ألمانيا ـ "زينب" تودي بحياة شخصين على الأقل وتحذيرات من رياح شديدة

رفعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في وقت مبكر صباح اليوم السبت (19 شباط/فبراير 2022) تحذيرها من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة في بحر الشمال.



وفي بوسوم بولاية شليزفيغ-هولشتاين على بحر الشمال، سجلت خدمة الأرصاد عاصفة بلغت سرعتها 143,2 كيلومتراً في الساعة، مساء أمس الجمعة. كما أُلغيت تحذيرات العاصفة بالنسبة لولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وتواصل هيئة الأرصاد التحذير من هبوب رياح وعواصف، متوقعة استمرار الرياح في الانخفاض خلال النهار.

ولقي شخصان على الأقل حتفهما أمس الجمعة في ألمانيا بسبب العاصفة "زينب". وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، أن سائقا (56 عاماً) لقي حتفه مساء أمس بالقرب من مدينة ألتنبيرغ في ولاية شمال الراين-ويستفاليا عندما اصطدم بسيارته بشجرة سقطت بعرض الطريق. وتوفي السائق في مكان الحادث.

وفي منطقة فورستر نوردزيه كوسته بولاية ساكسونيا السفلى، سقط رجل من سطح إسطبل أثناء العاصفة وتوفي. وقالت الشرطة إن الرجل (68 عاماً) حاول إصلاح سقف إسطبل متضرر من العاصفة ليلة الجمعة/السبت، إلا أنه اخترق السقف وسقط من ارتفاع نحو عشرة أمتار.وفي حادث آخر بشمال الراين-ويستفاليا، قالت الشرطة إن رجلا لقي حتفه بعدما انقلبت سيارته في مدينة زيربيك. ورجح متحدث باسم إدارة الإطفاء مساء أمس تعرض السيارة للعاصفة.

وشلت "زينب" حركة القطارات وخلفت أضراراً واسعة في أرجاء مختلفة من البلاد، بينما ضربت العاصفة "يونس" بريطانيا ودولاً أوروبية، مخلفة ثمانية قتلى على الأقل.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)