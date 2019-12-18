 وجهة نظر: إجراءات العزل ـ ترامب يستحق ذلك | سياسة واقتصاد | DW | 19.12.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: إجراءات العزل ـ ترامب يستحق ذلك

مواصلة العمل على النحو المعتاد لم يعد ممكنا مع الرئيس الأمريكي. وقرار الديمقراطيين برفع دعوى ضد ترامب بسبب سوء استخدام المنصب وعرقلة عمل الكونغرس كان صحيحا، كما ترى ألكسندرا فون نامن في تعليقها التالي:

أعضاء مجلس النواب في اجتماعهم لعزل ترامب

"إنه نجاح كبير للحزب الديمقراطي ولخصمة ترامب نانسي بيلوسي التي نجحت في رص الصفوف. الديمقراطيون لم يتراجعوا."

التصويت كان واضحا. بالإجماع تقريبا صوت الديمقراطيون الذين لهم الغالبية في مجلس النواب على رفع دعوى ضد دونالد ترامب وبالتالي فتح إجراءات العزل عن المنصب ضد الرئيس الأمريكي. وهذا رغم أن الكثير من النواب الديمقراطيين الجدد من دوائر انتخابية محافظة كانت لهم تحفظات كبيرة. والجمهوريون صوتوا أيضا بالإجماع ضد ذلك إلا أنهم لم يتمكنوا من تفادي القرار.

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قد يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يتم عزله، بسبب "فضيحة" مفترضة تتعلق بأوكرانيا. في تاريخ الولايات المتحدة كان هناك ثلاثة رؤساء كادت تطالهم إجراءات العزل، فمن هم؟ (15.11.2019)

كشف دبلوماسي أمريكي تفاصيل جديدة عن ضغوط إدارة الرئيس ترامب لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات ضد بايدن ونجله. وبينما قال الديمقراطيون إن شهادة السفير عززت قضيتهم في عزل ترامب، قال البيت الأبيض وترامب نفسه إن الشهادة برأته. (21.11.2019)

إنه نجاح كبير للحزب الديمقراطي ولنانسي بيلوسي، خصمة ترامب، التي نجحت في رص الصفوف ضده. الديمقراطيون لم يتراجعوا. لكن ما لم ينجحوا فيه هو إقناع الجمهوريين. وهؤلاء ـ كيفما كان ذلك غير مفهوم بالنسبة إلى المراقب الخارجي ـ يدعمون الرئيس كما اعتادوا ويغمضون أعينهم أمام سلوكه المشين. لكن لم يكن سيناريو آخر متوقعا.

أجواء مسمومة

إجراءات العزل عن المنصب ستؤدي أكثر إلى انقسام السياسة والرأي العام الأمريكيين أكثر من السابق. وربما ستحصل مستقبلا خصومات أقوى. فالأجواء مسمومة أكثر والنبرة أقوى. وفي النهاية سيتم تبرءة دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من جميع التهم. وسيستغل إجراءات العزل كذخيرة في الحملة الانتخابية الرئاسية لتعبئة قاعدته الجماهيرية والتشهير بخصومه السياسيين. والعواقب قد تكون دراماتيكية بالنسبة للديمقراطيين: لا تغيير في البيت الأبيض وخسران الغالبية في مجلس النواب وناخبين مستائين وأزمة في القيادة. كل هذا قد يحصل، ربما. لكن مواجهة دونالد ترامب كانت صحيحة ومهمة .

ترامب يعتقد أنه الدولة

كيف يمكن مواصلة العمل مع رئيس يطلب من قوة أجنبية دعم إعادة انتخابه؟ وهذا بعد يوم واحد فقط من خروجه سعيدا من تحقيق المحقق الخاص مولر بسبب مؤامرة مفترضة مع قوة أخرى أي روسيا؟ كيف يمكن مواصلة العمل مع رئيس ينهال بأقبح الشتائم على خصومه السياسيين ويتصرف مثل مستبد ويعرقل الكونغرس في تأدية عمله؟

ألكسندرا فون نامن، مديرة استوديو دويتشه فيله في واشنطن

ألكسندرا فون نامن: "إجراءات العزل كانت صحيحة"

فلو لم ينهض النواب الديمقراطيون ضد ذلك، لكان معنى ذلك أن الكونغرس، هذه المؤسسة المحترمة الأمريكية تدمر نفسها بذاتها. فمن ليس مستعدا للدفاع عن الدستور الأمريكي ليس بحاجة إلى تأدية القسم عليه. فالديمقراطيون لم يكن لديهم بديل آخر.

واجب التدخل

ويبدو أن جزء من الناخبين الأمريكيين لا يهمه أن يعتقد رئيسه أنه فوق القانون. لكن الذين لهم واجب مراقبة السلطة التنفيذية يجب عليهم التدخل. وهذا ليس كلاما فارغا حول الضمير والأخلاق عندما يؤمن المرء فعلا بالواجب والمسؤولية.

ما الذي سيحصل إذا لم يتم مجابهة المتحرشين والطغاة في هذا العالم انطلاقا من حسابات سياسية والاعتقاد بأنه لا يمكن الوصول إلى شيء؟ فالديمقراطيون سيخسرون كل مصداقية.

عيب في رئاسة ترامب

وهم يحاولون بالتالي تجاوز توازن صعب: عزل ترامب من منصبه، وفي آن واحد التعاون مع البيت الأبيض والجمهوريين هناك حيث خدمة رخاء الأمريكيين.

وكيف سيقيِم التاريخ هذا اليوم؟ هذا لا نعرفه. ومن المستبعد أن تغير تدابير العزل من المنصب الأسلوب الحكومي العشوائي لترامب وتلجم احتقاره للقواعد والأخلاق. وليس من المضمون أيضا هل سيكافئ الناخبون تدخل مجلس النواب عبر صندوق الاقتراع أم لا. لكن المؤكد أن عيبا سيبقى على الدوام ملصقا برئاسة دونالد ترامب. مواصلة العمل لم تكن على كل حال ممكنة.

ألكسندرا فون نامن

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


مختارات

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

احتلت المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. غير أن ترامب يُعرف بمهاجمته المستمرة للإعلام، ومشاكله مع الصحفيين. إليك بعض أقوى مشاجراته مع الصحافة. (08.11.2018)  

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