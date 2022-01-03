 ″أوميكرون″ يشغل العالم.. دول تشدد الإجراءات وأخرى تخففها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.01.2022

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صحة

"أوميكرون" يشغل العالم.. دول تشدد الإجراءات وأخرى تخففها!

في حين تشدد العديد من دول العالم الإجراءات لمنع انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تخفف دول أخرى القيود لأسباب مختلفة! هنا لمحة عن الاختلاف بين الدول في التعامل مع "موجة أوميكرون"!

مسافرون يرتدون الكمامات في مطار لندن (17/12/2021)

بينما تشدد دول الإجراءات لمنع تفشي "أوميكرون"، تخفف دول أخرى القيود

تعتمد البلدان في كل أنحاء العالم بشكل متزايد على التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادي، فيما أعلنت العديد منها تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم، لمواجهة انتشار المتحور "أوميكرون" الذي أدى إلى ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وكان لانتشار "أوميكرون"، المتحور شديد العدوى، وما نجم عنه من توقف عن العمل وحجر صحي، ثمن باهظ، وإن لم يكن تسارع ارتفاع الاصابات مصحوباً، في الوقت الحالي، بزيادة في الوفيات.

مختارات

لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر 2019، تسبب الوباء في وفاة أكثر من 5,4 ملايين شخص في العالم، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس.

وتأتي أوروبا، البؤرة الرئيسية للوباء حالياً، في طليعة المناطق المعنية، مع رصد 4,9 مليون إصابة، أي بزيادة 59 في المئة عن الاصابات الجديدة التي سجلتها الأسبوع الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في القارة أكثر من 100 مليون منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفي ألمانيا، حيث تم تشديد التدابير مؤخراً، أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقله بشأن غير المطعمين في ظل تفشي "أوميكرون". وناشد لاوترباخ غير المطعمين بتلقي اللقاح، وأضاف قائلاً: "كثير من غير المطعمين لديهم الشعور بأن القطار فاتهم على أي حال. هذا غير صحيح!".

ودعا لاوترباخ، وهو طبيب وعالم فيروسات معروف، مجدداً لارتداء الكمامات، وقال: "الحمل الفيروسي للمصابين يكون أقل لدى المصابين بأوميكرون، لذا تتمتع الكمامات بتأثير أفضل. يتعين علينا ارتداء كمامة عند الالتقاء مع أشخاص آخرين".

وعلى الطرف الآخر من المحيط الاطلسي، قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي الأحد إن منحنى الإصابات شهد "ارتفاعاً شبه عموديّ" واصفاً معدل الإصابة المتصاعد بأنه "غير مسبوق"، مع تسجيل ما معدله 400 ألف إصابة جديدة يومياً.

والأحد، أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مصاب بكوفيد-19 لكن أعراض المرض التي يعانيها "خفيفة"، مشيراً إلى أنه سيمكث في الحجر الصحّي في منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

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ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 في جميع أنحاء أوروبا

جرعة رابعة في إسرائيل!
من جانبها، بدأت إسرائيل الإثنين (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2022) بتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والعاملين في مجال الصحة بالجرعة الرابعة ما يجعلها من أولى الدول التي قامت بذلك.

وفي الصين التي تتبع سياسة "صفر كوفيد"، أعلنت السلطات أنها أقالت مسؤولين كبيرين في شيان بعد ظهور بؤرة لكوفيد-19 في المدينة الواقعة في شمال البلاد، من أجل "تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء" في المنطقة.

وفي فرنسا، ينظر النواب الاثنين قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء في مشروع قانون يحّول الشهادة الصحية المعتمدة حالياً الى شهادة لقاح. ويفترض أن يدخل القانون "الذي يشدد أدوات إدارة الأزمة الصحية" والذي ليس هناك أي شك في اعتماده رغم الأجواء المتوترة، حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير.

ومع تسجيل الإصابات مستويات قياسية في الآونة الأخيرة مع 200 ألف إصابة يومياً، رغم معدل تلقيح يبلغ حوالي 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، تريد باريس تشديد الضغط على غير الملقحين. ولن يتمكن هؤلاء بعد الآن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات أو وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.

من جهتها، قررت سويسرا وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال الأسبوع الماضي خفض عدد أيام الحجر الصحي من أجل تخفيف أثره على النشاط الاقتصادي.

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إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس

جنوب إفريقيا "تجاوزت الذروة"
وبهدف الحد من الغياب وتجنب حصول نقص، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتباراً من الإثنين الماضي خفض مدة الحجر الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة للأشخاص المصابين بكوفيد، شرط ألا تكون إصابتهم مصحوبة بأعراض.

وألغت جنوب إفريقيا التي اعتبرت انها تجاوزت ذروة موجة "أوميكرون"، في 31 كانون الأول/ديسمبر حظر التجول الليلي الذي كان سارياً منذ 21 شهراً.

لكنّ دولاً أخرى فرضت قيوداً صحية أو أبقت عليها، مثل هولندا التي أعادت فرض إغلاق لمدة أسبوع قبل الميلاد. وتظاهر آلاف الأشخاص الأحد في أمستردام احتجاجاً على هذا الإجراء فيما أعلنت الشرطة توقيف 30 شخصاً لإخلالهم بالأمن العام.

وفي دليل على التداعيات التي يخلفها المتحور "أوميكرون"، شهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات عدة مع إلغاء رحلات بسبب نقص الموظفين أو المصابين بكوفيد-19 أو بسبب حالات مخالطة في الحجر الصحي.

والأحد، يوم العودة من عطلة الأعياد، تم إلغاء أكثر من 2500 رحلة في الولايات المتحدة بسبب العاصفة "فريدا" وكذلك الاضطرابات في حركة الملاحة المرتبطة بانتشار "أوميكرون". ويبقى الوضع معقداً الاثنين، أول يوم عمل في العام 2022، مع إلغاء أكثر من ألفي رحلة.
م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

    بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.