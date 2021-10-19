قتلى وأضرار فادحة جراء عواصف عنيفة تجتاح أوروبا

ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا اليوم الجمعة (18 فبراير/ شباط 2022) مصحوبة برياح شديدة بلغت‭‭ ‬‬ حوالي 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن. فبعد أقل من 48 ساعة من العاصفة "دادلي"، تجتاح بريطانيا وشمال فرنسا ودول أوربية أخرى عاصفة "يونس"، في حين تضرب العاصفة "زينب" أرجاء كثيرة من ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ 60 عاما قتل في سقوط شجرة في جنوب شرق أيرلندا الجمعة. كما لقي شخصان مصرعهما الجمعة جراء سقوط أشجار، بحسب خدمة الطوارئ الهولندية. وأفادت الشرطة البلجيكية أن رجلا يبلغ من العمر 79 عاما ينحدر من كندا لقي مصرعه في بلجيكا.

ولزم ملايين الأشخاص منازلهم والغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروباجراء الرياح التي سببتها العاصفة. وبلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر - الأعلى - فوق جنوب غرب إنكلترا وجنوب ويلز وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن. وكانت شوارع العاصمة التي وضعت لأول مرة عند مستوى التأهب منذ تطبيق هذا النظام في عام 2011، هادئة على غير عادة في حين تمزق جزء من اللوحة القماشية التي تغطي الموقع الذي تقام فيه الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية، جراء الرياح العاتية.

بلغت سرعة رياح عاصفة يونس التي تجتاح الكثير من البلدان الأوروبية 200 كلم في الساعة

انقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة النقل

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل ظهرا في جنوب غرب إنكلترا بحسب مشغل الشبكة. وظلت العديد من المدارس مغلقة وكان من المقرر عقد اجتماع وزاري بعد الظهر. وذكرت شركة Cirium المتخصصة أن حركة العبارات عبر القناة توقفت وألغيت أكثر من 400 رحلة جوية في المطارات البريطانية.

واضطرت طائرة تقوم برحلة بين بوردو ولندن للعودة أدراجها بعد محاولتها الهبوط مرتين في مطار غاتويك، في حين تمكنت طائرة ايه-380 تابعة للخطوط الجوية القطرية من الهبوط في مطار هيثرو عند المحاولة الثالثة أمام 230 ألف مستخدم للإنترنت عبر قناة Big Jet TV المباشرة على يوتيوب.

وبعد المملكة المتحدة تتجه العاصفة يونس إلى الدنمارك حيث ستسير القطارات ببطءوسيتعين بالتأكيد إغلاق جسر Storebaelt وهو أحد أطول الجسور في العالم طوال الليل تقريبًا، حسبما حذر مشغله.

وفي فرنسا، تسببت هذه العاصفة صباح الجمعة في ارتفاع الأمواج لأربعة أمتار في بريتاني، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت خمس مناطق في حال تأهب برتقالية. وبلغت سرعة الرياح 110 كلم في الساعة في كاب غري نيه في الشمال الغربي وقد تتجاوز 140 كلم في الساعة محليًا على الساحل بعد الظهر.

وذكرت شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF حدوث اضطرابات في خطوطها الإقليمية. كما شهدت حركة السكك الحديدية اضطرابات في بلجيكا، حيث اغلقت العديد من المدارس قبل مواعيدها في شمال ألمانيا وهولندا.

وأوقفت شركة سكك الحديد الألمانية (دويتشه بان) بعد الظهر تدريجياً حركة المرور الإقليمية والبعيدة المدى في شمال ألمانيا بعد الظهر. وتترافق عاصفة "زينب" التي تضرب ألمانيا برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن أحوال الطقس على مستوى البلاد في شمال ووسط وشرق ألمانيا.

وأفاد خبير في الاستشارات الإدارية المختص في التأمين أن موجة الإعصار الحالية ستكلف شركات التأمين خسائر ستقدر بنصف مليار يورو. وأكد الخبير أن معظم أنحاء ألمانيا تضررت من الإعصار، مؤكدا أن تعويضات من هذا القبيل تسجل كل عام أو عامين.

هـ.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)