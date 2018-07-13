حين ينطق الجسم معبراً عن حاجته للفيتامينات

يعطي جسم الإنسان كثير من المؤشرات والمعلومات التي تُترجم في صورة أعراض تدل على حدوث خلل ما في إحدى وظائفه الحيوية، وهو ما ينتج عنه الإصابة ببعض الأمراض. وتحدث معظم تلك الأمراض نتيجة نقص أحد العناصر الغذائية والفيتامينات في الجسم. رصد الخبراء في موقع "بريفينشن" مجموعة من الفيتامينات التي تنقص في الجسم مسببة تلك الأمراض.

يقول الخبراء أن فيتامين (د) يعتبر من أكثر الفيتامينات التي يؤدي نقصها للإصابة بالعديد من الأمراض، وربما يكون الشعور المستمر بالتعب والإجهاد والرغبة في النوم هي السبب في معاناة ما يقرب من 42 بالمائة من الأمريكيين من نقص فيتامين (د)، كما أوضح الخبراء.

وفقا لدراسة نشرت عام 2011 في مجلة "نيوترشن ريسيرش"، فإن ما يقدر بنحو مليار شخص على مستوى العالم لا يحصلون على كميات كافية من فيتامين (د) اللازم لبناء عظام قوية، إذ أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. كما يلعب هذا الفيتامين الحيوي دوراً كبيراً في نمو الخلايا بشكل سليم، بل ويقلل من الالتهابات المسببة للأمراض، وفقاً للمعهد الوطني للصحة في أمريكا. ومن أهم أعراض نقص فيتامين (د) هي الشعور بالاكتئاب، فقد ربطت كثير من الأبحاث بينه وبين نقص فيتامين (د) ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب الموقع الأمريكي المختص في الشئون الصحية والطبية.

ضغط الدم والسكري

ويحذر الدكتور مايكل هوليك من المركز الطبي بجامعة بوسطن، من إهمال علاج حالات نقص فيتامين (د) إذ قد يتسبب ذلك في :" ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري لمرة ونصف المرة عن المعدلات الطبيعية" كما أنه قد يؤدي إلى الخرف وبعض أنواع السرطان، وكثير من المشاكل الصحية الأخرى، على حد قوله.

حكة الرأس

ويقول الخبير ستاكي سمول بمركز Wellness Philosophy في ولاية انديانا الأمريكية، إن البعض يعتقد أن الرغبة المستمر في الحكة في الرأس سببها وجود القشرة فقط، لكن الحقيقة أنه ربما يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الأحماض الدهنية الأساسية في الجسم مثل أوميغا3 وألفا لينولينك ALA. وللحصول على تلك الأحماض يراعى تناول الأسماك الدهنية مرتين بالأسبوع، بالإضافة إلى الجوز والكتان، وفقاً لما أوضحه سمول في حواره لموقع ريدرز دايجيست الأمريكي.

بقع حمراء على البشرة

إذا اكتشفت بقعا أو نتوءات حمراء صغيرة على ذراعيك، قد تكون تلك حالة تسمى تقرن الشعيرات. ويرجع الخبراء السبب في حدوثها إلى نقص فيتامين (أ ) والزنك. وبحسب مركز التحكم في الأمراض، فإن حوالي 17.3 في المائة من سكان العالم معرضون لخطر نقص الزنك، في حين أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال وواحدة من كل ست نساء حوامل، يعانون من نقص فيتامين أ. ومن مصادرفيتامين (أ)، البطاطس الحلوة والشمام، أما الزنك فتجده في اللحوم البيضاء مثل الدجاج والحمص وبذور اليقطين، كما ذكر موقع curiosity الأمريكي.

الشعر الأبيض أو الضعيف

إذا لاحظت فجأه ظهور بعض الشعر الأبيض أو حتى الرمادي، فربما يكون السبب نقص معدلات النحاس في الجسم. فالنحاس يلعب دوراً هاماً في اإنتاج الميلانين الذي يمنح الشعر لونه، فكلما نقصت معدلاته، زادت فرصة فقدان الشعر للونه الطبيعي وتحوله للرمادي أو الأبيض. وينصح الخبراء بتفقد معدلات النحاس في الجسم في حالة حدوث شيب مبكر دون وجود تاريخ وراثي، ويمكن تناول المشروم (الفطر) والرخويات والمحار المُعلب فكلها مصادر جيدة له، حسب ما أكده الخبراء. أما بالنسبة للشعر الهش التالف فقد يكون السبب هو نقص الحديد وانخفاض مستويات فيتامين (ب) مثل البيوتين وحمض الفوليك، ومن مصادرهما: اللحم البقري والفاصوليا والعدس والسبانخ، بحسب نفس الموقع.

تقرحات الفم

تسبب نقص معدلات فيتامين (ب 12) الإصابة بتقرحات الفم التي تكون مؤلمة ومسببة للإزعاج. ويرى الخبراء أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا فقط هو السبب، وإنما يجب مراجعة الطبيب في حال استمرارها لفترات طويلة أو لفترات متقطعة. وفي تلك الأثناء، ينصح الخبراء بزيادة معدلات فيتامين (ب 12 )، عن طريق تناول اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ولبن الصويا، فكلها مصادر جيدة لهذا الفيتامين الحيوي، طبقاً للموقع الأمريكي لأخبار الصحة. وبكل تأكيد، لا تنسى أن تراجع سريعا الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض أعلاه، فربما هناك أسباب أخرى لها، تستعدي العلاج بطرق ينصح بها الطبيب.

س.م/ ع.خ