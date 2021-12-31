 فاوتشي يرجح أن تبلغ أمريكا ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2022

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فاوتشي يرجح أن تبلغ أمريكا ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع

رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن تتحقق بلاده ذروة الموجة الجديدة لكورونا بعد أسابيع فقط، مستدركاً بضرورة تلقيح الأطفال وحضورهم الشخصي في الفصول المدرسية.

تم تسجيل أكثر من 440 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الجمعة الماضية (31 كانون الأول/ديسمبر 2021)

تم تسجيل أكثر من 440 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الجمعة الماضية (31 كانون الأول/ديسمبر 2021)

كشف كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأحد (الثاني من كانون الثاني/يناير 2022) أن بلاده تشهد "ارتفاعا حادا للغاية" في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحورة أوميكرون، مرجحا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.

وقال فاوتشي لشبكة إيه بي سي الإخبارية: "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات"، واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه "غير مسبوق". وأوضح الخبير أن منحنى الإصابات شهد "ارتفاعا شبه عمودي".

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تزامناً مع الذكرى العشرين لطرح العملة الأوروبية الموحدة "يورو" اقترح مسؤول ألماني وضع صورة مطوري لقاح "بيونتك" أوغور شاهين وأوزليم توريشي على إحدى عملات اليورو الورقية "لمسيرة حياتهم المؤثرة عن الاندماج والتميز العلمي".

لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.

‬كشف نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا و"سيخضعون للحجر الصحي"، وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن السبت عن إصابة أربعة لاعبين دون الكشف عن أسمائهم.

وأضاف أن الأدلة تتزايد على أن أوميكرون أقل شدّة من المتحورات السابقة. ومعدلات الوفيات والاستشفاء في الولايات المتحدة أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة مما كانت عليه خلال موجات كوفيد الأخرى.

مع انتشار المتحورة أوميكرون في أنحاء العالم، تم تسجيل أكثر من 440 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الجمعة، بزيادة تقارب 200 ألف إصابة عن ذروة الحصائل المسجلة في شباط/فبراير الماضي. لكن فاوتشي قال إن تجربة جنوب إفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بسرعة انتشارها نفسها تقريبا.

وتحاول الولايات المتحدة، مثل البلدان الأخرى، إيجاد توازن يحمي الصحة العامة بدون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسية مثل الشرطة والسفر الجوي.

ومع استعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة الإثنين بعد عطلة نهاية العام، قال فاوتشي ووزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا إنهما يعتقدان في استمرار التعليم الحضوري بأمان إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وناشد فاوتشي مرة أخرى الآباء تلقيح أطفالهم ووضع الكمامات وإجراء الفحوص إذا لزم الأمر. وقال خبير الأمراض المعدية "أعتقد أنه مع كل هذه الإجراءات مجتمعة، من الآمن بما يكفي إعادة الأطفال إلى المدرسة، مقارنة مع الآثار السلبية لإبقائهم خارجها".

في غضون ذلك، قال الوزير كاردونا إن العودة إلى المدارس ستكون صعبة ولكنها ضرورية، مصرحا لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنه ستكون هناك مطبات في الطريق، خصوصا غدا" الاثنين، مع تغيّب عدد كبير من المعلمين والموظفين المرضى.

من جانبه، قال إريك آدامز الذي أدى اليمين رئيسا لبلدية نيويورك إنه لا خيار سوى عودة الأطفال إلى المدرسة بأمان. وأضاف في تصريح لشبكة إيه بي سي "لقد خسرنا نحو عامين من التعليم... لا يمكننا تكرار ذلك... المكان الأكثر أمانا للأطفال هو المدرسة".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Rigolettos Barley Sugar, eine Scottish Terrier Hündin, liegt mit ihrem Kuscheltier in einem Hundebett und formt dabei das Symbol Ying und Yang.

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    احترام مسافة الأمان

    إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.

  • Sir Darnley’s Ambitious Angus, ein Scottish Terrie, liegt mit einer Schlafhaube/ Nachthaube auf dem Kopf im Bett

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا

    أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.

  • Eine Katze sitzt auf einem Autodach in Lissabon Portugal

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تنشر القطط فيروس كورونا؟

    معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    لا داعي للقلق

    لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.

  • Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior in Rom aus und trift auf einen Spitz (Reuters/A. Lingria)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    من يعدي من؟

    هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟

  • Porträtaufnahme des Tigers Nadia (Reuters/WCS)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    عندما يشكل الإنسان خطرا

    كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟

    من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".

  • Marderhund | Nyctereutes procyonoides (picture-alliance/ImageBroker/C. Krutz)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"

    كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.

  • Symbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    ماذا عن هذا المتهم؟

    يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    الحجر الصحي للقوارض

    قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل من تهديد قادم من الدجاج؟

    هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش


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