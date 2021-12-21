ألمانيا.. فرض قيود بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن بلاده ستفرض فى الأسبوع المقبل قيوداً وحدوداً قصوىعلى التجمعات الخاصة وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، لإبطاء وتيرة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وتمت الموافقة على الإجراءات المنتظرة بعد عيد الميلاد خلال اجتماع للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الثلاثاء، على ألا يتم تأجيلها لما بعد 28 ديسمبر/ كانون الأول. ووضعت الإجراءات حداً أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، من الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، بلغ 10 أشخاص، باستثناء الأطفال حتى سن 14 عاماً. كما سيتم إجراء التظاهرات الرياضية الكبرى مثل مباريات الدوري الألماني دون جمهور، فيما ستغلق النوادي الليلية والمراقص أبوابها ابتداءاً من نفس التاريخ.

وتشمل الإجراءات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا. وقال المستشار شولتس إن ألمانيا تواجه موجة خامسة ضخمة من "كوفيد- 19" بسبب السلالة الجديدة، مضيفاً: "لن ينتهي الأمر قريباً كما تمنينا".

وأوضح شولتس أن الهدف الذي وضعته الحكومة الاتحادية بإعطاء ثلاثين مليون جرعة لقاح في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/ كانون الأول سيتحقق، مبرزاً أن حكومته تسعى في هدف جديد إلى إعطاء 30 مليون جرعة لقاح إضافية بين جرعة أولى وثانية وجرعة معززة بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني القادم.

ع.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)