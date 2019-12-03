 بسبب مساعي عزله ترامب ينتفض ضد الديموقراطيين | أخبار | DW | 18.12.2019

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أخبار

بسبب مساعي عزله ترامب ينتفض ضد الديموقراطيين

فيما يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار اتّهام تاريخي ضد الرئيس دونالد ترامب، شن الأخير انتقادات لاذعة لرئيسة المجلس، مجددا نفي التهم الموجهة له ومتهما الديمقراطيين بـ"محاولة انقلاب غير قانونية".

US-Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

مهدت لجنة بالكونغرس الأمريكي الطريق لتصويت تاريخي على مساءلة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم الأربعاء. وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي أنّ المجلس سيصوّت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقالت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديموقراطيين إنّ مجلس النواب سيمارس "إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

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وأضافت بيلوسي في رسالتها "للأسف الشديد، لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون".

 وبعد أقلّ من ثلاثة أشهر على القضية الأوكرانية سيصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه هاتين التهمتين إلى الرئيس الجمهوري.

ونظراً إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

وأتت رسالة بيلوسي بعيد ساعات على اتّهام ترامب رئيسة مجلس النواب بـ"تقويض الديموقراطية".     وكتب ترامب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة (...) فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأمريكية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".  وأضاف أنّ التهمة الأولى "باطلة تماماً، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك".

والرئيس الجمهوري متهم بأنّه جمّد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديموقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وفي رسالته أكّد ترامب مجدّداً أنّ حديثه مع زيلينسكي كان "بريئاً تماماً"، مشدّداً على أنّه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

  وإذ وصف ترامب التهمة الثانية أي "عرقلة عمل الكونغرس" بأنّها "عبثية وخطيرة"، خاطب بيلوسي قائلاً "أنت غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أنّ التصويت المرتقب في مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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