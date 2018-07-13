 حين ينطق الجسم معبراً عن حاجته للفيتامينات | علوم وتكنولوجيا | DW | 14.07.2018

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علوم وتكنولوجيا

حين ينطق الجسم معبراً عن حاجته للفيتامينات

بعض الأمراض التي تصيب الإنسان لا تحتاج لزيارة الطبيب، وإنما فقط مجرد تلبية حاجة الجسم الذي يقدم الكثير من المؤشرات والعلامات الدالة على شعوره بخلل ما. خبراء أمريكيون يفسرون تلك الأعراض ودلالتها للتمتع بصحة جيدة.

Junge Frau sitzt müde beim Frühstück (picture alliance/ZB/J. Kalaene)

يعطي جسم الإنسان كثير من المؤشرات والمعلومات التي تُترجم في صورة أعراض تدل على حدوث خلل ما في إحدى وظائفه الحيوية، وهو ما ينتج عنه الإصابة ببعض الأمراض. وتحدث معظم تلك الأمراض نتيجة نقص أحد العناصر الغذائية والفيتامينات في الجسم. رصد الخبراء في موقع "بريفينشن" مجموعة من الفيتامينات التي تنقص في الجسم مسببة تلك الأمراض.

مختارات

يقول الخبراء أن فيتامين (د) يعتبر من أكثر الفيتامينات التي يؤدي نقصها للإصابة بالعديد من الأمراض، وربما يكون الشعور المستمر بالتعب والإجهاد والرغبة في النوم هي السبب في معاناة ما يقرب من 42 بالمائة من الأمريكيين من نقص فيتامين (د)، كما أوضح الخبراء.

وفقا لدراسة نشرت عام 2011 في مجلة "نيوترشن ريسيرش"، فإن ما يقدر بنحو مليار شخص على مستوى العالم لا يحصلون على كميات كافية من فيتامين (د) اللازم لبناء عظام قوية، إذ أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. كما يلعب هذا الفيتامين الحيوي دوراً كبيراً في نمو الخلايا بشكل سليم، بل ويقلل من الالتهابات المسببة للأمراض، وفقاً للمعهد الوطني للصحة في أمريكا. ومن أهم أعراض نقص فيتامين (د) هي الشعور بالاكتئاب، فقد ربطت  كثير من الأبحاث بينه وبين نقص فيتامين (د) ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب الموقع الأمريكي المختص في الشئون الصحية والطبية.

 ضغط الدم والسكري

ويحذر الدكتور مايكل هوليك من المركز الطبي بجامعة بوسطن، من إهمال علاج حالات نقص فيتامين (د) إذ قد يتسبب ذلك في :" ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري لمرة ونصف المرة عن المعدلات الطبيعية" كما أنه قد يؤدي إلى الخرف وبعض أنواع السرطان، وكثير من المشاكل الصحية الأخرى، على حد قوله.

حكة الرأس

 ويقول الخبير ستاكي سمول بمركز Wellness Philosophy في ولاية انديانا الأمريكية، إن البعض يعتقد أن الرغبة المستمر في الحكة في الرأس سببها وجود القشرة فقط، لكن الحقيقة أنه ربما يكون ذلك نتيجة لنقص بعض الأحماض الدهنية الأساسية في الجسم مثل أوميغا3 وألفا لينولينك  ALA. وللحصول على تلك الأحماض يراعى تناول الأسماك الدهنية مرتين بالأسبوع، بالإضافة إلى الجوز والكتان، وفقاً لما أوضحه سمول في حواره لموقع ريدرز دايجيست الأمريكي.

بقع حمراء على البشرة

إذا اكتشفت بقعا أو نتوءات حمراء صغيرة على ذراعيك، قد تكون تلك حالة تسمى تقرن الشعيرات. ويرجع الخبراء السبب في حدوثها إلى نقص فيتامين (أ ) والزنك. وبحسب مركز التحكم في الأمراض، فإن حوالي 17.3 في المائة من سكان العالم معرضون لخطر نقص الزنك، في حين أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال وواحدة من كل ست نساء حوامل، يعانون من نقص فيتامين أ. ومن مصادرفيتامين (أ)، البطاطس الحلوة والشمام، أما الزنك فتجده في اللحوم البيضاء مثل الدجاج والحمص وبذور اليقطين، كما ذكر موقع curiosity الأمريكي.

الشعر الأبيض أو الضعيف

إذا لاحظت فجأه ظهور بعض الشعر الأبيض أو حتى الرمادي، فربما يكون السبب نقص معدلات النحاس في الجسم. فالنحاس يلعب دوراً هاماً في اإنتاج الميلانين الذي يمنح الشعر لونه، فكلما نقصت معدلاته، زادت فرصة فقدان الشعر للونه الطبيعي وتحوله للرمادي أو الأبيض. وينصح الخبراء بتفقد معدلات النحاس في الجسم في حالة حدوث شيب مبكر دون وجود تاريخ وراثي، ويمكن تناول المشروم (الفطر) والرخويات والمحار المُعلب فكلها مصادر جيدة له، حسب ما أكده الخبراء. أما بالنسبة للشعر الهش التالف فقد يكون السبب هو نقص الحديد وانخفاض مستويات فيتامين (ب) مثل البيوتين وحمض الفوليك، ومن مصادرهما: اللحم البقري والفاصوليا والعدس والسبانخ، بحسب نفس الموقع.

تقرحات الفم

تسبب نقص معدلات فيتامين (ب 12) الإصابة بتقرحات الفم التي تكون مؤلمة ومسببة للإزعاج. ويرى الخبراء أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا فقط هو السبب، وإنما يجب مراجعة الطبيب في حال استمرارها لفترات طويلة أو لفترات متقطعة. وفي تلك الأثناء، ينصح الخبراء بزيادة معدلات فيتامين (ب 12 )، عن طريق تناول اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ولبن الصويا، فكلها مصادر جيدة لهذا الفيتامين الحيوي، طبقاً للموقع الأمريكي لأخبار الصحة. وبكل تأكيد، لا تنسى أن تراجع سريعا الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض أعلاه، فربما هناك أسباب أخرى لها، تستعدي العلاج بطرق ينصح بها الطبيب. 

س.م/ ع.خ

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

التنوع في الغذاء اليومي يؤمن حصول الجسم على كافة الفيتامينات الضرورية لنشاط الأعضاء وللحفاظ على الصحة. في هذه الصور نتعرف على أهم عشر فيتامينات للجسم وما هي الأغذية التي تزودنا بها. (29.01.2015)  

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