إحالة ملف عزل ترامب "للشيوخ" والمحاكمة الأسبوع المقبل

وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت الأربعاء (15 كانون الثاني/يناير 2020) على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. وأيد مجلس النواب كذلك قرار تعيين سبعة مدعين من الديموقراطيين، يشكّلون فريق الادعاء في هذه المحاكمة، ومنحهم صلاحية نقل التهمتين الموجهتين لترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق الاربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة المفصلية الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تدوم لعدة أسابيع، ويقرر خلالها مصير ترامب في الرئاسة. لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية رجح الأربعاء ألا تستغرق محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله أكثر من أسبوعين. وقال المسؤول رافضا كشف هويته "استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الابيض يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

وقبل التصويت، اعتبر ترامب عملية العزل التي يصفها مراراً بـ"المطاردة" السياسية، بأنها "خدعة". وكتب على تويتر "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

وكُلّف النائب الديموقراطي آدم شيف الذي قاد التحقيق البرلماني بحقّ دونالد ترامب، الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة.

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديموقراطي لعام 2020.

اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، أ.ف.ب)