عيادات مايو كلينيك الأمريكية أسباباً أخرى مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإصابة ببكتيريا معينة.

تورم الأطراف

يحدث التورم في الجسم عادة بسبب ترسب المياه في مناطق منه مثل القدمين. وبحسب موقع فوكوس فإن ترسب المياه في القدمين يشير إلى مشاكل بالدورة الدموية. ويقول موقع مؤسسة رعاية المسنين الأمريكية (AARP) إن حدوث تورم بالقدمين أو الكعبين قد يكون علامة على وجود تخثر يتسبب في سد الأوردة.

الإرهاق المستمر

إذا كان الشخص يأخذ قسطه من النوم والراحة ويشعر بالإرهاق في اليوم التالي، فقد يعني ذلك وجود مشاكل في القلب، بحسب ما يقول موقع (Women’s Health). كما يمكن أن يكون السبب هو خلل في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد، وفقاً لموقع فوكوس.

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أغذية مفيدة للدماغ

الأطراف الباردة

إذا كانت الأطراف باردة طوال العام، حتى خلال فصل الصيف، فقد يكون ذلك علامة على ضغط دم منخفض أو ضعف في عضلة القلب، بحسب ما يقول موقع فوكوس. ويتسبب أيضاً نقص وظائف الغدة الدرقية في برودة الأطراف لدى البعض. أما إذا شعر الشخص بتنميل في أطرافه، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري، كما يفسر موقع (Womens’s Health).

رائحة الفم المزعجة

يقول موقع فوكوس إن التهاب اللوزتين المتكرر قد يتسبب في رائحة فم مزعجة. كما تشير رائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلى أو الأمعاء. وينصح الموقع الشخص بزيارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض.

س.ح/ إ.ع/ ص.ش

  • Symbolbild Vergesslichkeit Schusseligkeit

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية الاعتمادية غير المستقلة: يتخذ صاحبها القرارات على مضض، ويفضل ترك اتخاذ القرارات للآخرين، كما أنه يحتاج إلى المشورة و تأكيد من الآخرين ويظن أنه لا يستطيع التعامل مع الحياة لوحده، ويعتبر نفسه غير جدير بتحمل المسؤولية وغالبا ما يعاني من قلق الانفصال عن الآخرين، ويميل إلى الخضوع إلى الآخرين ولا يعبر عن رغباته الشخصية إلا نادرا.

  • Galerie - Symbolbilder Persönlichkeitsstörung

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية الحدية: تتسم هذه الشخصية بتقلب المزاج وبالغضب من دون سبب واضح وبعدم استقرار العلاقة مع الآخرين رغم كثافتها وبشعور الشخص بالخوف من تخلي الآخرين عنه وبإحساس مزمن بالفراغ والتصرف بسلوك ضار بالنفس وميول كامن إلى الانتحار، وفق ما ينقل موقع أبوتيكن أومشاو الإلكتروني.

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    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية النرجسية: الـ "أنا" متضخمة للغاية في هذه الشخصية. فهي تظن أن كل العالم يدور حولها. ويظن صاحبها أنه إنسان عظيم وهذا يتجلى في أوهامه وسلوكه، فيبالغ في في تضخيم أدائه، ويتوقع أن الناس معجبون به ولا يتعاطف مع الآخرين.

  • Galerie - Symbolbilder Persönlichkeitsstörung

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية الانطوائية: تخشى هذه الشخصية من أن يرفضها الآخرون ومن الوقوع في مواقف محرجة أو سخيفة، ويتسم صاحبها عموما بالقلق وبانخفاض تقدير الذات، ويعتقد بأنه يفتقر إلى الكفاءة والجاذبية. وهذا يؤدي إلى الخوف من العلاقات الحميمة، لأنه يخاف من أن يكتشف الآخر بأنه غير جدير بعلاقته ولا يستحق الارتباط به.

  • Galerie - Symbolbilder Persönlichkeitsstörung

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية المعادية للمجتمع: تتسم هذه الشخصية بالاندفاع والعدائية واللامبالاة تجاه الآخرين وعدم الشعور بالذنب، وبالسلوك غير المتسق مع القوانين والنظم. وهنا يتم التمييز بين الشخصية الاندفاعية والشخصية المعتلة نفسيا: فالشخصية الاندفاعية حساسة جدا ولا تستطيع السيطرة على مشاعرها، أما الشخصية المعتلة نفسيا فبإمكانها إدراك مشاعر الآخرين ويعلم صاحبها أنه يسبب الألم والمعاناة للآخرين لكنه لا يراعي مشاعرهم.

  • Galerie - Symbolbilder Persönlichkeitsstörung

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية الوسواسية: تتسم هذه الشخصية بقلة المرونة وبالمبالغة في حب الترتيب واللوائح، ولها تصور واضح للأنظمة والقواعد بالنسبة للذات وبالنسبة للآخرين، وعند عدم احترام القواعد تتصف بالاضطراب وفقدان السيطرة على النفس وعلى الآخرين، ولا يرغب صاحبها بتكليف الآخرين بعمل ما لأن لديه شعورا بالحاجة إلى القيام بكل شيء بنفسه كي تكون النتيجة صحيحة ودقيقة في نظره، بحسب موقع أبوتيكن أومشاو الإلكتروني.

  • Galerie - Symbolbilder Persönlichkeitsstörung

    أهم أنواع اضطرابات الشخصية

    الشخصية الفصامية: يكون السلوك الاجتماعي لهذه الشخصية غير لائق وغريب الأطوار، وهذا يبعث الدهشة لدى الآخرين. يتصف صاحبها بغرابة وبانطواء على الذات فيتفادى العلاقات الوثيقة ويكون منعزلا جدا، ويكون تفكيره مصابا بالتشوه ويتسم إداركه بأفكار غريبة مثل الاعتقاد المبالغ فيه بتخاطر الأفكار، وفق ما يذكر موقع أبوتيكن أومشاو الإلكتروني.

    الكاتب: علي المخلافي


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