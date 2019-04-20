 لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا بما فيه الكفاية؟ | عالم المنوعات | DW | 21.04.2019

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منوعات

لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا بما فيه الكفاية؟

من ينام ثماني ساعات يومياً ويشعر رغم ذلك بالتعب المستمر عليه أن يبحث في أسباب ذلك، لأن خلفيات هذا التعب قد تكون أعراضاً لأمراض خطيرة. تعرف عليها.

Müde Frau Symbolbild (Fotolia)

ينصح الأطباء وخبراء الصحة بالنوم لمدة ثماني ساعات يومياً على الأقل. لكن هناك أشخاص يذهبون للنوم مبكراً وينامون حتى عشر ساعات يومياً أو أكثر ورغم ذلك يشعرون بالتعب المستمر والإرهاق وتظهر عليهم علامات الإجهاد في صباح اليوم التالي.

إذا حدث ذلك بانتظام، فإنه يسمى عندئذ بـ"التعب المزمن"، كما ذكر موقع "هايل براكسيس" الصحي الألماني. ويستمر هذا التعب طوال اليوم وغالباً ما يشير إلى أعراض صحية خطيرة. في ما يلي قائمة بالأمراض وبالأعراض الصحية التي قد تسبب "التعب المزمن":

نقص الحديد

من يشعر بالتعب المستمر وأن قواه الجسدية خائرة، عليه أن يفحص نسبة الحديد في جسمه، إذ أن التعب المستمر قد يشير إلى ضعف معدلات الحديد في الدم، وهو ما يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء. وغالباً ما تتأثر النساء بشكل خاص بنقص الحديد، وفقاً للجمعية الطبية الألمانية. كما أن هناك علامات أخرى تشير إلى نقص الحديد، مثل تساقط الشعر وعدم القدرة التركيز والشحوب في الوجه.

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علاج التعب بالضغط بالأصابع

نقص فيتامين "ب 12"

الأعراض التي ذُكرت مع نقص الحديد في الجسم تظهر أيضاً جراء نقص فيتامين "ب 12"، لذلك فمن الصعب التعرف على ما يعاني منه الجسم بالضبط دون فحوصات طبية من قبل الطبيب المختص. إذ يمكن لفحوصات الدم إظهار مستويات الحديد ومستويات فيتامين "ب 12". ويوجد هذا الفيتامين بصورة كبيرة في الكبد ولحوم سمك السلمون والرنجة ولحوم البقر والحليب ومشتقاته والبيض. لذلك غالباً ما يتأثر النباتيون بنقص هذا الفيتامين.

السكري

التعب الدائم والإرهاق المستمر دون سبب قد يكونا أيضاً مؤشراً على ظهور مرض السكري، إذ أن الجسم - وبسبب نقص هرمون الإنسولين - لا يعود قادراً على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم. في هذه الحالة يجب أيضاً مراجعة طبيب مختص لعمل فحص دم شامل يكشف عن مستوى السكر في الدم.

مختارات

عدم النوم لساعات كافية قد يؤدي للشعور بالتعب والإجهاد وهو أمر عارض، لكن استمرار هذا الشعور لفترات طويلة يشير عادة إلى خلل داخلي في الجسم، يجب تشخيصه وعلاجه. وقبل الذهاب للطبيب يمكن إتباع بعض الخطوات العلاجية. (15.10.2015)

قلة الحركة

من يقضي أغلب وقته أمام الكمبيوتر أو يعمل في المكتب أو يفضل الجلوس على الأريكة لمشاهدة التلفاز يعاني من الشعور بالتعب المستمر. الحل في هذه الحالة بسيط جداً، فـ"في الحركة بركة"، وثبت علمياً أن التمارين الرياضية، وخاصة في الهواء الطلق، يمكن أن تقلل من حالات الإرهاق والتعب المستمر، لأنها تنشط الدورية الدموية في الجسم.

قلة شرب السوائل

يوصي الأطباء وخبراء الصحة بشرب ما لا يقل عن لتر ونصف اللتر من الماء يومياً، حسب موقع "هايل براكسيس" الألماني. ويُنصح بشرب أكثر من ذلك في حالة المرض أو ارتفاع درجات الحرارة أو عند ممارسة التمارين الرياضية، لأن خلايا الجسم لا تعمل بصورة صحيحة إلا في حالة وجود سوائل كافية في الجسم.

مضادات الهستامين

من يعاني من حساسية الربيع وحساسية حبوب اللقاح يعرف مضاعفات أدوية الوقاية من الحساسية المسماة "مضادات الهستامين". هذه الأدوية تقلل من أعراض الحساسية ولكنها تسبب الإرهاق والنعاس الشديد، ولذلك ينصح الأطباء بتناولها قبل النوم.

مشاكل الغدة الدرقية

يتأثر الجسم بأكمله عندما تفشل الغدة الدرقية في عملها، لأن الغدة الدرقية هي مركز الهرمونات في الجسم ولا تتحكم فقط في عملية التمثيل الغذائي، بل أيضاً في عمليات أخرى في الجسم. وعندما لا تعمل الغدة بشكل صحيح، لا يتم عندئذ إنتاج هرمون الثيروكسين وهرمون ثلاثي اليودوثيرونين، الأمر الذي له تأثير سلبي على عمل أعضاء الجسم الأخرى ويقلل من سرعة ضربات القلب ويزيد الشعور بالتعب، كما تذكر مجلة "فوكوس" الألمانية.

فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب أيضاً الشعور بالتعب والإرهاق، لأن الخلايا تستهلك الكثير من الأكسجين دون داع، وهو ما يسبب سرعة خفقات القلب والشعور بالقلق والعجز. لذلك إذا استمر التعب والإرهاق مع ظهور أعراض أخرى مثل الحساسية للبرد أو زيادة الوزن أو الكسل، يجب عندئذ مراجعة الطبيب المختص فوراً.

ز.أ.ب/ ي.أ

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


مختارات

بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

حين تكون في العمل ويداهمك التعب وتثقل عيناك، فلا تلجأ إلى القهوة دائماً. هناك نصائح بسيطة تعيد الشعور بالنشاط إلى أجسامنا وتساعدنا في التغلب على متاعب العمل اليومية، فما هي؟ (02.04.2019)  

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