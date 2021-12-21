 ألمانيا.. فرض قيود بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2021

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ألمانيا.. فرض قيود بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد. وقد تم الاتفاق بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات على قيود ستدخل قريباً حيز التنفيذ.

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار أوميكرون متحور كورونا الجديد.

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار أوميكرون متحور كورونا الجديد.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن بلاده ستفرض فى الأسبوع المقبل قيوداً وحدوداً قصوىعلى التجمعات الخاصة وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، لإبطاء وتيرة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

مختارات

حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.

لأول مرة منذ أشهر، سجلت ألمانيا أرقاما مقلقة للغاية في عدد الوفيات، كما استمرت الإصابات في الارتفاع، وسط ضغط مستمر على وحدات الرعاية المركزة. من المنتظر أن تتخذ السلطات غدا الخميس إجراءات جديدة مشددة لمواجهة الجائحة.

وتمت الموافقة على الإجراءات المنتظرة بعد عيد الميلاد خلال اجتماع للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الثلاثاء، على ألا يتم تأجيلها لما بعد 28 ديسمبر/ كانون الأول. ووضعت الإجراءات حداً أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، من الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، بلغ 10 أشخاص، باستثناء الأطفال حتى سن 14 عاماً. كما سيتم إجراء التظاهرات الرياضية الكبرى مثل مباريات الدوري الألماني دون جمهور، فيما ستغلق النوادي الليلية والمراقص أبوابها ابتداءاً من نفس التاريخ.

وتشمل الإجراءات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا. وقال المستشار شولتس إن ألمانيا تواجه موجة خامسة ضخمة من "كوفيد- 19" بسبب السلالة الجديدة، مضيفاً: "لن ينتهي الأمر قريباً كما تمنينا".

وأوضح شولتس أن الهدف الذي وضعته الحكومة الاتحادية بإعطاء ثلاثين مليون جرعة لقاح في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/ كانون الأول سيتحقق، مبرزاً أن حكومته تسعى في هدف جديد إلى إعطاء 30 مليون جرعة لقاح إضافية بين جرعة أولى وثانية وجرعة معززة بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني القادم.

ع.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:39

ألمانيا تستعد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون